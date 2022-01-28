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Агент российских спецслужб разоблачен в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила очередного агента РФ в столице Украины. По данным следствия, его завербовало так называемое "МГБ ДНР", контролируемое российскими спецслужбами.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "Установлено, что в поле зрения представителей страны-агрессора гражданин Украины попал во время посещения родственников на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ. Среди прочего их интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам".

По информации СБУ, злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента в Киеве.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

В настоящее время задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками подразделения внутренней безопасности и следователями СБУ при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере", - резюмируется в сообщении.

Также читайте: Подозреваемых в шпионаже в пользу РФ экс-сотрудников служб безопасности задержали в Латвии

Агент российских спецслужб разоблачен в Киеве, - СБУ 01
Агент российских спецслужб разоблачен в Киеве, - СБУ 02
Агент российских спецслужб разоблачен в Киеве, - СБУ 03
Агент российских спецслужб разоблачен в Киеве, - СБУ 04
Агент российских спецслужб разоблачен в Киеве, - СБУ 05

Автор: 

СБУ (19994) шпионаж (1407)


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Топ комментарии
+34
Шкода, подумав, що єрмака нарешті взяли..
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28.01.2022 11:20
+18
Земленський чи Д`єрьмак?
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28.01.2022 11:21
+12
Все надеялись что Ермака наконец то схватили…
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28.01.2022 11:24
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Шкода, подумав, що єрмака нарешті взяли..
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28.01.2022 11:20 Ответить
зачуханец мокшанский
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28.01.2022 11:28 Ответить
Земленський чи Д`єрьмак?
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28.01.2022 11:21 Ответить
Ще татаров, портнов ... +весь жопоблок ...
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28.01.2022 11:28 Ответить
Их тут тысячи
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28.01.2022 11:21 Ответить
долларов с каждого, голому генералу - рубашка
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28.01.2022 11:23 Ответить
Уродливый дом-чемодан, 4 лишних этажа которого, вот уже 10 лет не могут снести, выдает локацию закладки.
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28.01.2022 11:23 Ответить
Все надеялись что Ермака наконец то схватили…
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28.01.2022 11:24 Ответить
А фейс зачем замазывать?
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28.01.2022 11:25 Ответить
если засветить его рожу, то прийдется искать нового актёра для следующих "разоблачений"
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28.01.2022 12:29 Ответить
на обмін?
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28.01.2022 11:26 Ответить
Шел в кинотеатр "Жовтень", на Подоле, тыщу от Зэ тратить. Не дошел...
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28.01.2022 11:27 Ответить
Головне, що агент під псевдо 'дєрьмак' в безпеці.
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28.01.2022 11:28 Ответить
Ех, якби ще й на Банковій агентів Кремля переловили! Їх і викривати не треба, вони відомі всій країні...
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28.01.2022 11:29 Ответить
Ви не там шукаєте, вулиця Банкова, 4 поверх - Президент України Зеленський В.А.
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28.01.2022 11:35 Ответить
Ха-ха-ха !!! Ви, напевно, щось переплутали !!! За цією адресою мешкає такий собі гр. Галабаротька.
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28.01.2022 13:41 Ответить
Не розумію,як можна збирати інформацію про контрозвідувальну діяльність СБУ?Ну хіба що вербовкою..
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28.01.2022 11:35 Ответить
А ***"ль"ник ему зачем зарисовали?
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28.01.2022 11:35 Ответить
"Нора" всіх агентів зараз на банковій... Вони там "плодятся и размножаются"...
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28.01.2022 11:36 Ответить
Та невже ХТОСЬ з ОПи?
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28.01.2022 11:49 Ответить
а шо электронной почтой передать нельзя?
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28.01.2022 11:55 Ответить
А че их "разоблачать", если расеянская резидентура вполне легально работает в оп ???
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28.01.2022 12:15 Ответить
Интерсненько как собирал?Тапа пшол у лесопосадку грыбив на збырав.Он в каких органах (служил-рабо ал)имея такие доступы к информации?!Шняга какая-то!вид подают тип Мы РАБОТАЕМ!!!
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28.01.2022 12:18 Ответить
Хотелось бы чтобы его поставили к стенке и шлёпнули.
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28.01.2022 12:20 Ответить
КОЖАНЫМ ЗЕЛЁНЫМ МЕЧЁМ ПО СРАЦИ!!!)))
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28.01.2022 12:21 Ответить
Придурки статью перепутали,- здесь на госизмену может потянуть но не на теракт. Скоро за подсрачник теракты будут вешать. Недоумки кроме статти теракта больше ничего не знают.
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28.01.2022 12:22 Ответить
Одного?
Не вижу повода праздновать и хвастаться!
ОПЗЖ во время войны в моську летали, МП как был так и остался!
СБУ очень круто не дорабатывает!
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28.01.2022 12:47 Ответить
обрыган вонючий
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28.01.2022 13:07 Ответить
походу какой то очередной АУЕ маргинал, который "пацанам" за ситуации в жизни пояснял...
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28.01.2022 13:14 Ответить
Пузяко від,їв солідне! Мабуть в Рашці агентам гарно платять. МОже навіть брагою.
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28.01.2022 13:09 Ответить
Бомж какой-то, я думал что Гончаренко спалился. Нужна более крупная рыба.
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28.01.2022 13:44 Ответить
Цього ???

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28.01.2022 13:45 Ответить
А на последней фотке съемки на фоне лежбища рассейскай резидентуры?
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28.01.2022 14:06 Ответить
неужели ермак? та нее...этот в потертых джинсах, а тот в дорогом костюме...)
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28.01.2022 14:06 Ответить
джинсы норм я думал все агенты в кожаном плаще шляпе а под мышкой парабеллум дореволюционный как у ленина..)
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28.01.2022 14:36 Ответить
наверняка на флешках наши украинские гостайны автобусом с вокзала на демеевской передавалю шпиены они такие
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28.01.2022 16:27 Ответить
По ходу своего приняли ) все на одно лицо, масками прикрытое... и пуховики на Владимирской выдают одинаковые )
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28.01.2022 21:31 Ответить
Атрошенко Золотий батон, що зруйнував основні засади конституційного ладу доречі ще надалі продовжує свою злочинну політику
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29.01.2022 15:22 Ответить
Прізвище Єрмак, працює завгоспом у бєніної макаки, на вулиці Банковій...
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29.01.2022 21:40 Ответить
Кива уже не знает что вытворить, чтобы его признали рашистским агентом.
Интересно, что этот сделал такого, что его взяли.
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29.01.2022 22:07 Ответить
 
 