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Стефанчук закрыл шестую сессию Рады: Следующее пленарное заседание состоится 15 февраля

Стефанчук закрыл шестую сессию Рады: Следующее пленарное заседание состоится 15 февраля

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сегодня последнее пленарное заседание шестой сессии парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Очередная седьмая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва начнется в понедельник, 1 февраля.

Со 2 по 4 февраля нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах. В таком же режиме парламентарии будут работать с 7 по 11 февраля.

Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а уже 15-18 февраля состоятся пленарные заседания.

Ранее сообщалось, что Рада пойдет на карантин до 15 февраля из-за большого количества заболевших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР отменила ряд пленарных заседаний из-за ситуации с COVID-19

Автор: 

ВР (29273) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+21
наработались уродцы
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28.01.2022 12:38
+13
время вывезти семьи за пределы Украины так на всякий пожарный
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28.01.2022 12:41
+13
Дочекалися!!! Попереду південні моря і океани.
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28.01.2022 12:41
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наработались уродцы
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28.01.2022 12:38 Ответить
Дочекалися!!! Попереду південні моря і океани.
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28.01.2022 12:41 Ответить
У СУК НЕДОЛУГИХ од важкої праці закололи кольки в спині. Може тра підлікувати - дрином, держаком лопати... А як знайдеться 5,45 ... "Ныне отпущаеши" на мне перший раз співать
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28.01.2022 13:24 Ответить
а морди не репнуть до 15 лютого байдики бити?
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28.01.2022 12:39 Ответить
До двох місяців не догуляно три неділі. Пішли догулювать відпустки.
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28.01.2022 13:24 Ответить
время вывезти семьи за пределы Украины так на всякий пожарный
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28.01.2022 12:41 Ответить
Шукайте сьогодні з валізками по аеропортах.
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28.01.2022 12:43 Ответить
Надягайте противогази і працювати чортові трутні
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28.01.2022 12:45 Ответить
Вопрос бунта ФОПов под Радой решен.
Все очень просто - Рада закрылась.
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28.01.2022 12:45 Ответить
Які розумні у нас 73% - вибрали найкращих представників нації!
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28.01.2022 12:45 Ответить
А що? Уйло ж сказало : "Кого угодно, ...", вони й проголосували.
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28.01.2022 13:26 Ответить
Ну то чому Ви дивуєтесь? Гниди вибрали гнид. Цілком закономврно.
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28.01.2022 13:26 Ответить
талибан : нарід Украіни 73% голосів виборців проголосував за діючого Президента Украіни.. за попереднього президента Порошенка на виборах до ВРУ нарід Украіни проголосував так : 8% !"!!! карл..
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28.01.2022 13:31 Ответить
Ви маєте можливість донести до "розуму" довбойобів , що вони таки довбойоби ? Як то кажуть - горбатого могила виправить, а дурня...
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28.01.2022 13:39 Ответить
кого ви так обзиваєте?? чи може нарід України мати таку назву як Ви привели.. чи може треба спитати чому він так програв в результаті своєї брехливості, у того хто отримав розгромний результат народної довіри в 8%!!! може в ньому справа.. а не в народі..
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28.01.2022 14:07 Ответить
за два місяці "відпрацювали" не повний тиждень.
а може ВР зовсім, нах....й не потрібна?
нехай моня і ОП будуть і законодавчою і виконавчою влодою.
і узаконити що у нас нема ООС АТО. а громадянська війна, як каже путін
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28.01.2022 12:49 Ответить
Працювати, працювати і ще раз працювати, ніяких відпочинків і канікул, зараз кожна секунда на вагу золота.
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28.01.2022 12:49 Ответить
О сволота! Не нагулялися, падлюки. Обрав охлос владу для знищення України!
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28.01.2022 12:52 Ответить
"Недолго маялась старушка в высоковольтных проводах". Краще би саморозпустилися, не доводили народ до до гріха (Майдану). Довіра ж вже на "нульовій фазі".
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28.01.2022 12:53 Ответить
"Ура! У нас каникулы!"
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28.01.2022 12:53 Ответить
гниди... "наробили, як кіт на глині"...
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28.01.2022 12:54 Ответить
По аналогии с этими трутнями......
На 2 недели все врачи решили уехать на курсы повышения квалификации, все водители решили поработать над техобслуживанием авто, машинисты тепло/электровозов ушли на медобследование, а продавцы всех магазинов на курсы по использованию РРО, все бойцы ВСУ отправились в места постоянной дислокации для проведения политзанятий......
Вопрос: нахиба нам такой сброд бездельников в законодательном органе ???
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28.01.2022 12:54 Ответить
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28.01.2022 13:00 Ответить
и най весь мир зачекае
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28.01.2022 13:00 Ответить
каникулы!!!
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28.01.2022 13:02 Ответить
как могут НЕ работать "слуги" во время войны?!
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28.01.2022 13:03 Ответить
труженики

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28.01.2022 13:05 Ответить
Жритник переработался?)))
Писало шо типо жил у тещи, но бабло исправно осваивал типо на съем квартиры.
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28.01.2022 13:05 Ответить
А за чим нам це збіговисько трутнів , нероб і злодіїв ? На порозі війна , економічна криза , інфляція, подорожчення харчів , комірного , а вони стомилися , злидні !!!
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28.01.2022 13:08 Ответить
насчет злыдней - вы льстишь им - какой то из клоунов ВНЕЗАПНО обнаружил что у него мать... хаты и машины коллекционирует(не Дубинский). да мало ли их? только стал депутатом - сразу +к наблюдательности, а у матери минус к скрытности
даже Аллаха не боятся и "гореть вечно")
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28.01.2022 13:15 Ответить
Я думаю , що ніякі машини і квартири , не роблять їх багатими , вони як були моральними злиднями , так і залишилися .
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28.01.2022 13:26 Ответить
мені прикольно шо кожна така сволоч - бігає по храмах, знаючи притчу про "ісуса" та бариг. ну і про верблюда та вушко голки.
особливо Путін. знищив купу людей і навіть побудував капище. збоченець, але типу сров.янин-правослабний))
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28.01.2022 13:34 Ответить
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28.01.2022 13:09 Ответить
Могли бы хоть на время каникул в Трускавце дипломы обновить:
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28.01.2022 13:13 Ответить
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28.01.2022 13:15 Ответить
И так. Повестка дня
15 февраля. Пункт 1. Кто куда ********??
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28.01.2022 13:14 Ответить
о труженики, уже наверное получили конверты и побежали торбы складывать и на острова брюха греть, а Украина этой сволоте по барабану.
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28.01.2022 13:16 Ответить
решили пересидеть и посмотреть чем закончится ситуация в стране по заграницам?
какие, нах, комитеты?!
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28.01.2022 13:19 Ответить
Не працювали,не працювали і працювати не будуть.Попередня рада такою ж самою була .Розвели дармоідів за30 років
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28.01.2022 13:24 Ответить
ще не навідпочивались...,а загалом,це черговий раз показує що вони собою являють...
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28.01.2022 13:25 Ответить
Ну шо...Можна сказати що і Ради в нас нема. Нема ні головнокомандуючого, ні прем'єр-міністра,
ні міністра оборони, одні кловуни з кварталу95, довели страну до краху і втекли. Або мелють таке що на голову не натягнеш, або на пузо Юзіка.
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28.01.2022 13:38 Ответить
Слуги, довира, замайбах и матькивщина проголосовали за это. Запомните этих деятелей
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28.01.2022 14:04 Ответить
зеленi шмарклi переробилися,ну а страна пофиг.
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28.01.2022 14:07 Ответить
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28.01.2022 14:13 Ответить
А шо там ФОПи - сметуни? Усьо лавочка закривається
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28.01.2022 14:14 Ответить
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1486998956504752136 2 ч



https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля і https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко У нас орда стоїть на кордоні. Весь світ занепокоєнно слідкує за ситуацією. Партнери надсилають нам зброю та координують з нами дії. В цей час у парламенті звітує міністр оборони Oleksii Reznikov. І що ви думаєте? Зала майже пуста. Це все не цікаво депутатам.
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28.01.2022 14:15 Ответить
просто скоты
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28.01.2022 14:42 Ответить
Таку верховну раду утримує за власні гроші народ України!!!!!

шарікові пішли, втомлені, в комітети байдикувати і далі!!!!
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28.01.2022 14:26 Ответить
 
 