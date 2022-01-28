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Німеччина вислала з країни російського дипломата через підозру в шпіонажі, - Spiegel

Німеччина вислала з країни російського дипломата через підозру в шпіонажі, - Spiegel

Уряд Німеччини видворив російського дипломата з країни. Чоловік нібито був штатним співробітником російської служби зовнішньої розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела видання Spiegel.

Мова йде про співробітника консульства в Мюнхені.

Він пов'язаний із справою росіянина Ільнура Н., якого підозрюють у шпигунстві на території Німеччини на користь Росії.

Ільнур (ім'я німецькі правоохоронці не називають) працював науковим співробітником кафедри технічної спеціальності в одному з університетів Баварії. 2019 року, за версією слідства, він погодився співпрацювати з російською розвідкою СЗР.

За даними видання, німецькі слідчі вважають, що висланий із країни дипломат був співробітником російської розвідки.

Також читайте: Підозрюваних у шпигунстві на користь РФ ексспівробітників служб безпеки затримали у Латвії

Автор: 

вислання (98) Німеччина (7471) росія (65934) шпигунство (1012) дипломати (569)


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Топ коментарі
+14
Меркель?! Шольца?!
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28.01.2022 14:56
+10
Нічого, скоро цей чувак повернеться в Берлін, як менеджер від Газпрому по роботі на Північний потік 2 !
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28.01.2022 15:03
+5
Наверное узнавал какие каски нам передадут
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28.01.2022 15:03
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Меркель?! Шольца?!
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28.01.2022 14:56 Відповісти
По следам Шредара на топ менджмент в газпромах
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28.01.2022 15:18 Відповісти
в былые времена немцы сжигали российских шпиёнов, а теперь высылка из уютной Германии в мрачный удушливый Мордор, уже считается высшим наказанием..
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28.01.2022 14:58 Відповісти
Но СП2 не сдадим!
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28.01.2022 15:01 Відповісти
Никогда такого небыло и вот опять.
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28.01.2022 15:01 Відповісти
Наверное узнавал какие каски нам передадут
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28.01.2022 15:03 Відповісти
Та що там гадати...
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28.01.2022 15:59 Відповісти
Нічого, скоро цей чувак повернеться в Берлін, як менеджер від Газпрому по роботі на Північний потік 2 !
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28.01.2022 15:03 Відповісти
Проснулися, болєзниє... Залишились справжні воїни, носителі тевтонського гордого духу, на полях двох світових воєн. Лишились наслідники тиловиків і списаних від призову. Вони і правлять: шрьодери, шольци, продажні меркелі.
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28.01.2022 15:06 Відповісти
а до этого устраивал)) был на пол ставки секретаршей у фрау Меркель!
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28.01.2022 15:18 Відповісти
Фсьо, как обично. Нічього нового. Скушно, дєвачькі!
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28.01.2022 15:20 Відповісти
Не нужно злить Пудинга, понять и простить😁
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28.01.2022 15:20 Відповісти
Який там нах дипломат, як у них є Шредер?
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28.01.2022 15:25 Відповісти
За 8 лет войны сколько Украина выслала росийских шпионов-дипломатов? Или в Украине нет росийских шпионов?
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28.01.2022 15:25 Відповісти
Я думаю що роблять бундесова влада- це їхня внутрішня справа. Бо маючи таких крутих керівників СБУ як другана піськограя літінанта баканова, що ми можемо сказати німцям?
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28.01.2022 15:32 Відповісти
А с масквабадом этот вопрос заранее согласовали?
Или этот шпионил в интересах запоребриковой "оппозиции"? ))
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28.01.2022 16:31 Відповісти
как так? и ***** не побоялись?
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28.01.2022 16:48 Відповісти
 
 