Германия выслала из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже, - Spiegel
Правительство Германии выдворило российского дипломата из страны. Мужчина якобы являлся штатным сотрудником российской службы внешней разведки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники издания Spiegel.
Речь идет о сотруднике консульства в Мюнхене.
Он связан с делом россиянина Ильнура Н., подозреваемого в шпионаже на территории Германии в пользу России.
Ильнур (имя немецкие правоохранители не называют) работал научным сотрудником кафедры технической специальности в одном из университетов Баварии. В 2019 году, по версии следствия, он согласился сотрудничать с российской разведкой СВР.
По данным издания, немецкие следователи считают, что высланный из страны дипломат являлся сотрудником российской разведки.
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Или этот шпионил в интересах запоребриковой "оппозиции"? ))