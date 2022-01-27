Байден и Зеленский обсудят сдерживание РФ и поддержку Украины, – Белый дом

Предстоящий сегодня телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского направлен на то, чтобы обсудить политику сдерживание России, а также подтвердить поддержку Украины.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы рассматривала этот телефонный разговор как часть регулярного взаимодействия с украинским правительством", – отметила представительница администрации Байдена. Она напомнила, что нынешний контакт президентов США и Украины – уже третий за последние несколько недель, начиная с декабря.

"Они обсудят последние дипломатические усилия с Россией, а также усилия по сдерживанию (агрессии РФ – ред.)", - сообщила представитель Белого дома.

Кроме того, Псаки заверила, что президент Байден намерен "подтвердить приверженность Соединенных Штатов поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нашу приверженность принципу: ничего об Украине без Украины".

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