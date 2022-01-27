Предлагаю правительству разрешить гражданам перечислять "ковидную" тысячу на закупку бронежилетов и лекарств для ВСУ, - Порошенко
Передать "ковидную" тысячу на нужды армии – с такой инициативой к правительству обратился лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Порошенко предлагает дать возможность всем желающим перечислить средства за вакцинацию в качестве волонтерской помощи для ВСУ.
"Сейчас я обращаюсь к премьер-министру Шмигалю. У вас есть средства, которые выделены в рамках программы "ковидной" тысячи. Дайте возможность, как мы делали в 2014, через мобильный телефон, банковские терминалы желающим в добровольном порядке эту тысячу или полторы перечислить на специальный счет Министерства обороны, специальный внебюджетный фонд, средства из которого должны быть использованы на два направления", – объясняет Порошенко.
"Первое – купить бронежилеты и кевларовые шлемы. Потому что с 2019 года Вооруженные Силы Украины – привет преследователям генерала Марченко – прекратили закупку бронежилетов вообще. Мы думали, что в 2014–2015 году мы эту проблему решили навсегда. К сожалению, это не так. Не хотят выделять бюджетные средства – дайте снова украинцам возможность поддержать и защитить наших воинов. И каждый, кто отправляет эти деньги, может выбрать направления их использования", – сказал Порошенко.
"Вторая позиция – это медицинское обеспечение воинов: лекарства, оборудование, доукомплектация полевых госпиталей. Это то, что сегодня может помочь армии. Дайте возможность, примите на внеочередном заседании правительства возможность направления использования средств "ковидной" тысячи именно для поддержки Вооруженных Сил, для поддержки национальной безопасности государства", – резюмировал Порошенко.
Как известно, Петр Порошенко также потребовал от парламента внести изменения в бюджет и выделить 50 млрд грн на обеспечение ВСУ.
"Мы зарегистрировали проект изменений в закон о государственном бюджете, предусматривающий 50-миллиардное увеличение финансирования Министерства обороны, Вооруженных сил Украины. Вопрос номер один – срочно повысить денежное довольствие украинских военнослужащих. Воин должен получать вне зоны проведения ООС минимум 25 тысяч гривен. А воин на фронте минимум 50 тысяч гривен", – сообщил Порошенко.
"Второе – это совместное финансирование местных бюджетов и государственного бюджета по развертыванию территориальной обороны. Третье – это увеличение производства и закупки как в рамках Государственного оборонного заказа, так и за пределами ГОЗа современной и модернизированной военной техники, доукомплектация стратегического резерва. Чтобы в условиях развертывания у украинского воина были вещевое, пищевое, медицинское, а главное военное обеспечение. Чтобы украинские Вооруженные Силы имели достаточно горючего в стратегическом резерве и защитили государство", – отмечает лидер "ЕС".
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на них можно батальон теробороны обмундировать !!
А может ты , из цыганского табора
а я на эту подачку куплю лекарства,а кто рот откроет то
говорю доживете до пенсии,по другому гавкать будете.
все вокруг украдено Барыгой !
гвалт !
а влада нашоі краіни - це відверті вороги , так як , на мій погляд , недофінансування арміі , під час війни , це ЗЛОЧИН !
Або зелена шобла готується до повної капітуляціі !!
Я не панікую , а контатую факти всього навсього 🙁
Порох багата і самодостатня Людина і єдине , що він намагається довести всьому світу і украінцям - це його любов до своєі краіни і ії збереження 😡
З.і. І як це така талановита людина, перебуваючи увесь час на державних посадах стала "багата і самодостатня". ЗАКОН ЗАБОРОНЯЄ займатися бізнесом.
А то він бізнесом на московії займається,та ще фінансується з їх бюджету!
А тебе брехуна, і всю вашу брехливу шоблу - в спам
Я навіть не уявляю таких сопливих принизливих закликів у росейській армії, яка всім на 100% забезпечена (і всі це знають) і йде в наступ, але з іншої сторони вже 8 років от от розвалиться і деградує)) і як ніхто має потребувади допомоги росеян для їхнього ж захисту.
Якщо мало, піднімайте пдфо і військовий збір.
https://spgr.org.ua/nashi-proekti/viy
Деньги от ******* не получала, потому что во-первых вакцинировалась в Турции, а даже если бы и нет, то сраную дию не поставила бы из принципа.
Но если кто и поставил дию и решит перечислить по совету Порошенко, то это будет хлёсткая пощечина *******. Хорошее дело! Главное, чтоб и эти деньги не разворовали.
ворует з5леная шобла с беней каломойшей , как перед атомной войной😠
Поинтересуйтесь сколько денег в казне оставил Порошенко и сколько есть сейчас !!
Смешно их читать... такие убогие как и их работодатель *******))
«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону», - пояснює п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Ми продовжуємо комплектувати. Як завжди, половина коштів - це ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина - це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», - повідомив лідер партії «Європейська Солідарність».
«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти ляше для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», - застеріг Порошенко.
«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», - наголошує п'ятий Президент.
Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.
«Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-ти мільярдне збільшення фінансування міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один - терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень», - говорить Порошенко.
«Друге - це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє - це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу ******** і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу», - наголошує Петро Порошенко.
Як відомо, торік Петро Порошенко під час поїздок на Донеччину передав комплекти відеоспостереження 10-й ОГШБр, яку після ротації замінила 95 ОДШБр. Також коштом волонтерів та Фонду Порошенка триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займає 25-а ОПДБр. У грудні під час поїздки в Авдіївку Порошенко особисто передав обладнання бійцям.
П'ятий Президент тоді повідомив - більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.
Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях. Комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.
«На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту», - пояснював Петро Порошенко.
Нагадаю , січень 2015 року!
Ворог суне на Дебальцеве.
Страшні бої.
У ворога - ешелонами з Росії танки, гармати, снаряди, міни, тушонка, водка і головне - найманці Вагнера, бойовики Кадирова та кадрові "іхтамнєти" зі споротими шевронами !