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За 2021 год Высший совет правосудия уволил 201 судью

За 2021 год Высший совет правосудия уволил 201 судью

В течение 2021 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 201 судьи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"ВСП в 2021 году принял решение об увольнении 201 судьи", - говорится в информационно-аналитической справке о деятельности ВСП, его дисциплинарных палат и секретариата.

В частности, отмечается, что в течение 2021 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении по общим обстоятельствам 194 судей: 190 – в связи с представлением заявлений об отставке, 4 – в связи с представлением заявлений об увольнении по собственному желанию.

Кроме того, ВСП принял решение об увольнении семи судей по особым обстоятельствам: шестерых – за совершение существенного дисциплинарного проступка, одного – вследствие признания по результатам квалификационного оценивания не соответствующим должности.

По информации ВСП, в 2020 году был уволен 281 судья (252 – по общим и 29 – по особым обстоятельствам).

Как сообщалось, недавно ВСП принял решение об увольнении девяти судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебная реформа: Этический совет не подал список кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия, - ВСП

Автор: 

судья (2651) увольнение (2685) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+7
І пенсій також лишила? 90 тис мінімальна пенсія у цих судмафіозі
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28.01.2022 02:19
+5
Уволили и на место их своих поставили.
главное начало озвучить.
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28.01.2022 02:47
+3
а повесили щкоко ?
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28.01.2022 02:08
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а повесили щкоко ?
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28.01.2022 02:08 Ответить
За що, вони ж такі милі, як пінгвінчики чи рожеві єдинороги.
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28.01.2022 07:37 Ответить
Их нужно звильнити всих. Хотя бы за год-полтора.
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28.01.2022 02:15 Ответить
І пенсій також лишила? 90 тис мінімальна пенсія у цих судмафіозі
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28.01.2022 02:19 Ответить
Яник думаєте чому через суд хоче повернути собі так би мовити звання колишнього президента? Бабло закінчуется а пенсія там у колишнього президента норм, можна в сочі жити, цікаво а азірову платчть пенсію? Впевнений що так …
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28.01.2022 02:23 Ответить
Уволили и на место их своих поставили.
главное начало озвучить.
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28.01.2022 02:47 Ответить
призначення судді нонсенс
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28.01.2022 03:21 Ответить
Так это их на пенсию отправили а не уволили.
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28.01.2022 06:01 Ответить
звільнили, на заслужений відпочинок. гарно працювали...
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28.01.2022 07:17 Ответить
Мабуть дуже файні були.
На свій гаманець
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28.01.2022 07:20 Ответить
Які няшки! Це так мило. Я зараз заплачу. Не зміг знайти кращої картинки, яка відображає взаємовідносини Ради правосуддя та судей. Ах, піду змию соплі та сльози розчулення.
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28.01.2022 07:32 Ответить
А скольких посадили? Ибо, чтобы уволить судью, нужны ОЧЕНЬ веские основания.
Если никого, то либо их уволили по достижению пенсионного возраста, либо те перестали отстегивать свою долю наверх, вот их и "наказали".
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28.01.2022 08:15 Ответить
Можна 12 000 суддів звільнити однією датою. А наступного дня запровадити суд присяжних.
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28.01.2022 08:47 Ответить
Треба не тільки звільняти,а позбовляти всії пільг,утримання і притягувати до відповідальності з конфіскацією майна.
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28.01.2022 09:13 Ответить
А Вовка и Зайцеву, аж несколько раз
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28.01.2022 11:33 Ответить
 
 