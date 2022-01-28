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Германия выслала из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже, - Spiegel

Германия выслала из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже, - Spiegel

Правительство Германии выдворило российского дипломата из страны. Мужчина якобы являлся штатным сотрудником российской службы внешней разведки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники издания Spiegel.

Речь идет о сотруднике консульства в Мюнхене.

Он связан с делом россиянина Ильнура Н., подозреваемого в шпионаже на территории Германии в пользу России.

Ильнур (имя немецкие правоохранители не называют) работал научным сотрудником кафедры технической специальности в одном из университетов Баварии. В 2019 году, по версии следствия, он согласился сотрудничать с российской разведкой СВР.

По данным издания, немецкие следователи считают, что высланный из страны дипломат являлся сотрудником российской разведки.

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Автор: 

высылка (104) Германия (7062) россия (96086) шпионаж (1407) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+14
Меркель?! Шольца?!
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28.01.2022 14:56
+10
Нічого, скоро цей чувак повернеться в Берлін, як менеджер від Газпрому по роботі на Північний потік 2 !
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28.01.2022 15:03
+5
Наверное узнавал какие каски нам передадут
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28.01.2022 15:03
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Меркель?! Шольца?!
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28.01.2022 14:56 Ответить
По следам Шредара на топ менджмент в газпромах
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28.01.2022 15:18 Ответить
в былые времена немцы сжигали российских шпиёнов, а теперь высылка из уютной Германии в мрачный удушливый Мордор, уже считается высшим наказанием..
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28.01.2022 14:58 Ответить
Но СП2 не сдадим!
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28.01.2022 15:01 Ответить
Никогда такого небыло и вот опять.
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28.01.2022 15:01 Ответить
Наверное узнавал какие каски нам передадут
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28.01.2022 15:03 Ответить
Та що там гадати...
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28.01.2022 15:59 Ответить
Нічого, скоро цей чувак повернеться в Берлін, як менеджер від Газпрому по роботі на Північний потік 2 !
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28.01.2022 15:03 Ответить
Проснулися, болєзниє... Залишились справжні воїни, носителі тевтонського гордого духу, на полях двох світових воєн. Лишились наслідники тиловиків і списаних від призову. Вони і правлять: шрьодери, шольци, продажні меркелі.
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28.01.2022 15:06 Ответить
а до этого устраивал)) был на пол ставки секретаршей у фрау Меркель!
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28.01.2022 15:18 Ответить
Фсьо, как обично. Нічього нового. Скушно, дєвачькі!
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28.01.2022 15:20 Ответить
Не нужно злить Пудинга, понять и простить😁
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28.01.2022 15:20 Ответить
Який там нах дипломат, як у них є Шредер?
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28.01.2022 15:25 Ответить
За 8 лет войны сколько Украина выслала росийских шпионов-дипломатов? Или в Украине нет росийских шпионов?
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28.01.2022 15:25 Ответить
Я думаю що роблять бундесова влада- це їхня внутрішня справа. Бо маючи таких крутих керівників СБУ як другана піськограя літінанта баканова, що ми можемо сказати німцям?
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28.01.2022 15:32 Ответить
А с масквабадом этот вопрос заранее согласовали?
Или этот шпионил в интересах запоребриковой "оппозиции"? ))
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28.01.2022 16:31 Ответить
как так? и ***** не побоялись?
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28.01.2022 16:48 Ответить
 
 