Невідомі камінням розбили вікно Генконсульства України в Гамбурзі, - МЗС
У ніч проти 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі, повідомило Міністерство закордонних справ України.
"Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар. Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося", - йдеться у коментарі на сайті МЗС України у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції для проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.
У МЗС звернули увагу на те, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.
Генеральне консульство продовжує працювати у штатному режимі.
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білорусь, вірменія, угорщина, німеччина.... хто ще ?
и подтягивает армию к границе?
шо-то ты напутал, дарагой
эбонитовых дубинок
Але є союзником московії.
вірменія (ОДКБ).
Інші перераховані теж союзники свінособак.
Чи ти не згоден?
завязывай нести пургу, ок?
Читав про угорців, що вони будуть на боці московії у разі початку війни?
З якою країною ти не погоджуєшся?
ну неужели тебе еще не ясно?
Мені давно все ясно тому я і перерахував країни - союзники московії і вони потенційні вороги України.
З чим саме ти не погоджуєшся ти не говориш. Спробуй ще раз.
не смешите, плз, черногориями
и вся редакция это видела с воздушного шара
не смешите
Букет штучний-багаторазовий.
А особиста кружка з якою він їздить ?це ж одразу видно миролюбива людина,довіряє всім)
Це як продавали кістки тих кого церква визнала святими чи мучениками ,але їх було настільки багато що вийшов би динозавр)
Сере ***** відразу триколорному целофані. І нацюцюрник теж є. Спеціальний, божа роса.
Расследование, находят виновных и депортация в скрепную родину с семьей и родственниками с запретом въезда лет на 10.
А то расслабили булки в загнивающей гейропе..... Пора на родину к крестам и березкам....
Так,так , точно ,"невідомі"