Сегодня вечером Зеленский и Байден проведут телефонный разговор, - СМИ

Вечером 27 января состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена.

Об этом изданию Укринформ сообщили источники "с украинской стороны", передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, начало разговора ожидается в 21.00.

Эту информацию подтверждает также источник УНИАН в Офисе президента.

"Да, разговор состоится", – отметил собеседник агентства.

О чем именно будут разговаривать главы государств, источники не сообщают. Вероятно, речь пойдет о скоплении войск РФ у украинской границы и угрозе эскалации ситуации вокруг Украины.

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