Байден и Зеленский обсудят сдерживание РФ и поддержку Украины, – Белый дом
Предстоящий сегодня телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского направлен на то, чтобы обсудить политику сдерживание России, а также подтвердить поддержку Украины.
Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я бы рассматривала этот телефонный разговор как часть регулярного взаимодействия с украинским правительством", – отметила представительница администрации Байдена. Она напомнила, что нынешний контакт президентов США и Украины – уже третий за последние несколько недель, начиная с декабря.
"Они обсудят последние дипломатические усилия с Россией, а также усилия по сдерживанию (агрессии РФ – ред.)", - сообщила представитель Белого дома.
Кроме того, Псаки заверила, что президент Байден намерен "подтвердить приверженность Соединенных Штатов поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нашу приверженность принципу: ничего об Украине без Украины".
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и мне грустно, что это в какой-то мере наше лицо
https://ua.news/ua/ukraynskyj-sputnyk-sich-stolknulsya-s-problemamy-na-orbyte/
если про зелю , то захвативший при помощи зебилов власть в Украине зеленский
а если про Петра Алексеевича , то - президент Украины Порошенко.
вот только спутник оказался нерабочим... собственно, как и президент
«Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом», - пише прес-служба.
Це, зі свого боку, спровокувало негативний вплив на енергобаланс супутника. Фахівці самостійно перезавантажили апарат та перевели його в режим енергозбереження. Вже під час наступних сеансів відмов бортової апаратури не виявлено.
«Зв'язок є, але він періодичний через дефіцит енергії. Водночас відмов бортової апаратури немає. В умовах, що склалися, він функціонує штатно», - сказав у коментарі https://tech.segodnya.ua/ua/tech/oblomali-rossiyu-ukrainskiy-sputnik-vyshel-na-svyaz-1598894.html Сегодня головний конструктор і начальник бюро Костянтин Білоусов.
Упродовж наступних одного-двох місяців розташування супутника стане сприятливим для оновлення його електроенергії та переведення орієнтації в штатну.