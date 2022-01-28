Ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у "брязканні зброєю"

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер підтримав позицію Путіна у його агресивних намірах щодо України і звинуватив Київ у "брязканні зброєю".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel із посиланням на Die Agenda.

Колишній канцлер Герхард Шредер підтримав відмову Німеччини постачати Україні зброю і рішуче відкинув українську критику.

"Я дуже сподіваюся, що брязкання зброєю в Україні нарешті припиниться", – сказав Шредер.

"Тому що те, що мені доводиться там чути, включно із звинуваченням Німеччини за розумне скасування поставок зброї, іноді переходить всі межі", – сказав Шредер.

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