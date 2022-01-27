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Сьогодні увечері Зеленський та Байден проведуть телефонну розмову, - ЗМІ

Сьогодні увечері Зеленський та Байден проведуть телефонну розмову, - ЗМІ

Увечері 27 січня відбудеться телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена.

Про це виданню Укрінформ повідомили джерела "з української сторони", інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, початок розмови очікується о 21-й годині.

Цю інформацію підтверджує також джерело УНІАН в Офісі президента.

"Так, розмова відбудеться", - зазначив співрозмовник агентства. 

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Про що саме розмовлятимуть глави держав, джерела не повідомляють. Ймовірно, йтиметься про скупчення військ РФ біля українського кордону та загрозу ескалації ситуації довкола України.

Автор: 

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24253) перемовини (3002) США (23326)


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Топ коментарі
+11
Вован, че там по САП ?
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27.01.2022 17:29
+6
...а ви сначяла атвєтьтє пачєму ми не в НАТО...
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27.01.2022 17:35
+2
Хтось знову даватиме обіцянки та й надалі їх не виконуватиме,й щось мені підказує що це буде не Байден...
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27.01.2022 17:30
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Вован, че там по САП ?
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27.01.2022 17:29 Відповісти
...а ви сначяла атвєтьтє пачєму ми не в НАТО...
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27.01.2022 17:35 Відповісти
По САП есть домашняя заготовка:
- У нас есть патужна людына, пан Татаров, реформирует праваахаронную дияльнисть, яку доречи Парашенко недореформирова, и моя на 100% пани Венедиктова скоро обаснует шо 229 галасов больше 246 и керивнык САПа будет призначен! Если шо подключим г-на Наркоманцева со своим РРО и он посчитает еще раз гасала. Праффесор докажет шо 229>246.
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27.01.2022 17:45 Відповісти
О чем именно будут разговаривать главы государств, источники не сообщают.
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27.01.2022 17:58 Відповісти
как с этим клоуном зеленым можна о чем то говорить? и главное зачем?
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27.01.2022 18:07 Відповісти
Хтось знову даватиме обіцянки та й надалі їх не виконуватиме,й щось мені підказує що це буде не Байден...
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27.01.2022 17:30 Відповісти
То Байден вже дав йому парабеллум? На випадок якщо прийдеться відстрелюіватись.
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27.01.2022 17:31 Відповісти
https://youtu.be/NazqX7tH37k https://youtu.be/NazqX7tH37k

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27.01.2022 17:32 Відповісти
Щоб застрелився?
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27.01.2022 17:50 Відповісти
Щоб застрелився - потрібен якутський скульптор, зліпити йому кулю…
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27.01.2022 18:07 Відповісти
Байден свой чувак ,отчитается перед Зеленским о проделанной работе и получит дальнейшие распоряжения.
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27.01.2022 17:32 Відповісти
а що, на Закарпатті вже осінь?
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27.01.2022 17:34 Відповісти
ага, еще и древние бмп))
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27.01.2022 18:01 Відповісти
Зрадники у владі ії ще не продали?
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27.01.2022 17:51 Відповісти
Опять вовочка завтра будет уставший, куда теперь отдыхать поедет, интересно...
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27.01.2022 17:49 Відповісти
Станет на лыжи
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27.01.2022 17:51 Відповісти
А нащо Байдену розмовляти з Зеленським? В нас жеж президентом - Єрмак…
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27.01.2022 17:56 Відповісти
Ні, сьогодні в дупі рука Бені.
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27.01.2022 17:59 Відповісти
Байдену повестку будет вручать
"В Украине возбудили два уголовных дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и действующего лидера США Джо Байдена. "
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27.01.2022 18:05 Відповісти
Там є жінка в адміністрації Байдена яка веде переговори з усіма злиденними країнами, найшвидше вона зателефонує бубочці.
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27.01.2022 17:58 Відповісти
с кацапами вообще никто не говорит тупо посылают на хрен с его ультиматумами
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27.01.2022 18:08 Відповісти
Звиздюлей зекрыса получать будет за свой поганый язык
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27.01.2022 18:10 Відповісти
Якщо зелена шмаркля не хоче в НАТО, то хай зразу їде до Ростова та прихватить з собою всю промосковську нечисть! Вже не вистачає нервів слухати цих запрданців
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27.01.2022 18:53 Відповісти
 
 