Сьогодні увечері Зеленський та Байден проведуть телефонну розмову, - ЗМІ
Увечері 27 січня відбудеться телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена.
Про це виданню Укрінформ повідомили джерела "з української сторони", інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника, початок розмови очікується о 21-й годині.
Цю інформацію підтверджує також джерело УНІАН в Офісі президента.
"Так, розмова відбудеться", - зазначив співрозмовник агентства.
Про що саме розмовлятимуть глави держав, джерела не повідомляють. Ймовірно, йтиметься про скупчення військ РФ біля українського кордону та загрозу ескалації ситуації довкола України.
Топ коментарі
+11 Rhodesian
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+6 Tommy Lee
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+2 Александр Чуднивец #474549
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- У нас есть патужна людына, пан Татаров, реформирует праваахаронную дияльнисть, яку доречи Парашенко недореформирова, и моя на 100% пани Венедиктова скоро обаснует шо 229 галасов больше 246 и керивнык САПа будет призначен! Если шо подключим г-на Наркоманцева со своим РРО и он посчитает еще раз гасала. Праффесор докажет шо 229>246.
"В Украине возбудили два уголовных дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и действующего лидера США Джо Байдена. "