Реконструкція аеропорту в Житомирі стартує в березні, - ОДА

У березні у Житомирі розпочнеться реконструкція аеропорту, яка передбачає подовження злітно-посадкової смуги, будівництво перону для вантажних літаків, влаштування радіотехнічного та світлосигнального обладнання, а також розширення пасажирського перону.

Про це повідомляє Житомирська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас, як зазначається, злітно-посадкова смуга буде продовжена не до 2100 м, як планувалося раніше, а до 2500 м. Наразі її довжина – 1650 м.

Місцева влада найближчими днями планує підписати договір із підрядником.

На реконструкцію аеродромного комплексу у бюджеті громади передбачено 50 млн грн. Інше джерело фінансування – державний бюджет в межах програми "Велике будівництво".

У 2021 році уряд надав житомирському аеропорту статус міжнародного.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що за президентською програмою в Україні заплановане будівництво також трьох нових аеропортів – біля Маріуполя, поблизу Краматорська та у м. Мукачево.

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