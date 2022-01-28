Реконструкція аеропорту в Житомирі стартує в березні, - ОДА
У березні у Житомирі розпочнеться реконструкція аеропорту, яка передбачає подовження злітно-посадкової смуги, будівництво перону для вантажних літаків, влаштування радіотехнічного та світлосигнального обладнання, а також розширення пасажирського перону.
Про це повідомляє Житомирська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас, як зазначається, злітно-посадкова смуга буде продовжена не до 2100 м, як планувалося раніше, а до 2500 м. Наразі її довжина – 1650 м.
Місцева влада найближчими днями планує підписати договір із підрядником.
На реконструкцію аеродромного комплексу у бюджеті громади передбачено 50 млн грн. Інше джерело фінансування – державний бюджет в межах програми "Велике будівництво".
У 2021 році уряд надав житомирському аеропорту статус міжнародного.
Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що за президентською програмою в Україні заплановане будівництво також трьох нових аеропортів – біля Маріуполя, поблизу Краматорська та у м. Мукачево.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сколько человек летит оттуда в день?