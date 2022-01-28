Германия выслала из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже, - Spiegel

Правительство Германии выдворило российского дипломата из страны. Мужчина якобы являлся штатным сотрудником российской службы внешней разведки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники издания Spiegel.

Речь идет о сотруднике консульства в Мюнхене.

Он связан с делом россиянина Ильнура Н., подозреваемого в шпионаже на территории Германии в пользу России.

Ильнур (имя немецкие правоохранители не называют) работал научным сотрудником кафедры технической специальности в одном из университетов Баварии. В 2019 году, по версии следствия, он согласился сотрудничать с российской разведкой СВР.

По данным издания, немецкие следователи считают, что высланный из страны дипломат являлся сотрудником российской разведки.

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