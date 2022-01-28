Час вопросов к правительству и закрытие сессии: Повестка дня Рады

Сегодня парламентарии заслушают министров на часе вопросов к правительству, зачитают депутатские запросы и закроют сессию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня.

Так, нардепы во время часа вопросов к правительству заслушают министра обороны Алексея Резникова по поводу ситуации на украинско-российской границе.

Министра здравоохранения Виктора Ляшко по поводу преодоления пандемии коронавируса.

Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля по поводу энергетической безопасности Украины.

Также нардепы объявят запросы, а после - планируют закрыть шестую сессию Верховной Рады.

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