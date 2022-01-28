Зеленський звільнив голів трьох райдержадміністрацій у Києві

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Дарницької, Дніпровської та Шевченківської районних у місті Києві державних адміністрацій.

Відповідні розпорядження №10/2022-рп - №12/2022-рп опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документами, Ярослава Лагуту звільнено з посади голови Дарницької РДА, Ігоря Щербака - з посади глави Дніпровської РДА й Олега Гарягу - з посади керівника Шевченківської РДА.

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Тимчасове виконання обов’язків голови Дарницької РДА покладено на Миколу Калашника, голови Дніпровської РДА - на Павла Бабія, голови Шевченківської РДА - на Олександра Поповцева.

Крім того, тимчасове виконання обов’язків голови Подільської РДА покладено на Сергія Коваленка.

Документи, датовані 27 січня, опубліковані у п'ятницю, 28 січня.

24 січня Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку призначення та звільнення голів райдержадміністрацій Києва, скасувавши необхідність врахування пропозицій голови міської держадміністрації щодо кандидатур.