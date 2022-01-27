Сегодня вечером Зеленский и Байден проведут телефонный разговор, - СМИ
Вечером 27 января состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена.
Об этом изданию Укринформ сообщили источники "с украинской стороны", передает Цензор.НЕТ.
По словам собеседника, начало разговора ожидается в 21.00.
Эту информацию подтверждает также источник УНИАН в Офисе президента.
"Да, разговор состоится", – отметил собеседник агентства.
О чем именно будут разговаривать главы государств, источники не сообщают. Вероятно, речь пойдет о скоплении войск РФ у украинской границы и угрозе эскалации ситуации вокруг Украины.
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- У нас есть патужна людына, пан Татаров, реформирует праваахаронную дияльнисть, яку доречи Парашенко недореформирова, и моя на 100% пани Венедиктова скоро обаснует шо 229 галасов больше 246 и керивнык САПа будет призначен! Если шо подключим г-на Наркоманцева со своим РРО и он посчитает еще раз гасала. Праффесор докажет шо 229>246.
"В Украине возбудили два уголовных дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и действующего лидера США Джо Байдена. "