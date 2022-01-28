Украинского политзаключенного Марченко этапировали в колонию строгого режима в Бурятии, - Денисова. ФОТО

РФ продолжает нарушать права незаконно осужденных граждан Украины. Украинский политзаключенный Александр Марченко, незаконно приговоренный к 10 годам лишения свободы, этапирован в колонию строгого режима №8 российского города Улан-Удэ (Бурятия).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Во время этапа Александр снова в течение 10 дней не получал гормональные лекарства, которые он должен регулярно употреблять после удаления щитовидной железы. По просьбе вернуть лекарства, необходимые для поддержания жизнедеятельности, его упекли в карцер.

Более того, этапирование Александра осуществлено в нарушение статей 73 и 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Ведь, несмотря на то что Александр является гражданином Украины, его отправили отбывать наказание в отдаленный район РФ - Забайкалье, где морозы достигают 40 градусов ниже нуля", - написала она.



Александр Марченко

Денисова подчеркнула, что адаптация организма к новому климату происходит сложно: "Теплой одежды и термобелья у него нет. Уже в колонии Александр заболел коронавирусом, а никакая медицинская помощь ему не предоставляется".

"Своими незаконными действиями руководство исправительной колонии нарушает права Александра Марченко на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН", - написала омбудсмен.

Также смотрите: У 23-летнего украинца Ковальчука, которого оккупанты почти 6 лет незаконно удерживают в колонии Тореза, серьезные проблемы со здоровьем, - Денисова. ФОТО

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности, безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения.

Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав гражданина Украины Александра Марченко, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта РФ, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", - добавила Денисова.