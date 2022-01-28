За 2021 рік Вища рада правосуддя звільнила 201 суддю
Протягом 2021 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 201 судді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВРП.
"ВРП у 2021 році ухвалила рішення про звільнення 201 судді", - ідеться в інформаційно-аналітичній довідці про діяльність ВРП, її дисциплінарних палат та секретаріату.
Зокрема зазначається, що упродовж 2021 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення за загальними обставинами 194 суддів: 190 – у зв’язку з поданням заяв про відставку, 4 – у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням.
Окрім того, ВРП ухвалила рішення про звільнення сімох суддів за особливими обставинами: шістьох – за вчинення істотного дисциплінарного проступку, одного – внаслідок визнання за результатами кваліфікаційного оцінювання таким, що не відповідає посаді.
За інформацією ВРП, у 2020 році було звільнено 281 суддю (252 – за загальними та 29 – за особливими обставинами).
Як повідомлялося, нещодавно ВРП ухвалила рішення про звільнення дев'ятьох суддів.
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