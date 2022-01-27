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Пропоную уряду дозволити громадянам перераховувати "ковідну" тисячу на закупівлю бронежилетів та ліків для ЗСУ, - Порошенко

Пропоную уряду дозволити громадянам перераховувати

Передати "ковідну" тисячу на потреби армії – з такою ініціативою до уряду звернувся лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко пропонує дати можливість всім охочим перерахувати кошти за вакцинацію як волонтерську допомогу для ЗСУ.

"Зараз я звертаюся до прем’єр-міністра Шмигаля. У вас є кошти, які виділені в рамках програми "ковідної" тисячі. Дайте можливість, як ми робили в 2014, через мобільний телефон, банківські термінали тим, хто бажає, в добровільному порядку цю свою тисячу або півтори перерахувати на спеціальний рахунок Міністерства оборони, спеціальний позабюджетний фонд, кошти з якого мають бути використані на два напрямки", – пояснює Порошенко.

"Перше – купити бронежилети і кевларові шоломи. Бо з 2019 року Збройні Сили України – привіт переслідувачам генерала Марченка – припинили закупівлю бронежилетів взагалі. Ми думали, що в 2014-2015 році ми цю проблему вирішили назавжди. На жаль, це не так. Не хочуть виділяти бюджетні кошти – дайте знову українцям підтримати і захистити наших воїнів. І кожен, хто відправляє ці гроші, може вибрати напрямки їх використання", – сказав Порошенко.

"Друга позиція – це медичне забезпечення воїнів: ліки, обладнання, доукомплектація польових шпиталів. Це те, що сьогодні може допомогти армії. Дайте можливість, прийміть на позачерговому засіданні уряду можливість напрямку використання коштів "ковідної" тисячі саме для підтримки Збройних Сил, для підтримки національної безпеки держави", – резюмував Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наміри Путіна серйозні. Він може вторгнутися у країни Балтії, Польщу, використовуючи Україну як інструмент для шантажу всього світу, - Порошенко

Як відомо, Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.

"Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-мільярдне збільшення фінансування Міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один – терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень", – повідомив Порошенко.

"Друге – це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє – це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу сучасної і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу", – наголошує лідер "ЄС".

Також читайте: Порошенко: "Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців? Дайте гроші українській армії"

Автор: 

оборона (4818) Порошенко Петро (15190) ЗСУ (7647) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+54
О! Оцэ правильно
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27.01.2022 20:45
+50
Підтримую, своєчасна та розумна пропозиція.
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27.01.2022 20:47
+49
І що? Чому я не можу перерахувати моїй армії свою тисячу?
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27.01.2022 20:51
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а как насчет офшорных квартирок ЗЕльцмана в Ялте и Лондоне ?
на них можно батальон теробороны обмундировать !!
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27.01.2022 22:00 Відповісти
А если добавить в Португалии,Италии,РФ и Грузии - то не один десяток!
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27.01.2022 22:23 Відповісти
Ты безграмотный и совершенно недалёкий человек , раз ,, прЫдлагаешь" такую чушь собачью , Nick🤣
А может ты , из цыганского табора
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27.01.2022 22:07 Відповісти
вот порх пусть все что наворовал так пусть и отдаст армии,
а я на эту подачку куплю лекарства,а кто рот откроет то
говорю доживете до пенсии,по другому гавкать будете.
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27.01.2022 21:59 Відповісти
Конкретно можна списочек , что Порох наворовал , недоросль ?

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27.01.2022 22:01 Відповісти
все !
все вокруг украдено Барыгой !

гвалт !
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27.01.2022 22:04 Відповісти
Ага
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27.01.2022 22:07 Відповісти
Ми сьогодні маємо історичного ворога ,
а влада нашоі краіни - це відверті вороги , так як , на мій погляд , недофінансування арміі , під час війни , це ЗЛОЧИН !

Або зелена шобла готується до повної капітуляціі !!
Я не панікую , а контатую факти всього навсього 🙁
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27.01.2022 22:00 Відповісти
Що ти мелеш і про яку жагу ло влади ти тут намагаєшся комусь довести ?

Порох багата і самодостатня Людина і єдине , що він намагається довести всьому світу і украінцям - це його любов до своєі краіни і ії збереження 😡
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27.01.2022 22:12 Відповісти
Та тварюка ще за часів Ющенко зашкодила Україні, коли розвалила "помаранчеву" коаліцію, тим самим привевши до влади Януковоча, у якого доречі він двічі був міністром, доречі підтримавши Харьківські угоди, якими Овоч віддав Хутіну Крим.

З.і. І як це така талановита людина, перебуваючи увесь час на державних посадах стала "багата і самодостатня". ЗАКОН ЗАБОРОНЯЄ займатися бізнесом.
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27.01.2022 22:21 Відповісти
КАоліцію розвалила ваша Люля - тігруля 😡
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27.01.2022 22:24 Відповісти
І вона ж була міністром у Овоча!!!
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27.01.2022 22:50 Відповісти
Це ти зеленському втовкмач!
А то він бізнесом на московії займається,та ще фінансується з їх бюджету!
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27.01.2022 22:26 Відповісти
зачем "доводить" словами - ему и так абсолютно все верят, а вот с делами - здесь швах. А нужно наоборот.
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27.01.2022 22:57 Відповісти
ну, якщо по справах - то нижче - я заколіпастив
А тебе брехуна, і всю вашу брехливу шоблу - в спам
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27.01.2022 23:01 Відповісти
тяжело , наверное, жить в сплошном окружении врагов...Единая отдушина - виртуальный клуб по интересам
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27.01.2022 23:12 Відповісти
Це якицсь пздц.
Я навіть не уявляю таких сопливих принизливих закликів у росейській армії, яка всім на 100% забезпечена (і всі це знають) і йде в наступ, але з іншої сторони вже 8 років от от розвалиться і деградує)) і як ніхто має потребувади допомоги росеян для їхнього ж захисту.
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27.01.2022 22:02 Відповісти
Громадяни все що треба перераховують в 18% пдфо і в 1,5 військового збору.
Якщо мало, піднімайте пдфо і військовий збір.
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27.01.2022 22:04 Відповісти
против сбора я не против
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27.01.2022 22:30 Відповісти
Я не проти , тільки ці податки знов у будявництво вбухають і в буковелі. Хочеться конкретно - на армію !!!
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28.01.2022 08:42 Відповісти
О , норм. Я все равно не знаю куда ее девать.
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27.01.2022 22:09 Відповісти
из когорты успешных миллионеров?
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27.01.2022 23:00 Відповісти
да он имеет в виду что кино ему не интересно а книжки есть. Или ту тыщу по-иному как то применяют? Комуналку погасить за 8 лет? Кредит в Привате за 5 лет?
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28.01.2022 19:25 Відповісти
Пропоную пороху та його синкам взяти автомати і піти звільняти Донбас та Крим! І на 10% "своїх" "доходів" купити бронежилети, зброю та ліки! Так сказати показати приклад, а не патякати!!!
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27.01.2022 22:11 Відповісти
Пропоную малоросам і ватним ви@ лядкам , зашити в спокоі нашу краіну і нашого Президента Порошенка 😡
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27.01.2022 22:14 Відповісти
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27.01.2022 22:15 Відповісти
Школото , досить 😡
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27.01.2022 22:30 Відповісти
Вчи граматику , школото 😠
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27.01.2022 22:40 Відповісти
"Порошенко пропонує дати можливість всім охочим перерахувати кошти за вакцинацію як волонтерську допомогу для ЗСУ. " - пропоную всім у кого "прибуток" >= 1 000 000 перерахувати 10% на потреби лікування тяжко хворих дітей, закупівлю необхідного обладання для ВСУ і т.п!
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27.01.2022 22:14 Відповісти
и порошенкои сынки, пусть отдадут 10% нажитого непосильным трудом
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28.01.2022 05:57 Відповісти
Я постоянно посилаю деньги на все запросы Справи Громад.

https://spgr.org.ua/nashi-proekti/viy

Деньги от ******* не получала, потому что во-первых вакцинировалась в Турции, а даже если бы и нет, то сраную дию не поставила бы из принципа.

Но если кто и поставил дию и решит перечислить по совету Порошенко, то это будет хлёсткая пощечина *******. Хорошее дело! Главное, чтоб и эти деньги не разворовали.
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27.01.2022 22:14 Відповісти
Я теж вакцинувався , але тисячу від зеленого покидька , брати не стану 😠
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27.01.2022 22:16 Відповісти
Я б теж не брала через дію. Але якщо воно дає, то треба взяти, бо то наші гроші! Не дарувати ж ії *******?! Через пару місяців вони будуть давати тим, хто не має дії, банківських карт і т.д. Моя мама буде брати. Ви теж могли б взяти без встановлення дії. Вони ж вкрадені у всіх нас!!!
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27.01.2022 22:25 Відповісти
Дякую , але я не збіднію без цієі тисячі , а військовим я і так постійно посилаю гроші 🙂
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27.01.2022 22:38 Відповісти
Ок, согласна. Хай ****** подавится))
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27.01.2022 22:41 Відповісти
Залишити
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27.01.2022 22:15 Відповісти
ая хочу тыщу пятаками зеле в сраку заштовхаты, а потим и 500
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27.01.2022 22:26 Відповісти
И от меня парочку запхайте))
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27.01.2022 22:28 Відповісти
І тобі , бенябот , кіло печива в дупу
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27.01.2022 22:36 Відповісти
Мерзостью несёт о тебя, так как воровал до Пороха ЯнукОвощ, а сейчас
ворует з5леная шобла с беней каломойшей , как перед атомной войной😠

Поинтересуйтесь сколько денег в казне оставил Порошенко и сколько есть сейчас !!
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27.01.2022 22:35 Відповісти
Зелеботы вышли на работу, друг друга лайкают)))

Смешно их читать... такие убогие как и их работодатель *******))
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27.01.2022 22:40 Відповісти
Таке враження , що це або діти , або люди з колонії 🙁
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27.01.2022 22:43 Відповісти
Навряд що діти, але психічно неповноцінні точно!
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27.01.2022 22:50 Відповісти
В кацапской казне, уточняй.
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28.01.2022 07:42 Відповісти
сцикло-уклоніст 3 роки саботує закупівлю озбрєння не тому що тупий, а тому що це його спец.завдання
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27.01.2022 22:41 Відповісти
1000%
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27.01.2022 22:42 Відповісти
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28.01.2022 02:00 Відповісти
Зебіли ша , у вас завжди є альтернатива ,,не хочете перераховувати ту зе-тисячу армії , як пропонує Порошенко , то перераховуйте Бєні . . Тільки не нийте тут .
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27.01.2022 22:56 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/01/27/poroshenko-prodovdzhuye-zmicznyuvaty-armiyu-razom-z-volonteramy-zibrav-dlya-frontu-shostyj-komplekt-videosposterezhennya/ Фонд Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій шостий комплект оптичної відеорозвідки . Про це п'ятий Президент повідомив на своєму Youtube-каналі.
«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону», - пояснює п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Ми продовжуємо комплектувати. Як завжди, половина коштів - це ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина - це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», - повідомив лідер партії «Європейська Солідарність».
«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти ляше для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», - застеріг Порошенко.
«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», - наголошує п'ятий Президент.
Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.
«Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-ти мільярдне збільшення фінансування міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один - терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень», - говорить Порошенко.
«Друге - це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє - це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу ******** і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу», - наголошує Петро Порошенко.
Як відомо, торік Петро Порошенко під час поїздок на Донеччину передав комплекти відеоспостереження 10-й ОГШБр, яку після ротації замінила 95 ОДШБр. Також коштом волонтерів та Фонду Порошенка триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займає 25-а ОПДБр. У грудні під час поїздки в Авдіївку Порошенко особисто передав обладнання бійцям.
П'ятий Президент тоді повідомив - більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.
Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях. Комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.
«На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту», - пояснював Петро Порошенко.
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27.01.2022 23:02 Відповісти
Предлагаю правительству разрешить гражданам перечислять "ковидную" тысячу на поднаём жилья бедным депутатам...
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27.01.2022 23:41 Відповісти
Тред"пачєму ви паддерживаєте Порошенко".

Нагадаю , січень 2015 року!

Ворог суне на Дебальцеве.

Страшні бої.

У ворога - ешелонами з Росії танки, гармати, снаряди, міни, тушонка, водка і головне - найманці Вагнера, бойовики Кадирова та кадрові "іхтамнєти" зі споротими шевронами !

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28.01.2022 00:08 Відповісти
Лучше купить каски ... Хоть
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28.01.2022 00:49 Відповісти
Пеппа может и сама каждому гражданину подарить тысячу, не похудеет. Но не станет, делать популистские заявы дешевле.
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28.01.2022 00:57 Відповісти
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28.01.2022 01:58 Відповісти
свои миллиарды перечисль
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28.01.2022 05:54 Відповісти
Он постоянно перечисляет деньги, а ты сдал кровь для фронта?
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28.01.2022 06:50 Відповісти
Кому потрібна його кров? Ще наших воїнів заразить якоюсь гадостю...
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28.01.2022 08:44 Відповісти
Как всегда, отжимать у самых бедных. Не важно под каким лозунгом.
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28.01.2022 08:54 Відповісти
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28.01.2022 09:14 Відповісти
Я про це писав тут ще місяць тому, що не всі українці дегенерати, що витрачають халявні гроші на кіно. Багато хто готовий спеціально зареєструватися в Дії для того, щоб перевести халявні 1000грн на ЗСУ.
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28.01.2022 10:17 Відповісти
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