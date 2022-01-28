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За 2021 рік Вища рада правосуддя звільнила 201 суддю

За 2021 рік Вища рада правосуддя звільнила 201 суддю

Протягом 2021 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 201 судді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба  ВРП.

"ВРП у 2021 році ухвалила рішення про звільнення 201 судді", - ідеться в інформаційно-аналітичній довідці про діяльність ВРП, її дисциплінарних палат та секретаріату.

Зокрема зазначається, що упродовж 2021 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення за загальними обставинами 194 суддів: 190 – у зв’язку з поданням заяв про відставку, 4 – у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням.

Окрім того, ВРП ухвалила рішення про звільнення сімох суддів за особливими обставинами: шістьох – за вчинення істотного дисциплінарного проступку, одного – внаслідок визнання за результатами кваліфікаційного оцінювання таким, що не відповідає посаді.

За інформацією ВРП, у 2020 році було звільнено 281 суддю (252 – за загальними та 29 – за особливими обставинами).

Як повідомлялося, нещодавно ВРП ухвалила рішення про звільнення дев'ятьох суддів.

Також читайте: Члени ВРП Маловацький та Гречківський подали у відставку. "Судова мафія тріщить по швах", - Жернаков. ФОТО

Автор: 

суддя (1589) звільнення (2688) Вища рада правосуддя (583)


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Топ коментарі
+7
І пенсій також лишила? 90 тис мінімальна пенсія у цих судмафіозі
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28.01.2022 02:19
+5
Уволили и на место их своих поставили.
главное начало озвучить.
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28.01.2022 02:47
+3
а повесили щкоко ?
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28.01.2022 02:08
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а повесили щкоко ?
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28.01.2022 02:08 Відповісти
За що, вони ж такі милі, як пінгвінчики чи рожеві єдинороги.
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28.01.2022 07:37 Відповісти
Их нужно звильнити всих. Хотя бы за год-полтора.
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28.01.2022 02:15 Відповісти
І пенсій також лишила? 90 тис мінімальна пенсія у цих судмафіозі
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28.01.2022 02:19 Відповісти
Яник думаєте чому через суд хоче повернути собі так би мовити звання колишнього президента? Бабло закінчуется а пенсія там у колишнього президента норм, можна в сочі жити, цікаво а азірову платчть пенсію? Впевнений що так …
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28.01.2022 02:23 Відповісти
Уволили и на место их своих поставили.
главное начало озвучить.
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28.01.2022 02:47 Відповісти
призначення судді нонсенс
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28.01.2022 03:21 Відповісти
Так это их на пенсию отправили а не уволили.
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28.01.2022 06:01 Відповісти
звільнили, на заслужений відпочинок. гарно працювали...
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28.01.2022 07:17 Відповісти
Мабуть дуже файні були.
На свій гаманець
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28.01.2022 07:20 Відповісти
Які няшки! Це так мило. Я зараз заплачу. Не зміг знайти кращої картинки, яка відображає взаємовідносини Ради правосуддя та судей. Ах, піду змию соплі та сльози розчулення.
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28.01.2022 07:32 Відповісти
А скольких посадили? Ибо, чтобы уволить судью, нужны ОЧЕНЬ веские основания.
Если никого, то либо их уволили по достижению пенсионного возраста, либо те перестали отстегивать свою долю наверх, вот их и "наказали".
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28.01.2022 08:15 Відповісти
Можна 12 000 суддів звільнити однією датою. А наступного дня запровадити суд присяжних.
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28.01.2022 08:47 Відповісти
Треба не тільки звільняти,а позбовляти всії пільг,утримання і притягувати до відповідальності з конфіскацією майна.
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28.01.2022 09:13 Відповісти
А Вовка и Зайцеву, аж несколько раз
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28.01.2022 11:33 Відповісти
 
 