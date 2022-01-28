РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8204 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
30 412 166

Экс-канцлер Германии Шредер обвинил Украину в "бряцании оружием"

Экс-канцлер Германии Шредер обвинил Украину в

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал позицию Путина в его агрессивных намерениях по отношению к Украине и обвинил Киев в "бряцании оружием".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Die Agenda.

Бывший канцлер Герхард Шредер поддержал отказ Германии поставлять Украине оружие и решительно отверг украинскую критику.

"Я очень надеюсь, что бряцание оружием в Украине наконец прекратится", - сказал Шредер.

"Потому что то, что мне приходится там слышать, включая обвинение Германии за разумную отмену поставок оружия, иногда переходит все границы", – сказал Шредер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД ФРГ Бербок предостерегла Запад от раскола из-за вопросов поставок оружия для Украины

Автор: 

Германия (7063) пропаганда (3692) Шредер Герхард (71)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
Ну дуже приваблива зарплатня у Шредера.
показать весь комментарий
28.01.2022 15:16
+41
Папашка ихней в Вермахте служил. Пока не шлёпнули, гниду. Вот сынуля и отыгрывается и отрабатывает заодно вовин божий леденец завёрнутый в крупную купюру.
показать весь комментарий
28.01.2022 15:18
+39
отлично брязкаем ... особенно в Криму ....
.
показать весь комментарий
28.01.2022 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
І скільки коштує такий виступ у цирку Путіна?
показать весь комментарий
28.01.2022 15:41 Ответить
Шредер - дорогая проститутка.

НБУ повысил прогноз средней цены на газ в 2022 году - 856 дол., в первом квартале 1200 дол. Во втором квартале - 877, в третьем - 594, в четвертом - 755 долларов.
показать весь комментарий
28.01.2022 15:42 Ответить
дожилися, тепер вони вказують що нам робить і куди йти...після всього..., не соромно українці?
показать весь комментарий
28.01.2022 15:42 Ответить
Шредер - голова комітету акціонерів російсько-німецької компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream_AG Nord Stream AG , член правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпрому ; особистий друг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путіна . батько Шредера був окупантом та у вермахті ...був цтілізований радянськими військами 4 жовтня 1944 в Румунії в Чеану-Маре . Свого батька Ґерхард Шредер не бачив жодного разу в житті, але його фотографію у військовій формі Вермахту завжди тримає на робочому столі. 12 серпня 2004 Шредер побував у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунії , де він уперше відвідав могилу свого батька,
показать весь комментарий
28.01.2022 15:43 Ответить
хотів написати ...УТІЛІЗОВАНИЙ! тобто перетворений на гній))
показать весь комментарий
28.01.2022 15:47 Ответить
А еще есть особый друг берлускони, тоже как и ***** со шредером педофил. Там еще лепен с саркози подтянуться и бандерша меркель. Все они еще те проказники.
показать весь комментарий
28.01.2022 16:39 Ответить
стохні старый хавнюк
показать весь комментарий
28.01.2022 15:43 Ответить
Германия ПРуссия и РАБссия это один Концлагерь с 1710 года...,плохо что вы нифига не читаете кроме интернета...
показать весь комментарий
28.01.2022 15:44 Ответить
,,На троне -немцы, вокруг трона-немцы,полководцы -немцы,но это ядро,а большинство-наши,столбовые, с жирными чухонскими носами и монгольскими скулами,, Герцен. Б. иДумы
показать весь комментарий
28.01.2022 16:21 Ответить
Ну так Германия понадавала нам танков, самолётов, ракет, гаубиц, и мы теперь бряцаем. А что же со всем этим делать ?
показать весь комментарий
28.01.2022 15:44 Ответить
Шредеру кацапы видимо премиальные пару миллионов евро от Газпрома выписали, старый гитлеровский дурак. Он видимо еще при гитлеровской Германии в Гитлерюгенде бегал с барабаном.
показать весь комментарий
28.01.2022 15:44 Ответить
Хайль фюрер, Путін! Хайль кормушка, "Гзпром."
показать весь комментарий
28.01.2022 15:44 Ответить
Германия слилась *****!
показать весь комментарий
28.01.2022 15:46 Ответить
пшел найух .уесос *****
показать весь комментарий
28.01.2022 15:47 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 15:48 Ответить
Сюр, якийсь...
показать весь комментарий
28.01.2022 15:49 Ответить
О, знатна кацапська підстилка!
показать весь комментарий
28.01.2022 15:50 Ответить
Ну это пи..ц который всем п..цам пи..ц
показать весь комментарий
28.01.2022 15:50 Ответить
Вийди із Газпрому, та подивись на світ без газових рубльових окулярів ... нафталінний маразматик....
показать весь комментарий
28.01.2022 15:50 Ответить
Фриц кучерявий, пусть потом швайне не удивляются, кто им репутацию подговнил.
показать весь комментарий
28.01.2022 15:53 Ответить
Якось навіть не цікаво.
показать весь комментарий
28.01.2022 15:53 Ответить
Я всегда знала, что Украина - сверхдержава, серый кардинал. Это мы, оказывается, пугаем мир оружием
показать весь комментарий
28.01.2022 15:54 Ответить
Ну, подбросило *уйло деду шрьодыру немножко денех. Ну и отрабатывает.А шонетак?! Вы шо, в нашей зраде зельоной такого не видели?!
показать весь комментарий
28.01.2022 15:55 Ответить
Німеччина перетворюється на країну шредерів.
показать весь комментарий
28.01.2022 15:55 Ответить
шутов))
показать весь комментарий
28.01.2022 16:29 Ответить
не удивлюсь, если фашисты снова подпишут пакт а-ля "молотов-рибентроп"/путин-шольц. На то они и фашисты.
показать весь комментарий
28.01.2022 15:58 Ответить
Они не подпишут, они до сих пор выполняют пакт
Молотова-Риббентропа.
показать весь комментарий
28.01.2022 16:49 Ответить
Все что было ранее, можно было списать на желание получить выгоду или не терять выгоду.
И позиция по СП-2 и нежелание вводить санкции, даже нежелание продавать оружие Украине - все было понятно.
Но такое заявление, это уже нечто совсем иное.
Если использовать ставший сейчас модным термин, то можно сказать, немцы перешли красную черту.
Это как перейти Рубикон: назад пути нет.
показать весь комментарий
28.01.2022 16:03 Ответить
Гидота.От цікаво,як у такій "чесній і порядній" Німеччині ставляться до факту відкритої проституції Шльондера?Чи це лише у нас корупція і бла-бла,тому і в НАТО Німеччина нас не хоче.А у них то "божа роса",коли екс посадовець вищої ланки живе на утриманні у Газпрому,то так і треба
показать весь комментарий
28.01.2022 16:05 Ответить
Уже давно такое ощущение, что у гансов такие фантомные боли по утраченной империи, как и у их газопоставляющего союзника. Это же касается и австрияков, ******* и сербов. Правда у последних империи, как таковой не было, но в Югославии они доминировали.
Кроме того я что-то не припомню, чтобы исторически Германия вела оборонительные, или освободительные войны. Наоборот все они были агрессивного, наступательного характера. И не будь сейчас им противовеса, то вполне допускаю, что они запросто привели к власти нового Алоизыча.
Недаром в десна с запоребриком лобызаются.
показать весь комментарий
28.01.2022 16:07 Ответить
Ну не даремно ж німці музику від старого нацистького гімну залишили, лише слова змінили. Як і кацапи.
показать весь комментарий
28.01.2022 19:27 Ответить
Якби тільки це...
Їхнє прагнення домінувати у Європі в їх крові..
Навіть не дивлячись на овечу шкуру.
показать весь комментарий
28.01.2022 19:37 Ответить
О, немецкий престарелый шлюх вылез.
показать весь комментарий
28.01.2022 16:09 Ответить
Ніц нового. Наркоман прикриває свого баригу
показать весь комментарий
28.01.2022 16:11 Ответить
Байден -молоток! Роздовбає усі кремлядські консерви!
показать весь комментарий
28.01.2022 16:14 Ответить
гребешок немецкий продажный .....((
показать весь комментарий
28.01.2022 16:22 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 16:23 Ответить
Ещё один..... Забыл что уже не канцлер)
показать весь комментарий
28.01.2022 16:30 Ответить
альте швуль..
показать весь комментарий
28.01.2022 16:35 Ответить
Фашист гребаный. Поедь в Бабий Яр, покайся, пока не сдох!
показать весь комментарий
28.01.2022 16:38 Ответить
Вчора Гарі Каспаров озвучив, що порекомендував комісії Сенату США вводити санкції і до "шістьорок" Путіна. Конкретно - до Шрьодера. Так що...


Гидота.От цікаво,як у такій "чесній і порядній" Німеччині ставляться до факту відкритої проституції Шльондера?Чи це лише у нас корупція і бла-бла,тому і в НАТО Німеччина нас не хоче.А у них то "божа роса",коли екс посадовець вищої ланки живе на утриманні у Газпрому,то так і треба
показать весь комментарий
28.01.2022 16:45 Ответить
Это звиздец , надо чтобы ЦРУ сделало аудит его счетов , сколько он получает от кремля .
показать весь комментарий
28.01.2022 16:46 Ответить
Ох уж эти московские подстилки..
показать весь комментарий
28.01.2022 16:53 Ответить
Что несет эта фашистская паскуда??? Что еще можно ожидать от сына нациста ??? Одно радует, этой расеянской подстилке, не долго осталось.
показать весь комментарий
28.01.2022 16:56 Ответить
А не пішов би ти, продажна шкура, нах...!
показать весь комментарий
28.01.2022 17:00 Ответить
Де реакція мзс?
показать весь комментарий
28.01.2022 17:02 Ответить
У Шредеров швондеров служить фюрерам в крови ... То Гитлер, то Путлер .. фашисты-оккупанты..
показать весь комментарий
28.01.2022 17:20 Ответить
надо где то в Гааге открыть частный дом для престарелых маразматиков, и после трибунала отправить туда Путина, и других выживших из ума его поклонников, доживать свой век в смирительной рубашке и кляпом во рту.
показать весь комментарий
28.01.2022 17:22 Ответить
Дивно ! А чого ця проплачена РФ людина Не пред'явить претензії про брязкання зброєю до США чи Англії ? Цікаво б було почути і побачити реакцію цих країн що до таких холуйських заяв !
показать весь комментарий
28.01.2022 18:20 Ответить
Путинский кондом штопаний разинул вонючий свой рот в надежде что путя ему цвиркнет ему туда еще немного
показать весь комментарий
28.01.2022 18:22 Ответить
он прикормленная проститутка и заявлять может он никто
показать весь комментарий
28.01.2022 18:24 Ответить
ВОТ СВОЛОЧЬ!!! ЭТО ЗНАЧИТ УКРАИНА ПОДТЯНУЛА ВОЙСКА К ГРАНИЦЕ, ЧТО БЫ НАПАСТЬ НА РАШУ??? ЭТО ЗНАЧИТ УКРАИНА ОТБИРАЕТ ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ И 8 ЛЕТ ВОЮЕТ С РФ??? ЭТО ЗНАЧИТ УКРАИНА ВЕСЬ МИР КОЛОТИТ И НЕ ДАЕТ СПОКОЙНО ЖИТЬ ЛЮДЯМ??? ПРОДАЖНЫЙ КОЗЕЛ СТАРЫЙ!!!
показать весь комментарий
28.01.2022 18:24 Ответить
Шановні УКРАЇНЦІ!!! Що Ви так погнали на Німеччину,що в ній тільки один Шрьодер і більш нікого немає,а в Україні,яка майже кожен день втрачає своїх захисників,таких як він НЕМАЄ? Перечисляти не буду,до ранку не впораюсь,тож розгрібайте своє!!! Чого став на захист німців--все просто,в мене, найменша,одружена з німцем і ЩО? Два внуки є і був там 3-и рази,і люди з якими спілкувався,не гірш наших(нормальних) і всі з ким розмовляв,пруть на карлика і як останній раз вибиралась Меркель,дуже багато були проти неї. А що зброю не дають,то вже їхня справа і на совісті влади,а карлик добре їх там підпитує,а гроші ******* всі і це потрібно розуміти. А саме головне,багато хто за кордоном,толком і не знають,що в нас діється,а якщо і слухають,наприклад **рашен тудейшен**--то що їм думати,я їм як розповідаю,то їм віреться дуже важко і глаза на лоб лізуть,тож совітую наших гнид їсти,тут роботи не початий край.
показать весь комментарий
28.01.2022 19:14 Ответить
Такі канцлери як Адольф Гітлер народжуються раз на тисячоліття...
показать весь комментарий
28.01.2022 19:25 Ответить
Гавно сраное
Тебя бы суч*ра на передовую
показать весь комментарий
28.01.2022 19:27 Ответить
Было бы странно, если было бы иначе.
показать весь комментарий
28.01.2022 19:45 Ответить
Это не та шлюха, которая на Газпром работает?
показать весь комментарий
28.01.2022 20:09 Ответить
В этом один урок: всегда нужно иметь все свое. Свое производство.
Политики меняються и гарантии вместе с ними...
показать весь комментарий
28.01.2022 20:19 Ответить
Странам нато стоит внимательно изучить вопрос целесообразности присутствия германии в альянсе.В данном случае не рф пытается расколоть ЕС,а Германия .
показать весь комментарий
28.01.2022 21:06 Ответить
О, москоти вже почали з шавок питати: "за що ми вам зарплату платимо?" ))
показать весь комментарий
29.01.2022 13:46 Ответить
Шредер це німецька шлюха, яка сидить на мокшанській трубі...
Війна закінчиться, а повії Шрьодеру це не забудемо... дожене
показать весь комментарий
13.02.2022 21:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 