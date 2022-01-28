Україна та Канада розширять Угоду про вільну торгівлю CUFTA, - Свириденко

Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою (CUFTA) найближчим часом може бути розширена, з урахуванням зростаючого товарообігу та інтересів малого і середнього бізнесу.

Про це йшлося на переговорах між першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко і міністеркою зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг, передає Цензор.НЕТ.

"Глобальні зміни на міжнародних ринках вимагають актуалізації CUFTA. Український та канадський бізнес перш за все зацікавлені у сфері послуг, електронній торгівлі, телекомунікаціях, захисті навколишнього природного середовища. Ми маємо забезпечити рівні можливості для міжнародної торгівлі, особливо – для підприємств малого та середнього бізнесу", - зазначила Свириденко.

За результатами 2021 року обсяг експорту українських товарів у Канаду зріс майже вдвічі – з 81,3 до 160,1 мільйонів доларів США.

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"Незабаром відзначатиметься 30-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Канадою та Україною. Це гарний привід для інтеграції нових положень у CUFTA, диверсифікації та розширення торговельної співпраці між Канадою та Україною, що сприятиме довготривалому економічному зростанню", - уточнила перша віцепрем’єр-міністерка.

За словами Свириденко, наразі пріоритет для уряду і Офісу президента – посилення мережі стратегічних партнерів України і наповнення партнерства "живими проєктами", які дають результат для реального сектору економіки. Це особливо актуально з урахуванням зовнішніх загроз.

Нагадаємо, напередодні в Парижі пройшли переговори першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко і міністра інфраструктури Олександра Кубракова з міністром економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мером. Сторони обговорили спільні проєкти в галузі енергетики і транспорту, а також розвиток інфраструктури в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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