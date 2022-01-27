Предлагаю правительству разрешить гражданам перечислять "ковидную" тысячу на закупку бронежилетов и лекарств для ВСУ, - Порошенко

Передать "ковидную" тысячу на нужды армии – с такой инициативой к правительству обратился лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко предлагает дать возможность всем желающим перечислить средства за вакцинацию в качестве волонтерской помощи для ВСУ.

"Сейчас я обращаюсь к премьер-министру Шмигалю. У вас есть средства, которые выделены в рамках программы "ковидной" тысячи. Дайте возможность, как мы делали в 2014, через мобильный телефон, банковские терминалы желающим в добровольном порядке эту тысячу или полторы перечислить на специальный счет Министерства обороны, специальный внебюджетный фонд, средства из которого должны быть использованы на два направления", – объясняет Порошенко.

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"Первое – купить бронежилеты и кевларовые шлемы. Потому что с 2019 года Вооруженные Силы Украины – привет преследователям генерала Марченко – прекратили закупку бронежилетов вообще. Мы думали, что в 2014–2015 году мы эту проблему решили навсегда. К сожалению, это не так. Не хотят выделять бюджетные средства – дайте снова украинцам возможность поддержать и защитить наших воинов. И каждый, кто отправляет эти деньги, может выбрать направления их использования", – сказал Порошенко.

"Вторая позиция – это медицинское обеспечение воинов: лекарства, оборудование, доукомплектация полевых госпиталей. Это то, что сегодня может помочь армии. Дайте возможность, примите на внеочередном заседании правительства возможность направления использования средств "ковидной" тысячи именно для поддержки Вооруженных Сил, для поддержки национальной безопасности государства", – резюмировал Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко также потребовал от парламента внести изменения в бюджет и выделить 50 млрд грн на обеспечение ВСУ.

"Мы зарегистрировали проект изменений в закон о государственном бюджете, предусматривающий 50-миллиардное увеличение финансирования Министерства обороны, Вооруженных сил Украины. Вопрос номер один – срочно повысить денежное довольствие украинских военнослужащих. Воин должен получать вне зоны проведения ООС минимум 25 тысяч гривен. А воин на фронте минимум 50 тысяч гривен", – сообщил Порошенко.

"Второе – это совместное финансирование местных бюджетов и государственного бюджета по развертыванию территориальной обороны. Третье – это увеличение производства и закупки как в рамках Государственного оборонного заказа, так и за пределами ГОЗа современной и модернизированной военной техники, доукомплектация стратегического резерва. Чтобы в условиях развертывания у украинского воина были вещевое, пищевое, медицинское, а главное военное обеспечение. Чтобы украинские Вооруженные Силы имели достаточно горючего в стратегическом резерве и защитили государство", – отмечает лидер "ЕС".