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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден и Зеленский обсудят сдерживание РФ и поддержку Украины, – Белый дом

Байден и Зеленский обсудят сдерживание РФ и поддержку Украины, – Белый дом

Предстоящий сегодня телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского направлен на то, чтобы обсудить политику сдерживание России, а также подтвердить поддержку Украины.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы рассматривала этот телефонный разговор как часть регулярного взаимодействия с украинским правительством", – отметила представительница администрации Байдена. Она напомнила, что нынешний контакт президентов США и Украины – уже третий за последние несколько недель, начиная с декабря.

"Они обсудят последние дипломатические усилия с Россией, а также усилия по сдерживанию (агрессии РФ – ред.)", - сообщила представитель Белого дома.

Кроме того, Псаки заверила, что президент Байден намерен "подтвердить приверженность Соединенных Штатов поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нашу приверженность принципу: ничего об Украине без Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден сегодня по телефону обсудят мирный процесс, - Никифоров

Автор: 

Байден Джо (2794) Зеленский Владимир (20782) США (27082) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+5
Шкода Байдена, йому доводиться вести діалоги з відбитими на голову ідіотами!
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27.01.2022 22:21
+2
он давно все знает
и мне грустно, что это в какой-то мере наше лицо
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27.01.2022 22:24
+1
Зе расскажет Байдену, что братушки уже не стреляют и вобще не надо вот это все.
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27.01.2022 22:29
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Мені здається це була розмова татуся з дуже неслухняним сином...
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27.01.2022 22:16 Ответить
Шкода Байдена, йому доводиться вести діалоги з відбитими на голову ідіотами!
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27.01.2022 22:21 Ответить
он давно все знает
и мне грустно, что это в какой-то мере наше лицо
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27.01.2022 22:24 Ответить
дядя Сэм, спросите, как там дела с вагнергейтом?
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27.01.2022 22:21 Ответить
Зе расскажет Байдену, что братушки уже не стреляют и вобще не надо вот это все.
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27.01.2022 22:29 Ответить
Тут недавно зеленый спутник запустил в космос, так вот - спутник - все

https://ua.news/ua/ukraynskyj-sputnyk-sich-stolknulsya-s-problemamy-na-orbyte/
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27.01.2022 22:32 Ответить
а почему нельзя правильно писать в новостях ?
если про зелю , то захвативший при помощи зебилов власть в Украине зеленский
а если про Петра Алексеевича , то - президент Украины Порошенко.
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27.01.2022 22:33 Ответить
Вся на то что Байден сказал чтобы Зеля не лез никуда и не сливал ничего кацапам пока взрослые дяди разбираются
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27.01.2022 22:38 Ответить
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27.01.2022 22:42 Ответить
"Сегодня произошло очень важное событие - Украина вывела в космос свой спутник "Сич-2-30″. Убежден, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск прошел успешно", - подчеркнул глава государства.

вот только спутник оказался нерабочим... собственно, как и президент
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27.01.2022 22:43 Ответить
Через втрачений стійкий зв'язок, фахівцям не вдалося забезпечити своєчасну побудову штатної орієнтації супутника.

«Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом», - пише прес-служба.

Це, зі свого боку, спровокувало негативний вплив на енергобаланс супутника. Фахівці самостійно перезавантажили апарат та перевели його в режим енергозбереження. Вже під час наступних сеансів відмов бортової апаратури не виявлено.

«Зв'язок є, але він періодичний через дефіцит енергії. Водночас відмов бортової апаратури немає. В умовах, що склалися, він функціонує штатно», - сказав у коментарі https://tech.segodnya.ua/ua/tech/oblomali-rossiyu-ukrainskiy-sputnik-vyshel-na-svyaz-1598894.html Сегодня головний конструктор і начальник бюро Костянтин Білоусов.

Упродовж наступних одного-двох місяців розташування супутника стане сприятливим для оновлення його електроенергії та переведення орієнтації в штатну.
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27.01.2022 22:56 Ответить
Фондовый рынок РАБссии рухнул на 20%...это значит 5 часть экономики РАБссии рухнула на дно...в долларах это ************ 30 ярдов долларов за сутки.... Жрите Северный потоп -2
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27.01.2022 22:44 Ответить
Шутка юмора...Байден отказался вводить санкции против РАБссии и окружения быдла Путлера...Все сделает Фондовый рынок... Переходите на Юань...идиоты...
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27.01.2022 22:48 Ответить
А я ж вас предупреждал дня 3 дня назад..мавзолейные...снимут штаны и наденут кирзаки на ваш сраный Ультиматум...Капиталисты Запада такой матни не прощают...Шариковы блин...
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27.01.2022 22:59 Ответить
 
 