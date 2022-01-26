Порошенко: "Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців? Дайте гроші українській армії"

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав владу негайно збільшити фінансування української армії і припинити масштабне розкрадання бюджетних коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".

"Три місяці весь світ б’є на сполох щодо накопичення військ на кордонах України з боку Московії. Три місяці весь світ думає, як допомогти Україні збільшити обороноздатність, надсилаючи зброю, проводячи консолідацію міжнародної солідарності. Це роблять всі, крім української влади", – констатує Порошенко.

"Нам дійсно не треба панікувати, не треба розмірковувати, чи нападе Путін чи ні – треба підготуватися до того, щоб дати якісну відсіч, якщо дипломатичні зусилля його не зупинять", – переконаний Порошенко.

"Чому у нас і досі деякі бойові підрозділи укомплектовані лише на 50%, а більшість військовослужбовців не продовжують контракти? Чому досі не придбане пальне для української бронетехніки? Чому з 2019 року не закуплені бронежилети і кевларові шоломи? "Привіт" переслідувачам "кіборга" генерала Марченка", – зауважив п’ятий Президент.

"Де українські стратегічні резерви? У що одягнемо, взуємо, чим нагодуємо, і головне – чим озброїмо резервістів резерву першої черги, який вже треба розгортати? Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців?", – обурився Петро Порошенко.

"Відповідь нарешті пролунала вчора у розслідуванні антикорупціонерів, які оприлюднили шокуючі дані – за 2021 рік на потреби армії Зеленський провів тендерів на суму в 10 разів меншу, ніж кошти, які виділені на мегакорупційне "Велике крадівництво". Не дарма вони це "крадівництво" називають великим, бо відчувають масштаби власними кишенями", – наголошує Порошенко.

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"Це – головний бізнес-проект Зеленського, він став інструментом і його особистого збагачення і, на жаль, тіньового фінансування "зелених кнопок" у цьому парламенті", – говорить Петро Порошенко.

Він зауважив, що саме тому влада затягує призначення Спеціалізованого антикорупційного прокурора, і закликав НАБУ розпочати відповідне розслідування.

Порошенко також закликав керівництво парламенту внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави, який передбачає виділення на потреби армії додаткових 50 мільярдів гривень.

"Ми вимагаємо поставити законопроект 6542 , який був підтриманий всіми фракціями демократичної опозиції і заблокований "Слугами". Дайте гроші українській армії", – закликав Петро Порошенко.