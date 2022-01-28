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Невідомі камінням розбили вікно Генконсульства України в Гамбурзі, - МЗС

Невідомі камінням розбили вікно Генконсульства України в Гамбурзі, - МЗС

У ніч проти 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар. Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося", - йдеться у коментарі на сайті МЗС України у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції для проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

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У МЗС звернули увагу на те, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.

Генеральне консульство продовжує працювати у штатному режимі.

Автор: 

Гамбург (14) Німеччина (7470) консульство (309) МЗС (4165) напад (1139)


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Топ коментарі
+15
Невідомі Баширов і Пєтров оглядаючи німецькі шпілі ..
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28.01.2022 13:47
+14
Під час цієї військової кризи чітко викристалізовується коло ворогів України. московія,
білорусь, вірменія, угорщина, німеччина.... хто ще ?
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28.01.2022 13:46
+9
***** вазлажил квіти, які потім спеціально навчена людина забрала з собою. І це попало в кадр. В коментах пишуть, що він навіть сере в спеціальний чемодан. Ото життя у чувака. Нах така всемогутність. Цікаво, як після погроз шарія сереться нашому принижню?

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28.01.2022 13:49
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Під час цієї військової кризи чітко викристалізовується коло ворогів України. московія,
білорусь, вірменія, угорщина, німеччина.... хто ще ?
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28.01.2022 13:46 Відповісти
кто-то кроме московии стреляет в украинцев?
и подтягивает армию к границе?
шо-то ты напутал, дарагой
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28.01.2022 13:55 Відповісти
Заяви перелічених країн тебе не турбують, нє?
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28.01.2022 14:00 Відповісти
меня волнуют низкого качества посты
эбонитовых дубинок
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28.01.2022 14:05 Відповісти
Ок. Німеччина не є ворогом України!
Але є союзником московії.
вірменія (ОДКБ).
Інші перераховані теж союзники свінособак.
Чи ти не згоден?
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28.01.2022 14:10 Відповісти
ну я же уже ответил, кто стреляет в украинцев, читай.

завязывай нести пургу, ок?
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28.01.2022 14:13 Відповісти
яка пурга, що ти несеш?
Читав про угорців, що вони будуть на боці московії у разі початку війни?
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28.01.2022 14:15 Відповісти
какую пургу? полную
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28.01.2022 14:16 Відповісти
Ну то я тобі розписав, що саме ти несеш "пургу".
З якою країною ти не погоджуєшся?
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28.01.2022 14:17 Відповісти
слушай, прекращай уже
ну неужели тебе еще не ясно?
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28.01.2022 14:20 Відповісти
Я мушу припинити? )
Мені давно все ясно тому я і перерахував країни - союзники московії і вони потенційні вороги України.
З чим саме ти не погоджуєшся ти не говориш. Спробуй ще раз.
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28.01.2022 14:22 Відповісти
Хорватию забыл...
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28.01.2022 14:07 Відповісти
И Черногорию.
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28.01.2022 14:09 Відповісти
нифига себе, сколько вас
не смешите, плз, черногориями
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28.01.2022 14:15 Відповісти
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28.01.2022 15:32 Відповісти
да за 50 тыщ евро завтра этот сайт сообщит, что земля плоская, как стол
и вся редакция это видела с воздушного шара
не смешите
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28.01.2022 15:42 Відповісти
ну тогда еще Казахстан, Киргизия, Таджикистан (так как входят в ОДКБ), Франция, Италия (с которыми у кацапов прочные экономические связи, так же как и с Германией) Китай (как вынужденный союзник эрэфии) Хорватия, Черногория (судя по отдельным заявления), Сербия, может еще кто то..
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28.01.2022 14:29 Відповісти
Невідомі Баширов і Пєтров оглядаючи німецькі шпілі ..
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28.01.2022 13:47 Відповісти
***** вазлажил квіти, які потім спеціально навчена людина забрала з собою. І це попало в кадр. В коментах пишуть, що він навіть сере в спеціальний чемодан. Ото життя у чувака. Нах така всемогутність. Цікаво, як після погроз шарія сереться нашому принижню?

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28.01.2022 13:49 Відповісти
Та економить мабуть державні гроші.
Букет штучний-багаторазовий.
А особиста кружка з якою він їздить ?це ж одразу видно миролюбива людина,довіряє всім)
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28.01.2022 13:55 Відповісти
Походу інколи з чемоданом не встигають...
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28.01.2022 13:58 Відповісти
Просьба с глупыми вопросами не обращаться))))
Це як продавали кістки тих кого церква визнала святими чи мучениками ,але їх було настільки багато що вийшов би динозавр)
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28.01.2022 14:03 Відповісти
а в чому різниця? )
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28.01.2022 14:04 Відповісти
Між чим і чим?)
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28.01.2022 14:07 Відповісти
Яка різниця?
Сере ***** відразу триколорному целофані. І нацюцюрник теж є. Спеціальний, божа роса.
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28.01.2022 14:13 Відповісти
Якщо зібрати гівно *****, дати якутському скульптору зліпити з нього *****, додати туди ботокс і силікон, воно заворушиться і стане його двійником.
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28.01.2022 14:09 Відповісти
У ***** ж двійників купа. Боїться, щоб не вичислили по днк. Та й взагалі, кажуть, що першого П***** вже давно немає))))
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28.01.2022 14:12 Відповісти
Нацисти чи рашисти ??????
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28.01.2022 13:47 Відповісти
Ти бачиш різницю?
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28.01.2022 14:30 Відповісти
О як плющить кацапню.
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28.01.2022 13:47 Відповісти
Ну а чем ещё мокшам заниматься в эмиграции?
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28.01.2022 13:49 Відповісти
а вот и ответочка нам прилетела от рашки... обиженки начинают гавном бросаться .двери царапать да окна бить гопники... теперь их гопота по миру эмигранты совковые будут везде вредить...хакеры свою работу делать... пакастный народец эти русские...а что будет после реинтеграции донбасяо в украину даже в кошмарном сне такое не приснится что нас ожидает...(( разнесут всё в дребезги...
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28.01.2022 13:54 Відповісти
работа меркельши, старой гебешной проститутки
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28.01.2022 13:54 Відповісти
там камеры стоят, но за 500 евро плюс ковидная маска, полученных от посла москвы, кто-то рискнул
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28.01.2022 13:57 Відповісти
А ведь так легко прекращаются подобные инциденты!!!!
Расследование, находят виновных и депортация в скрепную родину с семьей и родственниками с запретом въезда лет на 10.
А то расслабили булки в загнивающей гейропе..... Пора на родину к крестам и березкам....
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28.01.2022 14:02 Відповісти
Та то школота. Или просто местные хулиганы.
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28.01.2022 14:04 Відповісти
Хто б то міг бути? Невже маорі з Нової Зеландії? 🤔
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28.01.2022 14:05 Відповісти

Так,так , точно ,"невідомі"
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28.01.2022 14:05 Відповісти
Звездец нимчурам, ворогы на викы., да еще и Батька томылы в тюряге. Пока ФРГ в Нато, принципиально мы туда не пойдем. Даже. если умолять будете.
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28.01.2022 14:12 Відповісти
тітульньіє нацьістьі срут
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28.01.2022 14:12 Відповісти
В ГДР сейчас полно кацапо-москалей - которые прибыли в составах семей немцев-переселенцев причем отовсюду лично знаю штук 25-ть таких. Они там парады на 9-ое мая устраивают ))))) Нормальные люди и нормальная страна????
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28.01.2022 14:14 Відповісти
Гамбург находится не в бывшей ГДР. Я один из переселенцев. И скажу тебе, рад что свалил из этой Богом проклятой страны, которая только географически принадлежит к Европе.
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28.01.2022 14:20 Відповісти
Я тебе скажу, что я этнический немец причем со знатной фамилией в ГДР иначе я теперь эту страну не называю все уже "мои" давно там даже сидоровы и ивановы ))))) Я не собираюсь туда где лучше и нас нет, к сожалению я не еврей а-то давнобы в израиловку переехал - там шпрех теста нет ))))))))))))))))) И люди наши одесситы адекватные ))))))))))))
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28.01.2022 14:29 Відповісти
Путінська агалоговнєтовая ракета!!!!
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28.01.2022 14:16 Відповісти
от немцев одни зашквары
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28.01.2022 14:20 Відповісти
Нацисты, мать их. Забыли виселицы в Нюрнберге.
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28.01.2022 14:21 Відповісти
100% кацапы, их в германии как немцем нерезанных!
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28.01.2022 14:45 Відповісти
Не удивлюсь если это были Антифа. Но власти Гермашки не осмелятся об этом сказать.
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28.01.2022 14:48 Відповісти
То були сірійці. Полюбому ))))
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28.01.2022 15:05 Відповісти
только кацы додумаются до такой мелкой пакости
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28.01.2022 15:13 Відповісти
Неизвестные московиты не остались нигде на камерах ?
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28.01.2022 15:29 Відповісти
відомі, відомі... подойдите понюхайте откуда бросали, запашок 100пудово ещё остался
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28.01.2022 15:54 Відповісти
 
 