Пропоную уряду дозволити громадянам перераховувати "ковідну" тисячу на закупівлю бронежилетів та ліків для ЗСУ, - Порошенко

Передати "ковідну" тисячу на потреби армії – з такою ініціативою до уряду звернувся лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко пропонує дати можливість всім охочим перерахувати кошти за вакцинацію як волонтерську допомогу для ЗСУ.

"Зараз я звертаюся до прем’єр-міністра Шмигаля. У вас є кошти, які виділені в рамках програми "ковідної" тисячі. Дайте можливість, як ми робили в 2014, через мобільний телефон, банківські термінали тим, хто бажає, в добровільному порядку цю свою тисячу або півтори перерахувати на спеціальний рахунок Міністерства оборони, спеціальний позабюджетний фонд, кошти з якого мають бути використані на два напрямки", – пояснює Порошенко.

"Перше – купити бронежилети і кевларові шоломи. Бо з 2019 року Збройні Сили України – привіт переслідувачам генерала Марченка – припинили закупівлю бронежилетів взагалі. Ми думали, що в 2014-2015 році ми цю проблему вирішили назавжди. На жаль, це не так. Не хочуть виділяти бюджетні кошти – дайте знову українцям підтримати і захистити наших воїнів. І кожен, хто відправляє ці гроші, може вибрати напрямки їх використання", – сказав Порошенко.

"Друга позиція – це медичне забезпечення воїнів: ліки, обладнання, доукомплектація польових шпиталів. Це те, що сьогодні може допомогти армії. Дайте можливість, прийміть на позачерговому засіданні уряду можливість напрямку використання коштів "ковідної" тисячі саме для підтримки Збройних Сил, для підтримки національної безпеки держави", – резюмував Порошенко.

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Як відомо, Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.

"Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-мільярдне збільшення фінансування Міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один – терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень", – повідомив Порошенко.

"Друге – це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє – це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу сучасної і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу", – наголошує лідер "ЄС".

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