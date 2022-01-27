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Требования РФ немыслимо обсуждать даже за чашкой кофе, - президент Эстонии Карис

Требования РФ немыслимо обсуждать даже за чашкой кофе, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что возвращение к ситуации в 1997 году, когда началось расширение НАТО, немыслимо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ЕП".

"Никаких шансов вернуться к ситуации, которая была до 1997 года, после которой к НАТО присоединились 14 стран, не существует. Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-нибудь за чашкой кофе", - прокомментировал Карис требование России о выводе сил НАТО из 14 стран-членов Альянса, вступивших в организацию после 1997 года.

По словам Кариса, никто не хочет вывозить из Эстонии и других стран Балтии вооружение, чего требует Россия.

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Комментируя письменный ответ США на требования России, Карис отметил, что после ознакомления с его содержанием можно сказать, что он отвечает тому, что США заявляли публично.

Карис также отметил, что безопасности Эстонии ничто не угрожает. Хотя в последнее время все больше разговоров об угрозе войны как для Украины, так и для других стран постсоветского пространства, Карис считает, что этим не следует запугивать людей.

"Смею заверить, что безопасности эстонского государства сейчас ничто не угрожает. Нет смысла пугать народ зря", - сказал Карис, добавив, что и в ближайшее время война в Эстонии не станет реальностью.

Автор: 

НАТО (10052) россия (96086) Эстония (1450) Алар Карис (50)


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Топ комментарии
+9
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27.01.2022 19:52
+8
Дякую друже.
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27.01.2022 19:23
+7
...ну, хіба за рюмкою полонію
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27.01.2022 19:27
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Дякую друже.
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27.01.2022 19:23 Ответить
...ну, хіба за рюмкою полонію
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27.01.2022 19:27 Ответить
стопочкой "новичка"....
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27.01.2022 19:32 Ответить
Черпаком стєкломоя
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27.01.2022 19:43 Ответить
фуфиріком бояри
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27.01.2022 22:03 Ответить
Они (мысли) у них появляются под действием боярышника.
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27.01.2022 19:32 Ответить
узкий кругозор, сразу видно что никогда не пил бокал боярышника и не закусывал селёдкой
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27.01.2022 19:35 Ответить
Какое кофе... да там нечего обсуждать даже если опорожнить ведро "Боярышника".
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27.01.2022 19:35 Ответить
Только с попкорном!
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27.01.2022 19:36 Ответить
Ну почему-же ,консилиум психиатров вполне мог за кофейком обсудить бред этого больного
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27.01.2022 19:43 Ответить
Твоє обличчя, коли рашка воняє своїми тупими вимогами.

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27.01.2022 19:45 Ответить
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27.01.2022 19:52 Ответить
Там не пьют утром кофе, там есть настойка боярышника.
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27.01.2022 19:56 Ответить
 
 