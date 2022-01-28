Экс-канцлер Германии Шредер обвинил Украину в "бряцании оружием"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал позицию Путина в его агрессивных намерениях по отношению к Украине и обвинил Киев в "бряцании оружием".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Die Agenda.

Бывший канцлер Герхард Шредер поддержал отказ Германии поставлять Украине оружие и решительно отверг украинскую критику.

"Я очень надеюсь, что бряцание оружием в Украине наконец прекратится", - сказал Шредер.

"Потому что то, что мне приходится там слышать, включая обвинение Германии за разумную отмену поставок оружия, иногда переходит все границы", – сказал Шредер.

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