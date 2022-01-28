Стефанчук закрыл шестую сессию Рады: Следующее пленарное заседание состоится 15 февраля
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сегодня последнее пленарное заседание шестой сессии парламента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Очередная седьмая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва начнется в понедельник, 1 февраля.
Со 2 по 4 февраля нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах. В таком же режиме парламентарии будут работать с 7 по 11 февраля.
Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а уже 15-18 февраля состоятся пленарные заседания.
Ранее сообщалось, что Рада пойдет на карантин до 15 февраля из-за большого количества заболевших.
Топ комментарии
+21 Игорь Васечкин #488879
показать весь комментарий28.01.2022 12:38 Ссылка
+13 Вольный Каменьщик
показать весь комментарий28.01.2022 12:41 Ссылка
+13 Василь Довганенко #437088
показать весь комментарий28.01.2022 12:41 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все очень просто - Рада закрылась.
а може ВР зовсім, нах....й не потрібна?
нехай моня і ОП будуть і законодавчою і виконавчою влодою.
і узаконити що у нас нема ООС АТО. а громадянська війна, як каже путін
На 2 недели все врачи решили уехать на курсы повышения квалификации, все водители решили поработать над техобслуживанием авто, машинисты тепло/электровозов ушли на медобследование, а продавцы всех магазинов на курсы по использованию РРО, все бойцы ВСУ отправились в места постоянной дислокации для проведения политзанятий......
Вопрос: нахиба нам такой сброд бездельников в законодательном органе ???
Писало шо типо жил у тещи, но бабло исправно осваивал типо на съем квартиры.
даже Аллаха не боятся и "гореть вечно")
особливо Путін. знищив купу людей і навіть побудував капище. збоченець, але типу сров.янин-правослабний))
15 февраля. Пункт 1. Кто куда ********??
какие, нах, комитеты?!
ні міністра оборони, одні кловуни з кварталу95, довели страну до краху і втекли. Або мелють таке що на голову не натягнеш, або на пузо Юзіка.
@neumerherwam
·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1486998956504752136 2 ч
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля і https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко У нас орда стоїть на кордоні. Весь світ занепокоєнно слідкує за ситуацією. Партнери надсилають нам зброю та координують з нами дії. В цей час у парламенті звітує міністр оборони Oleksii Reznikov. І що ви думаєте? Зала майже пуста. Це все не цікаво депутатам.
шарікові пішли, втомлені, в комітети байдикувати і далі!!!!