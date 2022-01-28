Час вопросов к правительству и закрытие сессии: Повестка дня Рады
Сегодня парламентарии заслушают министров на часе вопросов к правительству, зачитают депутатские запросы и закроют сессию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня.
Так, нардепы во время часа вопросов к правительству заслушают министра обороны Алексея Резникова по поводу ситуации на украинско-российской границе.
Министра здравоохранения Виктора Ляшко по поводу преодоления пандемии коронавируса.
Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля по поводу энергетической безопасности Украины.
Также нардепы объявят запросы, а после - планируют закрыть шестую сессию Верховной Рады.
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@Vidsich
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9 год
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