За 2021 год Высший совет правосудия уволил 201 судью
В течение 2021 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 201 судьи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.
"ВСП в 2021 году принял решение об увольнении 201 судьи", - говорится в информационно-аналитической справке о деятельности ВСП, его дисциплинарных палат и секретариата.
В частности, отмечается, что в течение 2021 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении по общим обстоятельствам 194 судей: 190 – в связи с представлением заявлений об отставке, 4 – в связи с представлением заявлений об увольнении по собственному желанию.
Кроме того, ВСП принял решение об увольнении семи судей по особым обстоятельствам: шестерых – за совершение существенного дисциплинарного проступка, одного – вследствие признания по результатам квалификационного оценивания не соответствующим должности.
По информации ВСП, в 2020 году был уволен 281 судья (252 – по общим и 29 – по особым обстоятельствам).
Как сообщалось, недавно ВСП принял решение об увольнении девяти судей.
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Если никого, то либо их уволили по достижению пенсионного возраста, либо те перестали отстегивать свою долю наверх, вот их и "наказали".