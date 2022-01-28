Зеленский уволил глав трех райгосадминистраций в Киеве

Президент Владимир Зеленский уволил глав Дарницкой, Днепровской и Шевченковской районных в городе Киеве государственных администраций.

Соответствующие распоряжения №10/2022-рп - №12/2022-рп опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документам, Ярослав Лагута уволен с должности главы Дарницкой РГА, Игорь Щербак - с должности главы Днепровской РГА и Олег Гаряга - с должности руководителя Шевченковской РГА.

Также читайте: "Если ты не прислуга, значит – враг", – Кличко назвал инициативу Правительства по увольнению глав РГА подавлением самоуправления

Временное исполнение обязанностей главы Дарницкой РГА возложено на Николая Калашника, главы Днепровской РГА – на Павла Бабия, главы Шевченковской РГА – на Александра Поповцева.

Кроме того, временное исполнение обязанностей главы Подольской РГА возложено на Сергея Коваленко.

Документы, датированные 27 января, опубликованы в пятницу, 28 января.

24 января Кабинет Министров внес изменения в порядок назначения и увольнения глав райгосадминистраций Киева, отменив необходимость учета предложений главы городской госадминистрации по кандидатурам.