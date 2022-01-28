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Реконструкція аеропорту в Житомирі стартує в березні, - ОДА

Реконструкція аеропорту в Житомирі стартує в березні, - ОДА

У березні у Житомирі розпочнеться реконструкція аеропорту, яка передбачає подовження злітно-посадкової смуги, будівництво перону для вантажних літаків, влаштування радіотехнічного та світлосигнального обладнання, а також розширення пасажирського перону.

Про це повідомляє Житомирська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас, як зазначається, злітно-посадкова смуга буде продовжена не до 2100 м, як планувалося раніше, а до 2500 м. Наразі її довжина – 1650 м.

Місцева влада найближчими днями планує підписати договір із підрядником.

На реконструкцію аеродромного комплексу у бюджеті громади передбачено 50 млн грн. Інше джерело фінансування – державний бюджет в межах програми "Велике будівництво".

У 2021 році уряд надав житомирському аеропорту статус міжнародного.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що за президентською програмою в Україні заплановане будівництво також трьох нових аеропортів – біля Маріуполя, поблизу Краматорська та у м. Мукачево.

Читайте: Завершився перший етап відбору виконавця будівництва першої ділянки Київської обхідної дороги, - "Укравтодор"

Автор: 

аеропорт (1854) Житомир (581) Велике будівництво (741)


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Продовження зльотної полоси до 2500 метрів дозволить приземлятися важким літакам ВПС США?
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28.01.2022 10:12 Відповісти
Їм і Борисполя висначає.
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28.01.2022 10:19 Відповісти
Що то за шпаківня на даху?
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28.01.2022 10:18 Відповісти
Будет запущены регулярные рейсы: Житомир-Васюки и Житомир-Мелитополь!
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28.01.2022 11:35 Відповісти
Вы меня извинимте, но нахрена в Житомире аэропорт?
Сколько человек летит оттуда в день?
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28.01.2022 12:30 Відповісти
 
 