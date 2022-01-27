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Новости Война
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Сегодня вечером Зеленский и Байден проведут телефонный разговор, - СМИ

Сегодня вечером Зеленский и Байден проведут телефонный разговор, - СМИ

Вечером 27 января состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена.

Об этом изданию Укринформ сообщили источники "с украинской стороны", передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, начало разговора ожидается в 21.00.

Эту информацию подтверждает также источник УНИАН в Офисе президента.

"Да, разговор состоится", – отметил собеседник агентства.

О чем именно будут разговаривать главы государств, источники не сообщают. Вероятно, речь пойдет о скоплении войск РФ у украинской границы и угрозе эскалации ситуации вокруг Украины.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину может изменить мир, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2794) Зеленский Владимир (20772) переговоры (5060) США (27073)


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Топ комментарии
+11
Вован, че там по САП ?
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27.01.2022 17:29
+6
...а ви сначяла атвєтьтє пачєму ми не в НАТО...
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27.01.2022 17:35
+2
Хтось знову даватиме обіцянки та й надалі їх не виконуватиме,й щось мені підказує що це буде не Байден...
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27.01.2022 17:30
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Вован, че там по САП ?
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27.01.2022 17:29 Ответить
...а ви сначяла атвєтьтє пачєму ми не в НАТО...
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27.01.2022 17:35 Ответить
По САП есть домашняя заготовка:
- У нас есть патужна людына, пан Татаров, реформирует праваахаронную дияльнисть, яку доречи Парашенко недореформирова, и моя на 100% пани Венедиктова скоро обаснует шо 229 галасов больше 246 и керивнык САПа будет призначен! Если шо подключим г-на Наркоманцева со своим РРО и он посчитает еще раз гасала. Праффесор докажет шо 229>246.
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27.01.2022 17:45 Ответить
О чем именно будут разговаривать главы государств, источники не сообщают.
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27.01.2022 17:58 Ответить
как с этим клоуном зеленым можна о чем то говорить? и главное зачем?
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27.01.2022 18:07 Ответить
Хтось знову даватиме обіцянки та й надалі їх не виконуватиме,й щось мені підказує що це буде не Байден...
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27.01.2022 17:30 Ответить
То Байден вже дав йому парабеллум? На випадок якщо прийдеться відстрелюіватись.
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27.01.2022 17:31 Ответить
https://youtu.be/NazqX7tH37k https://youtu.be/NazqX7tH37k

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27.01.2022 17:32 Ответить
Щоб застрелився?
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27.01.2022 17:50 Ответить
Щоб застрелився - потрібен якутський скульптор, зліпити йому кулю…
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27.01.2022 18:07 Ответить
Байден свой чувак ,отчитается перед Зеленским о проделанной работе и получит дальнейшие распоряжения.
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27.01.2022 17:32 Ответить
а що, на Закарпатті вже осінь?
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27.01.2022 17:34 Ответить
ага, еще и древние бмп))
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27.01.2022 18:01 Ответить
Зрадники у владі ії ще не продали?
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27.01.2022 17:51 Ответить
Опять вовочка завтра будет уставший, куда теперь отдыхать поедет, интересно...
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27.01.2022 17:49 Ответить
Станет на лыжи
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27.01.2022 17:51 Ответить
А нащо Байдену розмовляти з Зеленським? В нас жеж президентом - Єрмак…
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27.01.2022 17:56 Ответить
Ні, сьогодні в дупі рука Бені.
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27.01.2022 17:59 Ответить
Байдену повестку будет вручать
"В Украине возбудили два уголовных дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и действующего лидера США Джо Байдена. "
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27.01.2022 18:05 Ответить
Там є жінка в адміністрації Байдена яка веде переговори з усіма злиденними країнами, найшвидше вона зателефонує бубочці.
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27.01.2022 17:58 Ответить
с кацапами вообще никто не говорит тупо посылают на хрен с его ультиматумами
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27.01.2022 18:08 Ответить
Звиздюлей зекрыса получать будет за свой поганый язык
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27.01.2022 18:10 Ответить
Якщо зелена шмаркля не хоче в НАТО, то хай зразу їде до Ростова та прихватить з собою всю промосковську нечисть! Вже не вистачає нервів слухати цих запрданців
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27.01.2022 18:53 Ответить
 
 