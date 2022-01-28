Агента російських спецслужб викрито у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила чергового агента РФ у столиці України. За даними слідства, його завербувало так зване "МДБ ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні відзначається: "Встановлено, що у поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

За завданням кураторів, агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам".

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По інформації СБУ зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента у Києві.

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"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Наразі затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники підрозділу внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері", - резюмується в повідомленні.

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