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Година запитань до уряду та закриття сесії: Порядок денний Ради

Година запитань до уряду та закриття сесії: Порядок денний Ради

Сьогодні парламентарі заслухають міністрів на годині запитань до уряду, зачитають депутатські запити та закриють сесію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний.

Так, нардепи під час години запитань до уряду заслухають міністра оборони Олексія Резнікова щодо ситуації на українсько-російському кордоні.

Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо подолання пандемії коронавірусу.

Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо енергетичної безпеки України.

Також нардепи оголосять запити, а після - планують закрити шосту сесію Верховної Ради.

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Автор: 

ВР (15027) Ляшко Віктор (1516) Резніков Олексій (1446) Шмигаль Денис (4640)


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@Vidsich
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9 год
Телеканал 1+1 запустив новий російськомовний серіал від "95-го кварталу" під назвою "Дікiє". У серіалі російське все - мова героїв, офіційна документація, написи на дверях посадовців, книжки, титри. Серіал просто тхне "русскім міром". https://facebook.com/vidsich/posts/4843231149077599
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28.01.2022 09:01 Відповісти
Перетрудились «бедненькие»…
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28.01.2022 09:32 Відповісти
Напрацювались ? А ви украiнцi працюйте та платiть податки ,бо много жерете.
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28.01.2022 09:34 Відповісти
Резникову панамку, сачок для ловли бабочек и снять фильм Дежавю 2. Ботаник едет на Суматру.
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28.01.2022 09:37 Відповісти
найкраща новина - зєлайно не приймає закони.
🐍🐢🐸
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28.01.2022 09:50 Відповісти
Що.вже готові вигрівати свої д*пи в Оманах?З чемайданами грошви поспішають до Борисполя?
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28.01.2022 09:56 Відповісти
 
 