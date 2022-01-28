Німеччина вислала з країни російського дипломата через підозру в шпіонажі, - Spiegel
Уряд Німеччини видворив російського дипломата з країни. Чоловік нібито був штатним співробітником російської служби зовнішньої розвідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела видання Spiegel.
Мова йде про співробітника консульства в Мюнхені.
Він пов'язаний із справою росіянина Ільнура Н., якого підозрюють у шпигунстві на території Німеччини на користь Росії.
Ільнур (ім'я німецькі правоохоронці не називають) працював науковим співробітником кафедри технічної спеціальності в одному з університетів Баварії. 2019 року, за версією слідства, він погодився співпрацювати з російською розвідкою СЗР.
За даними видання, німецькі слідчі вважають, що висланий із країни дипломат був співробітником російської розвідки.
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+14 Бандерівець
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+5 Alex Kyiv
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Или этот шпионил в интересах запоребриковой "оппозиции"? ))