Массовая выдача российских паспортов в ОРДЛО нарушает минские договоренности, - заявление ЕС

Массовая выдача паспортов РФ жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей противоречит целям минских договоренностей и препятствует будущему процессу реинтеграции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении Евросоюза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы осуждаем массовую ускоренную выдачу российских паспортов гражданам Украины упрощенным и выборочным способом как на незаконно аннексированном Крымском полуострове, так и в районах, находящихся под контролем поддерживаемых Россией вооруженных формирований. Такие меры еще больше нарушают суверенитет Украины, противоречат целям Минских договоренностей и препятствуют будущему процессу реинтеграции", - говорится в заявлении.

В ЕС также напомнили, что Минский протокол, подписанный Российской Федерацией, "однозначно говорит о том, что Трехсторонняя контактная группа состоит из представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ".

"Поэтому Россия четко взяла на себя обязывающую ответственность за мирное урегулирование конфликта и выполнение Минских договоренностей. Мы решительно отвергаем нарратив России, в котором она представляет себя посредником так называемого "внутриукраинского конфликта". Мы призываем Россию как сторону конфликта принять конструктивное участие в дискуссиях в рамках Нормандского формата и ТКГ и полностью выполнять Минские договоренности", - подчеркивают в ЕС.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у международных партнеров Украины уже сейчас есть основания ввести новые санкции против России за незаконную выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий нашей страны.

По состоянию на конец ноября 2021 года, по информации Офиса омбудсмена Людмилы Денисовой, количество российских паспортов, выданных в ОРДЛО, составило 1,4 млн.