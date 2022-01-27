Пропоную уряду дозволити громадянам перераховувати "ковідну" тисячу на закупівлю бронежилетів та ліків для ЗСУ, - Порошенко
Передати "ковідну" тисячу на потреби армії – з такою ініціативою до уряду звернувся лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко пропонує дати можливість всім охочим перерахувати кошти за вакцинацію як волонтерську допомогу для ЗСУ.
"Зараз я звертаюся до прем’єр-міністра Шмигаля. У вас є кошти, які виділені в рамках програми "ковідної" тисячі. Дайте можливість, як ми робили в 2014, через мобільний телефон, банківські термінали тим, хто бажає, в добровільному порядку цю свою тисячу або півтори перерахувати на спеціальний рахунок Міністерства оборони, спеціальний позабюджетний фонд, кошти з якого мають бути використані на два напрямки", – пояснює Порошенко.
"Перше – купити бронежилети і кевларові шоломи. Бо з 2019 року Збройні Сили України – привіт переслідувачам генерала Марченка – припинили закупівлю бронежилетів взагалі. Ми думали, що в 2014-2015 році ми цю проблему вирішили назавжди. На жаль, це не так. Не хочуть виділяти бюджетні кошти – дайте знову українцям підтримати і захистити наших воїнів. І кожен, хто відправляє ці гроші, може вибрати напрямки їх використання", – сказав Порошенко.
"Друга позиція – це медичне забезпечення воїнів: ліки, обладнання, доукомплектація польових шпиталів. Це те, що сьогодні може допомогти армії. Дайте можливість, прийміть на позачерговому засіданні уряду можливість напрямку використання коштів "ковідної" тисячі саме для підтримки Збройних Сил, для підтримки національної безпеки держави", – резюмував Порошенко.
Як відомо, Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.
"Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-мільярдне збільшення фінансування Міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один – терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень", – повідомив Порошенко.
"Друге – це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє – це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу сучасної і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу", – наголошує лідер "ЄС".
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на них можно батальон теробороны обмундировать !!
А может ты , из цыганского табора
а я на эту подачку куплю лекарства,а кто рот откроет то
говорю доживете до пенсии,по другому гавкать будете.
все вокруг украдено Барыгой !
гвалт !
а влада нашоі краіни - це відверті вороги , так як , на мій погляд , недофінансування арміі , під час війни , це ЗЛОЧИН !
Або зелена шобла готується до повної капітуляціі !!
Я не панікую , а контатую факти всього навсього 🙁
Порох багата і самодостатня Людина і єдине , що він намагається довести всьому світу і украінцям - це його любов до своєі краіни і ії збереження 😡
З.і. І як це така талановита людина, перебуваючи увесь час на державних посадах стала "багата і самодостатня". ЗАКОН ЗАБОРОНЯЄ займатися бізнесом.
А то він бізнесом на московії займається,та ще фінансується з їх бюджету!
А тебе брехуна, і всю вашу брехливу шоблу - в спам
Я навіть не уявляю таких сопливих принизливих закликів у росейській армії, яка всім на 100% забезпечена (і всі це знають) і йде в наступ, але з іншої сторони вже 8 років от от розвалиться і деградує)) і як ніхто має потребувади допомоги росеян для їхнього ж захисту.
Якщо мало, піднімайте пдфо і військовий збір.
https://spgr.org.ua/nashi-proekti/viy
Деньги от ******* не получала, потому что во-первых вакцинировалась в Турции, а даже если бы и нет, то сраную дию не поставила бы из принципа.
Но если кто и поставил дию и решит перечислить по совету Порошенко, то это будет хлёсткая пощечина *******. Хорошее дело! Главное, чтоб и эти деньги не разворовали.
ворует з5леная шобла с беней каломойшей , как перед атомной войной😠
Поинтересуйтесь сколько денег в казне оставил Порошенко и сколько есть сейчас !!
Смешно их читать... такие убогие как и их работодатель *******))
«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону», - пояснює п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Ми продовжуємо комплектувати. Як завжди, половина коштів - це ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина - це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», - повідомив лідер партії «Європейська Солідарність».
«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти ляше для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», - застеріг Порошенко.
«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», - наголошує п'ятий Президент.
Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.
«Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-ти мільярдне збільшення фінансування міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один - терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень», - говорить Порошенко.
«Друге - це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє - це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу ******** і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу», - наголошує Петро Порошенко.
Як відомо, торік Петро Порошенко під час поїздок на Донеччину передав комплекти відеоспостереження 10-й ОГШБр, яку після ротації замінила 95 ОДШБр. Також коштом волонтерів та Фонду Порошенка триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займає 25-а ОПДБр. У грудні під час поїздки в Авдіївку Порошенко особисто передав обладнання бійцям.
П'ятий Президент тоді повідомив - більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.
Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях. Комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.
«На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту», - пояснював Петро Порошенко.
Нагадаю , січень 2015 року!
Ворог суне на Дебальцеве.
Страшні бої.
У ворога - ешелонами з Росії танки, гармати, снаряди, міни, тушонка, водка і головне - найманці Вагнера, бойовики Кадирова та кадрові "іхтамнєти" зі споротими шевронами !