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Неизвестные камнями разбили окно Генконсульства Украины в Гамбурге, - МИД

Неизвестные камнями разбили окно Генконсульства Украины в Гамбурге, - МИД

В ночь на 28 января неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар. Пострадавших в результате инцидента нет, проникновения внутрь консульства не произошло", - говорится в комментарии на сайте МИД Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.

В МИД обратили внимание на то, что в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.

Генеральное консульство продолжает работать в штатном режиме.

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Автор: 

Гамбург (13) Германия (7062) консульство (470) МИД (6993) нападение (2229)


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Топ комментарии
+15
Невідомі Баширов і Пєтров оглядаючи німецькі шпілі ..
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28.01.2022 13:47
+14
Під час цієї військової кризи чітко викристалізовується коло ворогів України. московія,
білорусь, вірменія, угорщина, німеччина.... хто ще ?
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28.01.2022 13:46
+9
***** вазлажил квіти, які потім спеціально навчена людина забрала з собою. І це попало в кадр. В коментах пишуть, що він навіть сере в спеціальний чемодан. Ото життя у чувака. Нах така всемогутність. Цікаво, як після погроз шарія сереться нашому принижню?

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28.01.2022 13:49
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Під час цієї військової кризи чітко викристалізовується коло ворогів України. московія,
білорусь, вірменія, угорщина, німеччина.... хто ще ?
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28.01.2022 13:46 Ответить
кто-то кроме московии стреляет в украинцев?
и подтягивает армию к границе?
шо-то ты напутал, дарагой
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28.01.2022 13:55 Ответить
Заяви перелічених країн тебе не турбують, нє?
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28.01.2022 14:00 Ответить
меня волнуют низкого качества посты
эбонитовых дубинок
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28.01.2022 14:05 Ответить
Ок. Німеччина не є ворогом України!
Але є союзником московії.
вірменія (ОДКБ).
Інші перераховані теж союзники свінособак.
Чи ти не згоден?
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28.01.2022 14:10 Ответить
ну я же уже ответил, кто стреляет в украинцев, читай.

завязывай нести пургу, ок?
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28.01.2022 14:13 Ответить
яка пурга, що ти несеш?
Читав про угорців, що вони будуть на боці московії у разі початку війни?
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28.01.2022 14:15 Ответить
какую пургу? полную
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28.01.2022 14:16 Ответить
Ну то я тобі розписав, що саме ти несеш "пургу".
З якою країною ти не погоджуєшся?
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28.01.2022 14:17 Ответить
слушай, прекращай уже
ну неужели тебе еще не ясно?
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28.01.2022 14:20 Ответить
Я мушу припинити? )
Мені давно все ясно тому я і перерахував країни - союзники московії і вони потенційні вороги України.
З чим саме ти не погоджуєшся ти не говориш. Спробуй ще раз.
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28.01.2022 14:22 Ответить
Хорватию забыл...
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28.01.2022 14:07 Ответить
И Черногорию.
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28.01.2022 14:09 Ответить
нифига себе, сколько вас
не смешите, плз, черногориями
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28.01.2022 14:15 Ответить
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28.01.2022 15:32 Ответить
да за 50 тыщ евро завтра этот сайт сообщит, что земля плоская, как стол
и вся редакция это видела с воздушного шара
не смешите
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28.01.2022 15:42 Ответить
ну тогда еще Казахстан, Киргизия, Таджикистан (так как входят в ОДКБ), Франция, Италия (с которыми у кацапов прочные экономические связи, так же как и с Германией) Китай (как вынужденный союзник эрэфии) Хорватия, Черногория (судя по отдельным заявления), Сербия, может еще кто то..
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28.01.2022 14:29 Ответить
Невідомі Баширов і Пєтров оглядаючи німецькі шпілі ..
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28.01.2022 13:47 Ответить
***** вазлажил квіти, які потім спеціально навчена людина забрала з собою. І це попало в кадр. В коментах пишуть, що він навіть сере в спеціальний чемодан. Ото життя у чувака. Нах така всемогутність. Цікаво, як після погроз шарія сереться нашому принижню?

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28.01.2022 13:49 Ответить
Та економить мабуть державні гроші.
Букет штучний-багаторазовий.
А особиста кружка з якою він їздить ?це ж одразу видно миролюбива людина,довіряє всім)
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28.01.2022 13:55 Ответить
Походу інколи з чемоданом не встигають...
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28.01.2022 13:58 Ответить
Просьба с глупыми вопросами не обращаться))))
Це як продавали кістки тих кого церква визнала святими чи мучениками ,але їх було настільки багато що вийшов би динозавр)
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28.01.2022 14:03 Ответить
а в чому різниця? )
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28.01.2022 14:04 Ответить
Між чим і чим?)
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28.01.2022 14:07 Ответить
Яка різниця?
Сере ***** відразу триколорному целофані. І нацюцюрник теж є. Спеціальний, божа роса.
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28.01.2022 14:13 Ответить
Якщо зібрати гівно *****, дати якутському скульптору зліпити з нього *****, додати туди ботокс і силікон, воно заворушиться і стане його двійником.
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28.01.2022 14:09 Ответить
У ***** ж двійників купа. Боїться, щоб не вичислили по днк. Та й взагалі, кажуть, що першого П***** вже давно немає))))
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28.01.2022 14:12 Ответить
Нацисти чи рашисти ??????
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28.01.2022 13:47 Ответить
Ти бачиш різницю?
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28.01.2022 14:30 Ответить
О як плющить кацапню.
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28.01.2022 13:47 Ответить
Ну а чем ещё мокшам заниматься в эмиграции?
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28.01.2022 13:49 Ответить
а вот и ответочка нам прилетела от рашки... обиженки начинают гавном бросаться .двери царапать да окна бить гопники... теперь их гопота по миру эмигранты совковые будут везде вредить...хакеры свою работу делать... пакастный народец эти русские...а что будет после реинтеграции донбасяо в украину даже в кошмарном сне такое не приснится что нас ожидает...(( разнесут всё в дребезги...
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28.01.2022 13:54 Ответить
работа меркельши, старой гебешной проститутки
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28.01.2022 13:54 Ответить
там камеры стоят, но за 500 евро плюс ковидная маска, полученных от посла москвы, кто-то рискнул
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28.01.2022 13:57 Ответить
А ведь так легко прекращаются подобные инциденты!!!!
Расследование, находят виновных и депортация в скрепную родину с семьей и родственниками с запретом въезда лет на 10.
А то расслабили булки в загнивающей гейропе..... Пора на родину к крестам и березкам....
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28.01.2022 14:02 Ответить
Та то школота. Или просто местные хулиганы.
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28.01.2022 14:04 Ответить
Хто б то міг бути? Невже маорі з Нової Зеландії? 🤔
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28.01.2022 14:05 Ответить

Так,так , точно ,"невідомі"
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28.01.2022 14:05 Ответить
Звездец нимчурам, ворогы на викы., да еще и Батька томылы в тюряге. Пока ФРГ в Нато, принципиально мы туда не пойдем. Даже. если умолять будете.
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28.01.2022 14:12 Ответить
тітульньіє нацьістьі срут
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28.01.2022 14:12 Ответить
В ГДР сейчас полно кацапо-москалей - которые прибыли в составах семей немцев-переселенцев причем отовсюду лично знаю штук 25-ть таких. Они там парады на 9-ое мая устраивают ))))) Нормальные люди и нормальная страна????
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28.01.2022 14:14 Ответить
Гамбург находится не в бывшей ГДР. Я один из переселенцев. И скажу тебе, рад что свалил из этой Богом проклятой страны, которая только географически принадлежит к Европе.
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28.01.2022 14:20 Ответить
Я тебе скажу, что я этнический немец причем со знатной фамилией в ГДР иначе я теперь эту страну не называю все уже "мои" давно там даже сидоровы и ивановы ))))) Я не собираюсь туда где лучше и нас нет, к сожалению я не еврей а-то давнобы в израиловку переехал - там шпрех теста нет ))))))))))))))))) И люди наши одесситы адекватные ))))))))))))
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28.01.2022 14:29 Ответить
Путінська агалоговнєтовая ракета!!!!
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28.01.2022 14:16 Ответить
от немцев одни зашквары
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28.01.2022 14:20 Ответить
Нацисты, мать их. Забыли виселицы в Нюрнберге.
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28.01.2022 14:21 Ответить
100% кацапы, их в германии как немцем нерезанных!
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28.01.2022 14:45 Ответить
Не удивлюсь если это были Антифа. Но власти Гермашки не осмелятся об этом сказать.
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28.01.2022 14:48 Ответить
То були сірійці. Полюбому ))))
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28.01.2022 15:05 Ответить
только кацы додумаются до такой мелкой пакости
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28.01.2022 15:13 Ответить
Неизвестные московиты не остались нигде на камерах ?
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28.01.2022 15:29 Ответить
відомі, відомі... подойдите понюхайте откуда бросали, запашок 100пудово ещё остался
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28.01.2022 15:54 Ответить
 
 