Сьогодні увечері Зеленський та Байден проведуть телефонну розмову, - ЗМІ

Увечері 27 січня відбудеться телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена.

Про це виданню Укрінформ повідомили джерела "з української сторони", інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, початок розмови очікується о 21-й годині.

Цю інформацію підтверджує також джерело УНІАН в Офісі президента.

"Так, розмова відбудеться", - зазначив співрозмовник агентства.

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Про що саме розмовлятимуть глави держав, джерела не повідомляють. Ймовірно, йтиметься про скупчення військ РФ біля українського кордону та загрозу ескалації ситуації довкола України.