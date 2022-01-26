Порошенко: "Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців? Дайте гроші українській армії"
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав владу негайно збільшити фінансування української армії і припинити масштабне розкрадання бюджетних коштів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".
"Три місяці весь світ б’є на сполох щодо накопичення військ на кордонах України з боку Московії. Три місяці весь світ думає, як допомогти Україні збільшити обороноздатність, надсилаючи зброю, проводячи консолідацію міжнародної солідарності. Це роблять всі, крім української влади", – констатує Порошенко.
"Нам дійсно не треба панікувати, не треба розмірковувати, чи нападе Путін чи ні – треба підготуватися до того, щоб дати якісну відсіч, якщо дипломатичні зусилля його не зупинять", – переконаний Порошенко.
"Чому у нас і досі деякі бойові підрозділи укомплектовані лише на 50%, а більшість військовослужбовців не продовжують контракти? Чому досі не придбане пальне для української бронетехніки? Чому з 2019 року не закуплені бронежилети і кевларові шоломи? "Привіт" переслідувачам "кіборга" генерала Марченка", – зауважив п’ятий Президент.
"Де українські стратегічні резерви? У що одягнемо, взуємо, чим нагодуємо, і головне – чим озброїмо резервістів резерву першої черги, який вже треба розгортати? Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців?", – обурився Петро Порошенко.
"Відповідь нарешті пролунала вчора у розслідуванні антикорупціонерів, які оприлюднили шокуючі дані – за 2021 рік на потреби армії Зеленський провів тендерів на суму в 10 разів меншу, ніж кошти, які виділені на мегакорупційне "Велике крадівництво". Не дарма вони це "крадівництво" називають великим, бо відчувають масштаби власними кишенями", – наголошує Порошенко.
"Це – головний бізнес-проект Зеленського, він став інструментом і його особистого збагачення і, на жаль, тіньового фінансування "зелених кнопок" у цьому парламенті", – говорить Петро Порошенко.
Він зауважив, що саме тому влада затягує призначення Спеціалізованого антикорупційного прокурора, і закликав НАБУ розпочати відповідне розслідування.
Порошенко також закликав керівництво парламенту внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави, який передбачає виділення на потреби армії додаткових 50 мільярдів гривень.
"Ми вимагаємо поставити законопроект 6542 , який був підтриманий всіми фракціями демократичної опозиції і заблокований "Слугами". Дайте гроші українській армії", – закликав Петро Порошенко.
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2018:
"Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (фракция БПП) намеренно затягивает рассмотрение поправок к президентскому законопроекту об Антикоррупционном суде."
А ВСУ - это не армия Зеленского, он в ней не служил, Бубочка - почетный уклонист от военнго призыва.
Его армия - российская, к которой он и обратиться за защитой.
Порошенко действительно служил, только в СССР.
По призыву.
"В 1984 году со второго курса университета Пётр Порошенко был призван в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Советскую Армию (отсрочка студентам тогда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B) была отменена ), проходил службу в Казахстане" (Википедия0
ЧТО, *****, НЕ ЗНАЛА?
На какой зоне срок мотаешь?
Интернет же у вас в РФ на зонах есть, верно?
так что пригожил вербует вас прямо в заключении?
За что срок получил, уголовник?
За педофилию, верно?
ты сравнил со своей Росдагестанией?
может, сосны?
в каком полку служило, чмо?
а от як колобок кацапською - це таємниця з таємниць
Але ж ти типовий 73/43%зебіл, який не може не брехати.
бизнесманы понятной породы кружатся над полем битвы, аки вороны
урвать кусок, пока есть возможность!
у сама ПП-А-тужна армія
ЗеБiльна шобла зжере все, вкраде навiть у дiтей та поранених..
все пiд себе. на українцiв їй начхати.
Причем запел Азiров в унисон вместе с Царевым, которого тоже вытащили на свет божий.
Новые песни о старом:
"Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев: Украинцы встретят цветами любую армию, которая наведет порядок
Бывший депутат Рады Царев рассказал, как Россия и США могут договориться по Украине"
https://www.kp.ru/daily/27355/4536509/ https://www.kp.ru/daily/27355/4536509/
Вывод: очень, очень плохо обстоят дела в РФ. Не с бИндеровцами, а с ковидловой аферой, не верит лохторат больше в эту муйню.
Надо на Украину наступать, а лохторат кобенится, не понимает, а какого буя им в Украину идти помирать в боях с бИндеровцами?
Вот и уверяет Кремль, что в Украине все спокойно, встретят цветами, хлебом-солью, прирастете унитазами (как подшанцы приросли в Донецке), нормально все в Украине будет, тихо.
Жду очередей на призывные пункты в РФ.
Не в добровольцы записываться, а с отводом от воинской службы по мед. показателям.
Вангую, что сейчас в РФ резко возрастет.
Не ковид возрастет (с ним призывают), а плоскостопие (с ним служить и воевать нельзя).
«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону», - пояснює п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Ми продовжуємо комплектувати. Як завжди, половина коштів - це ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина - це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», - повідомив лідер партії «Європейська Солідарність».
«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти ляше для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», - застеріг Порошенко.
«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», - наголошує п'ятий Президент.
Петро Порошенко також вимагає від парламенту внести зміни до бюджету і виділити 50 млрд грн на забезпечення ЗСУ.
«Ми зареєстрували проект змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-ти мільярдне збільшення фінансування міністерства оборони, Збройних сил України. Питання номер один - терміново підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Воїн має отримувати поза зоною проведення ООС мінімум 25 тисяч гривень. А воїн на фронті мінімум 50 тисяч гривень», - говорить Порошенко.
«Друге - це спільне фінансування місцевих бюджетів і державного бюджету по розгортанню територіальної оборони. Третє - це збільшення виробництва і закупівлі як в рамках Державного оборонного замовлення, так і за межами ДОЗу ******** і модернізованої військової техніки, доукомплектація стратегічного резерву. Щоб в умовах розгортання український воїн мав речове, харчове, медичне, а головне військове забезпечення. Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу», - наголошує Петро Порошенко.
Як відомо, торік Петро Порошенко під час поїздок на Донеччину передав комплекти відеоспостереження 10-й ОГШБр, яку після ротації замінила 95 ОДШБр. Також коштом волонтерів та Фонду Порошенка триває обладнання відеоспостереженням позицій, які займає 25-а ОПДБр. У грудні під час поїздки в Авдіївку Порошенко особисто передав обладнання бійцям.
П'ятий Президент тоді повідомив - більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.
Після ротації підрозділів обладнання залишається на позиціях. Комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.
«На кожному взводно-опорному пункті, на ротному опорному пункті виставляються різні види камер. Є і нічне бачення, є і дальність. Не будемо розкривати, на скільки кілометрів, але на багато кілометрів. Командир, починаючи від взводу і закінчуючи батальйоном, а ми і до бригади дійдемо, мають абсолютно цілісну картину. Вже не треба спостерігачу підніматися вгору. Не треба ставати мішенню для російських снайперів. Постійно йде цілодобова фіксація руху ворожих сил по той бік фронту», - пояснював Петро Порошенко.