Стефанчук закрыл шестую сессию Рады: Следующее пленарное заседание состоится 15 февраля

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что сегодня последнее пленарное заседание шестой сессии парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Очередная седьмая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва начнется в понедельник, 1 февраля.

Со 2 по 4 февраля нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах. В таком же режиме парламентарии будут работать с 7 по 11 февраля.

Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а уже 15-18 февраля состоятся пленарные заседания.

Ранее сообщалось, что Рада пойдет на карантин до 15 февраля из-за большого количества заболевших.

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