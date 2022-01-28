Година запитань до уряду та закриття сесії: Порядок денний Ради

Сьогодні парламентарі заслухають міністрів на годині запитань до уряду, зачитають депутатські запити та закриють сесію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний.

Так, нардепи під час години запитань до уряду заслухають міністра оборони Олексія Резнікова щодо ситуації на українсько-російському кордоні.

Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо подолання пандемії коронавірусу.

Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо енергетичної безпеки України.

Також нардепи оголосять запити, а після - планують закрити шосту сесію Верховної Ради.

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