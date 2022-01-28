Украина и Канада расширят Соглашение о свободной торговле CUFTA, - Свириденко

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) в ближайшее время может быть расширено с учетом растущего товарооборота и интересов малого и среднего бизнеса.

Об этом шла речь на переговорах между первой вице-премьер-министром – министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг, передает Цензор.НЕТ.

"Глобальные изменения на международных рынках требуют актуализации CUFTA. Украинский и канадский бизнес прежде всего заинтересованы в сфере услуг, электронной торговле, телекоммуникациях, защите окружающей среды. Мы должны обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса", - отметила Свириденко.

По результатам 2021 года объем экспорта украинских товаров в Канаду вырос почти вдвое – с 81,3 до 160,1 миллиона долларов США.

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"В скором времени будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Канадой и Украиной. Это хороший повод для интеграции новых положений в CUFTA, диверсификации и расширения торгового сотрудничества между Канадой и Украиной, что будет способствовать долгосрочному экономическому росту", - уточнила первая вице-премьер-министр.

По словам Свириденко, приоритет для правительства и Офиса президента – усиление сети стратегических партнеров Украины и наполнение партнерства "живыми проектами", дающими результат для реального сектора экономики. Это особенно актуально с учетом внешних угроз.

Напомним, накануне в Париже прошли переговоры первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко и министра инфраструктуры Александра Кубракова с министром экономики и финансов Франции Бруно Ле Мером. Стороны обсудили совместные проекты в области энергетики и транспорта, а также развития инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".