Массовая выдача российских паспортов в ОРДЛО нарушает минские договоренности, - заявление ЕС
Массовая выдача паспортов РФ жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей противоречит целям минских договоренностей и препятствует будущему процессу реинтеграции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении Евросоюза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
"Мы осуждаем массовую ускоренную выдачу российских паспортов гражданам Украины упрощенным и выборочным способом как на незаконно аннексированном Крымском полуострове, так и в районах, находящихся под контролем поддерживаемых Россией вооруженных формирований. Такие меры еще больше нарушают суверенитет Украины, противоречат целям Минских договоренностей и препятствуют будущему процессу реинтеграции", - говорится в заявлении.
В ЕС также напомнили, что Минский протокол, подписанный Российской Федерацией, "однозначно говорит о том, что Трехсторонняя контактная группа состоит из представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ".
"Поэтому Россия четко взяла на себя обязывающую ответственность за мирное урегулирование конфликта и выполнение Минских договоренностей. Мы решительно отвергаем нарратив России, в котором она представляет себя посредником так называемого "внутриукраинского конфликта". Мы призываем Россию как сторону конфликта принять конструктивное участие в дискуссиях в рамках Нормандского формата и ТКГ и полностью выполнять Минские договоренности", - подчеркивают в ЕС.
Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у международных партнеров Украины уже сейчас есть основания ввести новые санкции против России за незаконную выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий нашей страны.
По состоянию на конец ноября 2021 года, по информации Офиса омбудсмена Людмилы Денисовой, количество российских паспортов, выданных в ОРДЛО, составило 1,4 млн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Елисейский дворец опубликовал Декларацию советников глав стран и правительств Нормандского формата.".
Новина, звичайно, повторюється "папугами" практично всіх великих порталів мережі.
Я аж своїми штучними зубами заскрипів, коли прочитав, до чого там дЄрмаки з кОзаками домовились:
"Они подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы Нормандского формата".
Які, бл..., мінські договорняки, чорт би забрав "наших" авторів цієї х-ні разом з усіма лицемірними ліберастами по обидва боки Атлантики! ?
Про якийсь там "особливий статус Дамбаса" морочать вони одне одному маргарин, а заодне і бидломасі.
На мій щирий погляд особливий статус цього рускамірського анклаву, злоякісного утворення по суті, може бути здійснений тільки в вигляді суцільної деватизації жільцов ЛДНРи по прикладу денацифікації Німеччини після ІІ Світової війни.
Пропоную друзям і зацікавленим читачам статтю по темі денацифікації, як приклад, як треба вчиняти з прихильниками нелюдських ідеологій. В тому і ідеології недоімперського швіністичного рускамірства.
"В западной зоне оккупации Германии в 1945-48 годах союзники насчитали 3,5 млн. немцев, причастных к нацизму, реальные наказания понесли только десятки тысяч. Но в целом вся немецкая нация была признана больной, и прошла денацификацию, самой жёсткой формой которой стало принудительное перезахоронение жертв нацизма голыми руками немцев.
В западной оккупационной зоне американцы, англичане и французы разделили всех немцев на несколько групп. Причисление к определённой категории влекло различные наказания. Например, для виновных, в том числе для извлекателей пользы:
а) рабочий лагерь до 5 лет, или привлечение к общественным работам,
б) дополнительно полная или частичная конфискация имущества, особенно ценного, за исключением предметов повседневного употребления;
в) в отдельных случаях лишение избирательного права или запрет на занятие определённых должностей сроком не менее 5 лет.
Для попутчиков:
а) разовый взнос или регулярная выплата определённой денежной суммы в фонд компенсации нанесенного ущерба (минимум 50, максимум 2000 рейхсмарок);
б) в случае отказа от платы денежный штраф заменялся принудительным трудом в течение не более 30 рабочих дней;
в) предусматривалось дополнительное наказание для государственных служащих: судебная камера может предложить понижение в должности или отправку на пенсию.
Характерно, что по поводу пункта «в» законодатель замечает: применять «в редчайших случаях».
Базисом для получения свидетельства о прохождении денацификации, а также возможного предъявления обвинения и его запуска в делопроизводство, служила обширная анкета (из 131 вопроса), которая требовала от заполняющего подробнейших сведений о личной, производственной и политической жизни. Чтобы пресечь попытку уклонения от анкетирования, прибегли к самому эффективному в послевоенное время средству: продуктовая карточка выдавалась лишь по предъявлении квитанции, подтверждающей сдачу анкеты в ратушу. Также и проживание в населённом пункте и трудоустройство в учреждение или на частное предприятие (и следующего за приёмом продолжения работы до момента увольнения) требовали наличия упомянутой квитанции.
В случае нелегального проживания серьезным санкциям подвергался сдатчик квартиры. Специально оговаривались наказания тюремным заключением или денежным штрафом за ложные данные в анкете и уклонение от регистрации.
В американской зоне, где подходы к чистке были самые строгие, были рассмотрены 3,5 млн. дел и признаны: главными виновными - 1654; виновными - 22.122; незначительно виновными - 106.422; попутчиками - 485.057; невиновными - 18.454; попавшими под амнистию - 2.789.196. Прекращено по разным причинам производство - 200.207.
В июле 1946 года по инициативе генерала Клея состоялась амнистия молодежи: те, кто родились после первого января 1919 года и не числились в списках активных нацистов и военных преступников, освобождались от прохождения денацификации.
В конце мая 1948 года союзники трёх западных зон прекратили контроль над денацификацией и передали её полностью немцам.
Но в целом союзники определили немцев как больную нацию и начали их «лечить». Сам великий психолог Карл Юнг разработал психологические основы денацификации. В частности, он определял главную проблему межвоенных европейских наций - отсутствие совести. А то, что произошло с немцами - это болезнь, и больны немцы все и сразу в равной мере вне зависимости от политических пристрастий, отношению к Гитлеру и членству в НСДАП.
Новая немецкая элита под надзором союзников не намеревалась ограничиться такими защитными мерами, как осуждение главных военных преступников и наказание крупных и мелких нацистов, а ставила целью полное искоренение рокового духа нацизма и демократизацию общество.
Перевоспитание начиналось в некоторых городах и деревнях с шоковой терапии: население принуждали осматривать концлагерь в их местности, демонстрировали «добровольно-принудительным» зрителям документальный фильм о лагерях уничтожения «Жернова смерти»."
В запропонованій до перегляду статті маса шокуючих фотографій. Застерігаю людей з вразливою психікою. Краще не дивіться!
https://feldgrau.info/2010-09-02-14-48-28/13633-vospitatelnye-raboty?fbclid=IwAR2erC_5arub3Sd-m5WRzZTaOUuG6uWy5ioCESZWbuLlxuCfPG9CdloXuZ8
Ти льотчик-нальотчик, несеш смерть сирійським дітям во славу Великої та Могутньої Росії. Отримуєш нагороду за це в Кремлі особисто з рук Вошдя та Стратега.
Тим часом поблизу міста Чита, Велика та Могутня Росія, твою доньку-першокласницю з'їдає зграя бродячих псів.
Я не вірю в карму. Я не вірю в те, що небо карає дітей за батьків.
Але я вірю в те, що якщо замість порядку у власній країні робити горе в чужій, рано чи пізно срака в твоїй торкнеться усіх її мешканців. І твоїх найближчих теж.
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/5015315825155245/ Victor Tregubov