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Агента російських спецслужб викрито у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила чергового агента РФ у столиці України. За даними слідства, його завербувало так зване "МДБ ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба СБУ. 

У повідомленні відзначається: "Встановлено, що у поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

За завданням кураторів, агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам".

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По інформації СБУ зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ викрила полковника ЗСУ із російським громадянством, який збирав секретні дані військового характеру. ФОТОрепортаж

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Наразі затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники підрозділу внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері", - резюмується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваних у шпигунстві на користь РФ ексспівробітників служб безпеки затримали у Латвії

Агента російських спецслужб викрито у Києві, - СБУ 01
Агента російських спецслужб викрито у Києві, - СБУ 02
Агента російських спецслужб викрито у Києві, - СБУ 03
Агента російських спецслужб викрито у Києві, - СБУ 04
Агента російських спецслужб викрито у Києві, - СБУ 05

СБУ (12925) шпигунство (1012)


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Топ коментарі
+34
Шкода, подумав, що єрмака нарешті взяли..
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28.01.2022 11:20
+18
Земленський чи Д`єрьмак?
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28.01.2022 11:21
+12
Все надеялись что Ермака наконец то схватили…
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28.01.2022 11:24
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Шкода, подумав, що єрмака нарешті взяли..
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28.01.2022 11:20 Відповісти
зачуханец мокшанский
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28.01.2022 11:28 Відповісти
Земленський чи Д`єрьмак?
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28.01.2022 11:21 Відповісти
Ще татаров, портнов ... +весь жопоблок ...
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28.01.2022 11:28 Відповісти
Их тут тысячи
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28.01.2022 11:21 Відповісти
долларов с каждого, голому генералу - рубашка
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28.01.2022 11:23 Відповісти
Уродливый дом-чемодан, 4 лишних этажа которого, вот уже 10 лет не могут снести, выдает локацию закладки.
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28.01.2022 11:23 Відповісти
Все надеялись что Ермака наконец то схватили…
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28.01.2022 11:24 Відповісти
А фейс зачем замазывать?
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28.01.2022 11:25 Відповісти
если засветить его рожу, то прийдется искать нового актёра для следующих "разоблачений"
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28.01.2022 12:29 Відповісти
на обмін?
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28.01.2022 11:26 Відповісти
Шел в кинотеатр "Жовтень", на Подоле, тыщу от Зэ тратить. Не дошел...
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28.01.2022 11:27 Відповісти
Головне, що агент під псевдо 'дєрьмак' в безпеці.
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28.01.2022 11:28 Відповісти
Ех, якби ще й на Банковій агентів Кремля переловили! Їх і викривати не треба, вони відомі всій країні...
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28.01.2022 11:29 Відповісти
Ви не там шукаєте, вулиця Банкова, 4 поверх - Президент України Зеленський В.А.
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28.01.2022 11:35 Відповісти
Ха-ха-ха !!! Ви, напевно, щось переплутали !!! За цією адресою мешкає такий собі гр. Галабаротька.
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28.01.2022 13:41 Відповісти
Не розумію,як можна збирати інформацію про контрозвідувальну діяльність СБУ?Ну хіба що вербовкою..
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28.01.2022 11:35 Відповісти
А ***"ль"ник ему зачем зарисовали?
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28.01.2022 11:35 Відповісти
"Нора" всіх агентів зараз на банковій... Вони там "плодятся и размножаются"...
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28.01.2022 11:36 Відповісти
Та невже ХТОСЬ з ОПи?
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28.01.2022 11:49 Відповісти
а шо электронной почтой передать нельзя?
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28.01.2022 11:55 Відповісти
А че их "разоблачать", если расеянская резидентура вполне легально работает в оп ???
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28.01.2022 12:15 Відповісти
Интерсненько как собирал?Тапа пшол у лесопосадку грыбив на збырав.Он в каких органах (служил-рабо ал)имея такие доступы к информации?!Шняга какая-то!вид подают тип Мы РАБОТАЕМ!!!
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28.01.2022 12:18 Відповісти
Хотелось бы чтобы его поставили к стенке и шлёпнули.
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28.01.2022 12:20 Відповісти
КОЖАНЫМ ЗЕЛЁНЫМ МЕЧЁМ ПО СРАЦИ!!!)))
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28.01.2022 12:21 Відповісти
Придурки статью перепутали,- здесь на госизмену может потянуть но не на теракт. Скоро за подсрачник теракты будут вешать. Недоумки кроме статти теракта больше ничего не знают.
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28.01.2022 12:22 Відповісти
Одного?
Не вижу повода праздновать и хвастаться!
ОПЗЖ во время войны в моську летали, МП как был так и остался!
СБУ очень круто не дорабатывает!
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28.01.2022 12:47 Відповісти
обрыган вонючий
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28.01.2022 13:07 Відповісти
походу какой то очередной АУЕ маргинал, который "пацанам" за ситуации в жизни пояснял...
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28.01.2022 13:14 Відповісти
Пузяко від,їв солідне! Мабуть в Рашці агентам гарно платять. МОже навіть брагою.
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28.01.2022 13:09 Відповісти
Бомж какой-то, я думал что Гончаренко спалился. Нужна более крупная рыба.
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28.01.2022 13:44 Відповісти
Цього ???

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28.01.2022 13:45 Відповісти
А на последней фотке съемки на фоне лежбища рассейскай резидентуры?
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28.01.2022 14:06 Відповісти
неужели ермак? та нее...этот в потертых джинсах, а тот в дорогом костюме...)
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28.01.2022 14:06 Відповісти
джинсы норм я думал все агенты в кожаном плаще шляпе а под мышкой парабеллум дореволюционный как у ленина..)
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28.01.2022 14:36 Відповісти
наверняка на флешках наши украинские гостайны автобусом с вокзала на демеевской передавалю шпиены они такие
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28.01.2022 16:27 Відповісти
По ходу своего приняли ) все на одно лицо, масками прикрытое... и пуховики на Владимирской выдают одинаковые )
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28.01.2022 21:31 Відповісти
Атрошенко Золотий батон, що зруйнував основні засади конституційного ладу доречі ще надалі продовжує свою злочинну політику
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29.01.2022 15:22 Відповісти
Прізвище Єрмак, працює завгоспом у бєніної макаки, на вулиці Банковій...
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29.01.2022 21:40 Відповісти
Кива уже не знает что вытворить, чтобы его признали рашистским агентом.
Интересно, что этот сделал такого, что его взяли.
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29.01.2022 22:07 Відповісти
 
 