Реконструкция аэропорта в Житомире стартует в марте, - ОГА
В марте в Житомире начнется реконструкция аэропорта, предусматривающая продление взлетно-посадочной полосы, строительство перрона для грузовых самолетов, устройство радиотехнического и светосигнального оборудования, а также расширение пассажирского перрона.
Об этом сообщает Житомирская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Проект реконструкции предусматривает удлинение взлетно-посадочной полосы, строительство перрона для грузовых самолетов, устройство радиотехнического и светосигнального оборудования, а также расширение пассажирского перрона.
При этом, как отмечается, взлетно-посадочная полоса будет продлена не до 2100 м, как планировалось ранее, а до 2500 м. В настоящее время ее длина – 1650 м.
Местные власти в ближайшие дни планируют подписать договор с подрядчиком. На реконструкцию аэродромного комплекса в бюджете громады предусмотрено 50 млн. грн. Другой источник финансирования – государственный бюджет в рамках программы "Большая стройка".
В 2021 году правительство предоставило житомирскому аэропорту статус международного.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что по президентской программе в Украине запланировано строительство также трех новых аэропортов – возле Мариуполя, вблизи Краматорска и в г. Мукачево.
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