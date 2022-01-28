Неизвестные камнями разбили окно Генконсульства Украины в Гамбурге, - МИД
В ночь на 28 января неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге, сообщило Министерство иностранных дел Украины.
"Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар. Пострадавших в результате инцидента нет, проникновения внутрь консульства не произошло", - говорится в комментарии на сайте МИД Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.
В МИД обратили внимание на то, что в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.
Генеральное консульство продолжает работать в штатном режиме.
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білорусь, вірменія, угорщина, німеччина.... хто ще ?
и подтягивает армию к границе?
шо-то ты напутал, дарагой
эбонитовых дубинок
Але є союзником московії.
вірменія (ОДКБ).
Інші перераховані теж союзники свінособак.
Чи ти не згоден?
завязывай нести пургу, ок?
Читав про угорців, що вони будуть на боці московії у разі початку війни?
З якою країною ти не погоджуєшся?
ну неужели тебе еще не ясно?
Мені давно все ясно тому я і перерахував країни - союзники московії і вони потенційні вороги України.
З чим саме ти не погоджуєшся ти не говориш. Спробуй ще раз.
не смешите, плз, черногориями
и вся редакция это видела с воздушного шара
не смешите
Букет штучний-багаторазовий.
А особиста кружка з якою він їздить ?це ж одразу видно миролюбива людина,довіряє всім)
Це як продавали кістки тих кого церква визнала святими чи мучениками ,але їх було настільки багато що вийшов би динозавр)
Сере ***** відразу триколорному целофані. І нацюцюрник теж є. Спеціальний, божа роса.
Расследование, находят виновных и депортация в скрепную родину с семьей и родственниками с запретом въезда лет на 10.
А то расслабили булки в загнивающей гейропе..... Пора на родину к крестам и березкам....
Так,так , точно ,"невідомі"