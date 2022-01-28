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Зеленський звільнив голів трьох райдержадміністрацій у Києві

Зеленський звільнив голів трьох райдержадміністрацій у Києві

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Дарницької, Дніпровської та Шевченківської районних у місті Києві державних адміністрацій.

Відповідні розпорядження №10/2022-рп - №12/2022-рп опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документами, Ярослава Лагуту звільнено з посади голови Дарницької РДА, Ігоря Щербака - з посади глави Дніпровської РДА й Олега Гарягу - з посади керівника Шевченківської РДА.

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Тимчасове виконання обов’язків голови Дарницької РДА покладено на Миколу Калашника, голови Дніпровської РДА - на Павла Бабія, голови Шевченківської РДА - на Олександра Поповцева.

Крім того, тимчасове виконання обов’язків голови Подільської РДА покладено на Сергія Коваленка.

Документи, датовані 27 січня, опубліковані у п'ятницю, 28 січня.

24 січня Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку призначення та звільнення голів райдержадміністрацій Києва, скасувавши необхідність врахування пропозицій голови міської держадміністрації щодо кандидатур.

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) Київ (19639) звільнення (2688) РДА (199)


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Топ коментарі
+35
Бубочка, решила незаконно Киев подмять, рисковый мальчик.
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28.01.2022 14:58
+21
укрепляет зеленую вертикать послушными?
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28.01.2022 15:00
+18
нехорошо попахивает это ваше зе
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28.01.2022 15:08
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Бубочка, решила незаконно Киев подмять, рисковый мальчик.
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28.01.2022 14:58 Відповісти
и киев подминают те или другие бандформирования, поэтому и так живем, голая нищета
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28.01.2022 15:25 Відповісти
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28.01.2022 15:45 Відповісти
ну да, при петрухае влвсть была народная, без шаек и свинярчуков
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28.01.2022 16:12 Відповісти
Ага.

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28.01.2022 16:53 Відповісти
мальчік не привик думати головою...
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28.01.2022 15:40 Відповісти
Ох прийдуть бІньдєровци, і розіпнуть цього мальчіка в трусіках, двоє будуть держать, а третій, на глазах у мами Ріми, буде прибивати до дошки оголошень.
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28.01.2022 15:49 Відповісти
Папе Бене очень нужен Киев, вернее его денежки. Столько десятков миллиардов и еще не окучено. Непорядок.
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28.01.2022 15:42 Відповісти
укрепляет зеленую вертикать послушными?
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28.01.2022 15:00 Відповісти
Ото в чувака робота... Там звільнив, там поставив... Там на шашлики, там на Буковель...
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28.01.2022 15:07 Відповісти
нехорошо попахивает это ваше зе
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28.01.2022 15:08 Відповісти
Смердить...
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28.01.2022 15:12 Відповісти
прочитал - зеленський звильнився. Когда ты уже уйдёшь
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28.01.2022 15:09 Відповісти
Где же в Киеве столько каштанов на всех набрать?
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28.01.2022 15:12 Відповісти
жаль только красивое дерево
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28.01.2022 15:51 Відповісти
Зато как красиво будет *зеленеть* круглый год.
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28.01.2022 16:10 Відповісти
падла
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28.01.2022 15:16 Відповісти
скотохандон...
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28.01.2022 15:23 Відповісти
Пусть на ринг против мэра выходит,остаться должен только один.
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28.01.2022 15:17 Відповісти
Шо д*єрьмак під підпис підсунуло, тих воно й звільнило. Воно ж - недієздатне. Наркоман, блт!
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28.01.2022 15:25 Відповісти
ЗЕбра ПНХ с Киева
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28.01.2022 15:25 Відповісти
танки у ворот, а оно власть делит...
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28.01.2022 15:28 Відповісти
зільона гнида розпоясалась...зовсім не думає про майбутнє...
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28.01.2022 15:39 Відповісти
Как раз, судя по всему, задумался. И теперь спешит наскирдовать немножко на черный день. Видно проконсультировался с Хфедоровичем, как оно, там, в эмиграции, и сколько на жизнь нужно.
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28.01.2022 15:56 Відповісти
24 января КМУ принял постановление, а уже 27 января Зеленский начал увольнять. Вот это темпы! Правда только когда касается увольнений. Иногда мне кажется, что у Зеленского есть какая-то проблема внутренняя, психологическая, глядя на то, как часто он кого-то увольняет-назначает-тасует.
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28.01.2022 15:40 Відповісти
Просто в его представлении это и есть его, грозного царя-батюшки, работа. И чем больше мы его называем недоделанным клоуном, тем больше у него горит желание доказать нам, что нет, смотрите, я крутой и страшный.
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28.01.2022 15:52 Відповісти
Но вообще, я думаю, что спешат, пока эту постанову не отменили, как незаконную и антиконституционную. Не может центральная исполнительная власть на своё усмотрение менять принципы формирования местной власти, это надо было проводить минимум законом в ВР. А там сейчас с этим сложно...
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28.01.2022 15:54 Відповісти
Зеленый позорный цахес пристаривает на денежные места последних водителей и уборщиц из своего вонючего "КВАРТАЛА"?
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28.01.2022 15:57 Відповісти
когда задница управляет головой ,получается покращення по Зеленськи
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28.01.2022 16:00 Відповісти
Если что, все киевляене за Кличко, пусть только позовёт и мы покажем зелёной мрази кто в городе хозяин
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28.01.2022 16:47 Відповісти
адміністрації совкове лайно.
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28.01.2022 17:04 Відповісти
А ларчик просто открывался:
"24 січня Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку призначення та звільнення голів райдержадміністрацій Києва, скасувавши необхідність врахування пропозицій голови міської держадміністрації щодо кандидатур"
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28.01.2022 17:05 Відповісти
мне кажется,что зеленый мальчик доигралса.
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28.01.2022 18:01 Відповісти
 
 