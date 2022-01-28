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Час вопросов к правительству и закрытие сессии: Повестка дня Рады

Час вопросов к правительству и закрытие сессии: Повестка дня Рады

Сегодня парламентарии заслушают министров на часе вопросов к правительству, зачитают депутатские запросы и закроют сессию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня.

Так, нардепы во время часа вопросов к правительству заслушают министра обороны Алексея Резникова по поводу ситуации на украинско-российской границе.

Министра здравоохранения Виктора Ляшко по поводу преодоления пандемии коронавируса.

Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля по поводу энергетической безопасности Украины.

Также нардепы объявят запросы, а после - планируют закрыть шестую сессию Верховной Рады.

Также читайте: ВР отменила ряд пленарных заседаний из-за ситуации с COVID-19

Автор: 

ВР (29273) Ляшко Виктор (1364) Резников Алексей (1170) Шмыгаль Денис (2723)


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@Vidsich
·
9 год
Телеканал 1+1 запустив новий російськомовний серіал від "95-го кварталу" під назвою "Дікiє". У серіалі російське все - мова героїв, офіційна документація, написи на дверях посадовців, книжки, титри. Серіал просто тхне "русскім міром". https://facebook.com/vidsich/posts/4843231149077599
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28.01.2022 09:01 Ответить
Перетрудились «бедненькие»…
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28.01.2022 09:32 Ответить
Напрацювались ? А ви украiнцi працюйте та платiть податки ,бо много жерете.
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28.01.2022 09:34 Ответить
Резникову панамку, сачок для ловли бабочек и снять фильм Дежавю 2. Ботаник едет на Суматру.
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28.01.2022 09:37 Ответить
найкраща новина - зєлайно не приймає закони.
🐍🐢🐸
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28.01.2022 09:50 Ответить
Що.вже готові вигрівати свої д*пи в Оманах?З чемайданами грошви поспішають до Борисполя?
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28.01.2022 09:56 Ответить
 
 