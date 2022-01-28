Неизвестные камнями разбили окно Генконсульства Украины в Гамбурге, - МИД

В ночь на 28 января неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар. Пострадавших в результате инцидента нет, проникновения внутрь консульства не произошло", - говорится в комментарии на сайте МИД Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.

В МИД обратили внимание на то, что в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.

Генеральное консульство продолжает работать в штатном режиме.

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