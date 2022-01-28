Ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у "брязканні зброєю"
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер підтримав позицію Путіна у його агресивних намірах щодо України і звинуватив Київ у "брязканні зброєю".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel із посиланням на Die Agenda.
Колишній канцлер Герхард Шредер підтримав відмову Німеччини постачати Україні зброю і рішуче відкинув українську критику.
"Я дуже сподіваюся, що брязкання зброєю в Україні нарешті припиниться", – сказав Шредер.
"Тому що те, що мені доводиться там чути, включно із звинуваченням Німеччини за розумне скасування поставок зброї, іноді переходить всі межі", – сказав Шредер.
Топ коментарі
+41 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар28.01.2022 15:16 Посилання
+41 Старый зольдат
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+39 kelman muksat
показати весь коментар28.01.2022 15:19 Посилання
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НБУ повысил прогноз средней цены на газ в 2022 году - 856 дол., в первом квартале 1200 дол. Во втором квартале - 877, в третьем - 594, в четвертом - 755 долларов.
Молотова-Риббентропа.
И позиция по СП-2 и нежелание вводить санкции, даже нежелание продавать оружие Украине - все было понятно.
Но такое заявление, это уже нечто совсем иное.
Если использовать ставший сейчас модным термин, то можно сказать, немцы перешли красную черту.
Это как перейти Рубикон: назад пути нет.
Кроме того я что-то не припомню, чтобы исторически Германия вела оборонительные, или освободительные войны. Наоборот все они были агрессивного, наступательного характера. И не будь сейчас им противовеса, то вполне допускаю, что они запросто привели к власти нового Алоизыча.
Недаром в десна с запоребриком лобызаются.
Їхнє прагнення домінувати у Європі в їх крові..
Навіть не дивлячись на овечу шкуру.
Гидота.От цікаво,як у такій "чесній і порядній" Німеччині ставляться до факту відкритої проституції Шльондера?Чи це лише у нас корупція і бла-бла,тому і в НАТО Німеччина нас не хоче.А у них то "божа роса",коли екс посадовець вищої ланки живе на утриманні у Газпрому,то так і треба
Тебя бы суч*ра на передовую
Политики меняються и гарантии вместе с ними...
Війна закінчиться, а повії Шрьодеру це не забудемо... дожене