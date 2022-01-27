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Новости Война
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Предлагаю правительству разрешить гражданам перечислять "ковидную" тысячу на закупку бронежилетов и лекарств для ВСУ, - Порошенко

Предлагаю правительству разрешить гражданам перечислять

Передать "ковидную" тысячу на нужды армии – с такой инициативой к правительству обратился лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко предлагает дать возможность всем желающим перечислить средства за вакцинацию в качестве волонтерской помощи для ВСУ.

"Сейчас я обращаюсь к премьер-министру Шмигалю. У вас есть средства, которые выделены в рамках программы "ковидной" тысячи. Дайте возможность, как мы делали в 2014, через мобильный телефон, банковские терминалы желающим в добровольном порядке эту тысячу или полторы перечислить на специальный счет Министерства обороны, специальный внебюджетный фонд, средства из которого должны быть использованы на два направления", – объясняет Порошенко.

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"Первое – купить бронежилеты и кевларовые шлемы. Потому что с 2019 года Вооруженные Силы Украины – привет преследователям генерала Марченко – прекратили закупку бронежилетов вообще. Мы думали, что в 2014–2015 году мы эту проблему решили навсегда. К сожалению, это не так. Не хотят выделять бюджетные средства – дайте снова украинцам возможность поддержать и защитить наших воинов. И каждый, кто отправляет эти деньги, может выбрать направления их использования", – сказал Порошенко.

"Вторая позиция – это медицинское обеспечение воинов: лекарства, оборудование, доукомплектация полевых госпиталей. Это то, что сегодня может помочь армии. Дайте возможность, примите на внеочередном заседании правительства возможность направления использования средств "ковидной" тысячи именно для поддержки Вооруженных Сил, для поддержки национальной безопасности государства", – резюмировал Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко также потребовал от парламента внести изменения в бюджет и выделить 50 млрд грн на обеспечение ВСУ.

"Мы зарегистрировали проект изменений в закон о государственном бюджете, предусматривающий 50-миллиардное увеличение финансирования Министерства обороны, Вооруженных сил Украины. Вопрос номер один – срочно повысить денежное довольствие украинских военнослужащих. Воин должен получать вне зоны проведения ООС минимум 25 тысяч гривен. А воин на фронте минимум 50 тысяч гривен", – сообщил Порошенко.

"Второе – это совместное финансирование местных бюджетов и государственного бюджета по развертыванию территориальной обороны. Третье – это увеличение производства и закупки как в рамках Государственного оборонного заказа, так и за пределами ГОЗа современной и модернизированной военной техники, доукомплектация стратегического резерва. Чтобы в условиях развертывания у украинского воина были вещевое, пищевое, медицинское, а главное военное обеспечение. Чтобы украинские Вооруженные Силы имели достаточно горючего в стратегическом резерве и защитили государство", – отмечает лидер "ЕС".

Автор: 

оборона (5229) Порошенко Петр (19615) ВСУ (6675) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+54
О! Оцэ правильно
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27.01.2022 20:45
+50
Підтримую, своєчасна та розумна пропозиція.
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27.01.2022 20:47
+49
І що? Чому я не можу перерахувати моїй армії свою тисячу?
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27.01.2022 20:51
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Страница 3 из 3
а как насчет офшорных квартирок ЗЕльцмана в Ялте и Лондоне ?
на них можно батальон теробороны обмундировать !!
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27.01.2022 22:00 Ответить
А если добавить в Португалии,Италии,РФ и Грузии - то не один десяток!
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27.01.2022 22:23 Ответить
Ты безграмотный и совершенно недалёкий человек , раз ,, прЫдлагаешь" такую чушь собачью , Nick🤣
А может ты , из цыганского табора
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27.01.2022 22:07 Ответить
вот порх пусть все что наворовал так пусть и отдаст армии,
а я на эту подачку куплю лекарства,а кто рот откроет то
говорю доживете до пенсии,по другому гавкать будете.
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27.01.2022 21:59 Ответить
Конкретно можна списочек , что Порох наворовал , недоросль ?

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27.01.2022 22:01 Ответить
все !
все вокруг украдено Барыгой !

гвалт !
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27.01.2022 22:04 Ответить
Ага
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27.01.2022 22:07 Ответить
Ми сьогодні маємо історичного ворога ,
а влада нашоі краіни - це відверті вороги , так як , на мій погляд , недофінансування арміі , під час війни , це ЗЛОЧИН !

Або зелена шобла готується до повної капітуляціі !!
Я не панікую , а контатую факти всього навсього 🙁
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27.01.2022 22:00 Ответить
Що ти мелеш і про яку жагу ло влади ти тут намагаєшся комусь довести ?

Порох багата і самодостатня Людина і єдине , що він намагається довести всьому світу і украінцям - це його любов до своєі краіни і ії збереження 😡
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27.01.2022 22:12 Ответить
Та тварюка ще за часів Ющенко зашкодила Україні, коли розвалила "помаранчеву" коаліцію, тим самим привевши до влади Януковоча, у якого доречі він двічі був міністром, доречі підтримавши Харьківські угоди, якими Овоч віддав Хутіну Крим.

З.і. І як це така талановита людина, перебуваючи увесь час на державних посадах стала "багата і самодостатня". ЗАКОН ЗАБОРОНЯЄ займатися бізнесом.
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27.01.2022 22:21 Ответить
КАоліцію розвалила ваша Люля - тігруля 😡
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27.01.2022 22:24 Ответить
І вона ж була міністром у Овоча!!!
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27.01.2022 22:50 Ответить
Це ти зеленському втовкмач!
А то він бізнесом на московії займається,та ще фінансується з їх бюджету!
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27.01.2022 22:26 Ответить
зачем "доводить" словами - ему и так абсолютно все верят, а вот с делами - здесь швах. А нужно наоборот.
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27.01.2022 22:57 Ответить
ну, якщо по справах - то нижче - я заколіпастив
А тебе брехуна, і всю вашу брехливу шоблу - в спам
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27.01.2022 23:01 Ответить
тяжело , наверное, жить в сплошном окружении врагов...Единая отдушина - виртуальный клуб по интересам
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27.01.2022 23:12 Ответить
Це якицсь пздц.
Я навіть не уявляю таких сопливих принизливих закликів у росейській армії, яка всім на 100% забезпечена (і всі це знають) і йде в наступ, але з іншої сторони вже 8 років от от розвалиться і деградує)) і як ніхто має потребувади допомоги росеян для їхнього ж захисту.
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27.01.2022 22:02 Ответить
Громадяни все що треба перераховують в 18% пдфо і в 1,5 військового збору.
Якщо мало, піднімайте пдфо і військовий збір.
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27.01.2022 22:04 Ответить
против сбора я не против
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27.01.2022 22:30 Ответить
Я не проти , тільки ці податки знов у будявництво вбухають і в буковелі. Хочеться конкретно - на армію !!!
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28.01.2022 08:42 Ответить
О , норм. Я все равно не знаю куда ее девать.
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27.01.2022 22:09 Ответить
из когорты успешных миллионеров?
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27.01.2022 23:00 Ответить
да он имеет в виду что кино ему не интересно а книжки есть. Или ту тыщу по-иному как то применяют? Комуналку погасить за 8 лет? Кредит в Привате за 5 лет?
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28.01.2022 19:25 Ответить
Пропоную пороху та його синкам взяти автомати і піти звільняти Донбас та Крим! І на 10% "своїх" "доходів" купити бронежилети, зброю та ліки! Так сказати показати приклад, а не патякати!!!
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27.01.2022 22:11 Ответить
Пропоную малоросам і ватним ви@ лядкам , зашити в спокоі нашу краіну і нашого Президента Порошенка 😡
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27.01.2022 22:14 Ответить
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27.01.2022 22:15 Ответить
Школото , досить 😡
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27.01.2022 22:30 Ответить
Вчи граматику , школото 😠
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27.01.2022 22:40 Ответить
"Порошенко пропонує дати можливість всім охочим перерахувати кошти за вакцинацію як волонтерську допомогу для ЗСУ. " - пропоную всім у кого "прибуток" >= 1 000 000 перерахувати 10% на потреби лікування тяжко хворих дітей, закупівлю необхідного обладання для ВСУ і т.п!
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27.01.2022 22:14 Ответить
и порошенкои сынки, пусть отдадут 10% нажитого непосильным трудом
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28.01.2022 05:57 Ответить
Я постоянно посилаю деньги на все запросы Справи Громад.

https://spgr.org.ua/nashi-proekti/viy

Деньги от ******* не получала, потому что во-первых вакцинировалась в Турции, а даже если бы и нет, то сраную дию не поставила бы из принципа.

Но если кто и поставил дию и решит перечислить по совету Порошенко, то это будет хлёсткая пощечина *******. Хорошее дело! Главное, чтоб и эти деньги не разворовали.
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27.01.2022 22:14 Ответить
Я теж вакцинувався , але тисячу від зеленого покидька , брати не стану 😠
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27.01.2022 22:16 Ответить
Я б теж не брала через дію. Але якщо воно дає, то треба взяти, бо то наші гроші! Не дарувати ж ії *******?! Через пару місяців вони будуть давати тим, хто не має дії, банківських карт і т.д. Моя мама буде брати. Ви теж могли б взяти без встановлення дії. Вони ж вкрадені у всіх нас!!!
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27.01.2022 22:25 Ответить
Дякую , але я не збіднію без цієі тисячі , а військовим я і так постійно посилаю гроші 🙂
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27.01.2022 22:38 Ответить
Ок, согласна. Хай ****** подавится))
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27.01.2022 22:41 Ответить
Залишити
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27.01.2022 22:15 Ответить
ая хочу тыщу пятаками зеле в сраку заштовхаты, а потим и 500
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27.01.2022 22:26 Ответить
И от меня парочку запхайте))
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27.01.2022 22:28 Ответить
І тобі , бенябот , кіло печива в дупу
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27.01.2022 22:36 Ответить
Мерзостью несёт о тебя, так как воровал до Пороха ЯнукОвощ, а сейчас
ворует з5леная шобла с беней каломойшей , как перед атомной войной😠

Поинтересуйтесь сколько денег в казне оставил Порошенко и сколько есть сейчас !!
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27.01.2022 22:35 Ответить
Зелеботы вышли на работу, друг друга лайкают)))

Смешно их читать... такие убогие как и их работодатель *******))
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27.01.2022 22:40 Ответить
Таке враження , що це або діти , або люди з колонії 🙁
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27.01.2022 22:43 Ответить
Навряд що діти, але психічно неповноцінні точно!
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27.01.2022 22:50 Ответить
В кацапской казне, уточняй.
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28.01.2022 07:42 Ответить
сцикло-уклоніст 3 роки саботує закупівлю озбрєння не тому що тупий, а тому що це його спец.завдання
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27.01.2022 22:41 Ответить
1000%
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27.01.2022 22:42 Ответить
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28.01.2022 02:00 Ответить
Зебіли ша , у вас завжди є альтернатива ,,не хочете перераховувати ту зе-тисячу армії , як пропонує Порошенко , то перераховуйте Бєні . . Тільки не нийте тут .
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27.01.2022 22:56 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/01/27/poroshenko-prodovdzhuye-zmicznyuvaty-armiyu-razom-z-volonteramy-zibrav-dlya-frontu-shostyj-komplekt-videosposterezhennya/ Фонд Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій шостий комплект оптичної відеорозвідки . Про це п'ятий Президент повідомив на своєму Youtube-каналі.
«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону», - пояснює п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Ми продовжуємо комплектувати. Як завжди, половина коштів - це ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина - це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», - повідомив лідер партії «Європейська Солідарність».
«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти ляше для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», - застеріг Порошенко.
«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», - наголошує п'ятий Президент.
Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.
«Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-ти мільярдне збільшення фінансування міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один - терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень», - говорить Порошенко.
«Друге - це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє - це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу ******** і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу», - наголошує Петро Порошенко.
Як відомо, торік Петро Порошенко під час поїздок на Донеччину передав комплекти відеоспостереження 10-й ОГШБр, яку після ротації замінила 95 ОДШБр. Також коштом волонтерів та Фонду Порошенка триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займає 25-а ОПДБр. У грудні під час поїздки в Авдіївку Порошенко особисто передав обладнання бійцям.
П'ятий Президент тоді повідомив - більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.
Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях. Комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.
«На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту», - пояснював Петро Порошенко.
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27.01.2022 23:02 Ответить
Предлагаю правительству разрешить гражданам перечислять "ковидную" тысячу на поднаём жилья бедным депутатам...
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27.01.2022 23:41 Ответить
Тред"пачєму ви паддерживаєте Порошенко".

Нагадаю , січень 2015 року!

Ворог суне на Дебальцеве.

Страшні бої.

У ворога - ешелонами з Росії танки, гармати, снаряди, міни, тушонка, водка і головне - найманці Вагнера, бойовики Кадирова та кадрові "іхтамнєти" зі споротими шевронами !

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28.01.2022 00:08 Ответить
Лучше купить каски ... Хоть
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28.01.2022 00:49 Ответить
Пеппа может и сама каждому гражданину подарить тысячу, не похудеет. Но не станет, делать популистские заявы дешевле.
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28.01.2022 00:57 Ответить
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28.01.2022 01:58 Ответить
свои миллиарды перечисль
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28.01.2022 05:54 Ответить
Он постоянно перечисляет деньги, а ты сдал кровь для фронта?
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28.01.2022 06:50 Ответить
Кому потрібна його кров? Ще наших воїнів заразить якоюсь гадостю...
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28.01.2022 08:44 Ответить
Как всегда, отжимать у самых бедных. Не важно под каким лозунгом.
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28.01.2022 08:54 Ответить
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28.01.2022 09:14 Ответить
Я про це писав тут ще місяць тому, що не всі українці дегенерати, що витрачають халявні гроші на кіно. Багато хто готовий спеціально зареєструватися в Дії для того, щоб перевести халявні 1000грн на ЗСУ.
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28.01.2022 10:17 Ответить
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