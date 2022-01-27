Требования РФ немыслимо обсуждать даже за чашкой кофе, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что возвращение к ситуации в 1997 году, когда началось расширение НАТО, немыслимо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ЕП".

"Никаких шансов вернуться к ситуации, которая была до 1997 года, после которой к НАТО присоединились 14 стран, не существует. Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-нибудь за чашкой кофе", - прокомментировал Карис требование России о выводе сил НАТО из 14 стран-членов Альянса, вступивших в организацию после 1997 года.

По словам Кариса, никто не хочет вывозить из Эстонии и других стран Балтии вооружение, чего требует Россия.

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Комментируя письменный ответ США на требования России, Карис отметил, что после ознакомления с его содержанием можно сказать, что он отвечает тому, что США заявляли публично.

Карис также отметил, что безопасности Эстонии ничто не угрожает. Хотя в последнее время все больше разговоров об угрозе войны как для Украины, так и для других стран постсоветского пространства, Карис считает, что этим не следует запугивать людей.

"Смею заверить, что безопасности эстонского государства сейчас ничто не угрожает. Нет смысла пугать народ зря", - сказал Карис, добавив, что и в ближайшее время война в Эстонии не станет реальностью.