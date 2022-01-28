Зеленський звільнив голів трьох райдержадміністрацій у Києві
Президент Володимир Зеленський звільнив голів Дарницької, Дніпровської та Шевченківської районних у місті Києві державних адміністрацій.
Відповідні розпорядження №10/2022-рп - №12/2022-рп опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з документами, Ярослава Лагуту звільнено з посади голови Дарницької РДА, Ігоря Щербака - з посади глави Дніпровської РДА й Олега Гарягу - з посади керівника Шевченківської РДА.
Тимчасове виконання обов’язків голови Дарницької РДА покладено на Миколу Калашника, голови Дніпровської РДА - на Павла Бабія, голови Шевченківської РДА - на Олександра Поповцева.
Крім того, тимчасове виконання обов’язків голови Подільської РДА покладено на Сергія Коваленка.
Документи, датовані 27 січня, опубліковані у п'ятницю, 28 січня.
24 січня Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку призначення та звільнення голів райдержадміністрацій Києва, скасувавши необхідність врахування пропозицій голови міської держадміністрації щодо кандидатур.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"24 січня Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку призначення та звільнення голів райдержадміністрацій Києва, скасувавши необхідність врахування пропозицій голови міської держадміністрації щодо кандидатур"