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Украинского политзаключенного Марченко этапировали в колонию строгого режима в Бурятии, - Денисова. ФОТО

РФ продолжает нарушать права незаконно осужденных граждан Украины. Украинский политзаключенный Александр Марченко, незаконно приговоренный к 10 годам лишения свободы, этапирован в колонию строгого режима №8 российского города Улан-Удэ (Бурятия).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Во время этапа Александр снова в течение 10 дней не получал гормональные лекарства, которые он должен регулярно употреблять после удаления щитовидной железы. По просьбе вернуть лекарства, необходимые для поддержания жизнедеятельности, его упекли в карцер.

Более того, этапирование Александра осуществлено в нарушение статей 73 и 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Ведь, несмотря на то что Александр является гражданином Украины, его отправили отбывать наказание в отдаленный район РФ - Забайкалье, где морозы достигают 40 градусов ниже нуля", - написала она.

Украинского политзаключенного Марченко этапировали в колонию строгого режима в Бурятии, - Денисова 01
Александр Марченко

Денисова подчеркнула, что адаптация организма к новому климату происходит сложно: "Теплой одежды и термобелья у него нет. Уже в колонии Александр заболел коронавирусом, а никакая медицинская помощь ему не предоставляется".

"Своими незаконными действиями руководство исправительной колонии нарушает права Александра Марченко на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН", - написала омбудсмен.

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"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности, безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения.

Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав гражданина Украины Александра Марченко, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта РФ, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", - добавила Денисова.

Украинского политзаключенного Марченко этапировали в колонию строгого режима в Бурятии, - Денисова 02

Автор: 

Денисова Людмила (996) омбудсмен (600) политзаключенные (1624)


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Боже, поможи
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28.01.2022 13:48 Ответить
Они всех туда ссылают
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28.01.2022 13:50 Ответить
Там годами отрицательний отбор происходит,результат налицо!Да не оставит его Господь,и воздаст всем по делам их!
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28.01.2022 13:57 Ответить
Українського політв'язня Марченка етапували до колонії суворого режиму в Бурятії Джерело:

Маю надію що всі Українці повернуться з кацапського полону в Україну, а Расєє бажаю
здохнути як країні з імперськой амбіцієй, хай замість неї буде 8 - 12 держав
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28.01.2022 14:06 Ответить
московити!
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28.01.2022 17:02 Ответить
 
 