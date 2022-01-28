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Ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у "брязканні зброєю"

Ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер підтримав позицію Путіна у його агресивних намірах щодо України і звинуватив Київ у "брязканні зброєю".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel із посиланням на Die Agenda.

Колишній канцлер Герхард Шредер підтримав відмову Німеччини постачати Україні зброю і рішуче відкинув українську критику.

"Я дуже сподіваюся, що брязкання зброєю в Україні нарешті припиниться", – сказав Шредер.

"Тому що те, що мені доводиться там чути, включно із звинуваченням Німеччини за розумне скасування поставок зброї, іноді переходить всі межі", – сказав Шредер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцеадмірал ФРН Шенбах, який заявив, що Україна нібито не поверне Крим, подав у відставку

Німеччина (7471) пропаганда (2819) Шредер Герхард (78)


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Топ коментарі
+41
Ну дуже приваблива зарплатня у Шредера.
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28.01.2022 15:16
+41
Папашка ихней в Вермахте служил. Пока не шлёпнули, гниду. Вот сынуля и отыгрывается и отрабатывает заодно вовин божий леденец завёрнутый в крупную купюру.
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28.01.2022 15:18
+39
отлично брязкаем ... особенно в Криму ....
.
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28.01.2022 15:19
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І скільки коштує такий виступ у цирку Путіна?
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28.01.2022 15:41 Відповісти
Шредер - дорогая проститутка.

НБУ повысил прогноз средней цены на газ в 2022 году - 856 дол., в первом квартале 1200 дол. Во втором квартале - 877, в третьем - 594, в четвертом - 755 долларов.
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28.01.2022 15:42 Відповісти
дожилися, тепер вони вказують що нам робить і куди йти...після всього..., не соромно українці?
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28.01.2022 15:42 Відповісти
Шредер - голова комітету акціонерів російсько-німецької компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream_AG Nord Stream AG , член правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпрому ; особистий друг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путіна . батько Шредера був окупантом та у вермахті ...був цтілізований радянськими військами 4 жовтня 1944 в Румунії в Чеану-Маре . Свого батька Ґерхард Шредер не бачив жодного разу в житті, але його фотографію у військовій формі Вермахту завжди тримає на робочому столі. 12 серпня 2004 Шредер побував у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунії , де він уперше відвідав могилу свого батька,
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28.01.2022 15:43 Відповісти
хотів написати ...УТІЛІЗОВАНИЙ! тобто перетворений на гній))
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28.01.2022 15:47 Відповісти
А еще есть особый друг берлускони, тоже как и ***** со шредером педофил. Там еще лепен с саркози подтянуться и бандерша меркель. Все они еще те проказники.
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28.01.2022 16:39 Відповісти
стохні старый хавнюк
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28.01.2022 15:43 Відповісти
Германия ПРуссия и РАБссия это один Концлагерь с 1710 года...,плохо что вы нифига не читаете кроме интернета...
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28.01.2022 15:44 Відповісти
,,На троне -немцы, вокруг трона-немцы,полководцы -немцы,но это ядро,а большинство-наши,столбовые, с жирными чухонскими носами и монгольскими скулами,, Герцен. Б. иДумы
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28.01.2022 16:21 Відповісти
Ну так Германия понадавала нам танков, самолётов, ракет, гаубиц, и мы теперь бряцаем. А что же со всем этим делать ?
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28.01.2022 15:44 Відповісти
Шредеру кацапы видимо премиальные пару миллионов евро от Газпрома выписали, старый гитлеровский дурак. Он видимо еще при гитлеровской Германии в Гитлерюгенде бегал с барабаном.
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28.01.2022 15:44 Відповісти
Хайль фюрер, Путін! Хайль кормушка, "Гзпром."
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28.01.2022 15:44 Відповісти
Германия слилась *****!
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28.01.2022 15:46 Відповісти
пшел найух .уесос *****
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28.01.2022 15:47 Відповісти
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28.01.2022 15:48 Відповісти
Сюр, якийсь...
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28.01.2022 15:49 Відповісти
О, знатна кацапська підстилка!
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28.01.2022 15:50 Відповісти
Ну это пи..ц который всем п..цам пи..ц
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28.01.2022 15:50 Відповісти
Вийди із Газпрому, та подивись на світ без газових рубльових окулярів ... нафталінний маразматик....
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28.01.2022 15:50 Відповісти
Фриц кучерявий, пусть потом швайне не удивляются, кто им репутацию подговнил.
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28.01.2022 15:53 Відповісти
Якось навіть не цікаво.
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28.01.2022 15:53 Відповісти
Я всегда знала, что Украина - сверхдержава, серый кардинал. Это мы, оказывается, пугаем мир оружием
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28.01.2022 15:54 Відповісти
Ну, подбросило *уйло деду шрьодыру немножко денех. Ну и отрабатывает.А шонетак?! Вы шо, в нашей зраде зельоной такого не видели?!
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28.01.2022 15:55 Відповісти
Німеччина перетворюється на країну шредерів.
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28.01.2022 15:55 Відповісти
шутов))
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28.01.2022 16:29 Відповісти
не удивлюсь, если фашисты снова подпишут пакт а-ля "молотов-рибентроп"/путин-шольц. На то они и фашисты.
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28.01.2022 15:58 Відповісти
Они не подпишут, они до сих пор выполняют пакт
Молотова-Риббентропа.
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28.01.2022 16:49 Відповісти
Все что было ранее, можно было списать на желание получить выгоду или не терять выгоду.
И позиция по СП-2 и нежелание вводить санкции, даже нежелание продавать оружие Украине - все было понятно.
Но такое заявление, это уже нечто совсем иное.
Если использовать ставший сейчас модным термин, то можно сказать, немцы перешли красную черту.
Это как перейти Рубикон: назад пути нет.
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28.01.2022 16:03 Відповісти
Гидота.От цікаво,як у такій "чесній і порядній" Німеччині ставляться до факту відкритої проституції Шльондера?Чи це лише у нас корупція і бла-бла,тому і в НАТО Німеччина нас не хоче.А у них то "божа роса",коли екс посадовець вищої ланки живе на утриманні у Газпрому,то так і треба
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28.01.2022 16:05 Відповісти
Уже давно такое ощущение, что у гансов такие фантомные боли по утраченной империи, как и у их газопоставляющего союзника. Это же касается и австрияков, ******* и сербов. Правда у последних империи, как таковой не было, но в Югославии они доминировали.
Кроме того я что-то не припомню, чтобы исторически Германия вела оборонительные, или освободительные войны. Наоборот все они были агрессивного, наступательного характера. И не будь сейчас им противовеса, то вполне допускаю, что они запросто привели к власти нового Алоизыча.
Недаром в десна с запоребриком лобызаются.
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28.01.2022 16:07 Відповісти
Ну не даремно ж німці музику від старого нацистького гімну залишили, лише слова змінили. Як і кацапи.
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28.01.2022 19:27 Відповісти
Якби тільки це...
Їхнє прагнення домінувати у Європі в їх крові..
Навіть не дивлячись на овечу шкуру.
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28.01.2022 19:37 Відповісти
О, немецкий престарелый шлюх вылез.
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28.01.2022 16:09 Відповісти
Ніц нового. Наркоман прикриває свого баригу
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28.01.2022 16:11 Відповісти
Байден -молоток! Роздовбає усі кремлядські консерви!
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28.01.2022 16:14 Відповісти
гребешок немецкий продажный .....((
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28.01.2022 16:22 Відповісти
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28.01.2022 16:23 Відповісти
Ещё один..... Забыл что уже не канцлер)
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28.01.2022 16:30 Відповісти
альте швуль..
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28.01.2022 16:35 Відповісти
Фашист гребаный. Поедь в Бабий Яр, покайся, пока не сдох!
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28.01.2022 16:38 Відповісти
Вчора Гарі Каспаров озвучив, що порекомендував комісії Сенату США вводити санкції і до "шістьорок" Путіна. Конкретно - до Шрьодера. Так що...


Гидота.От цікаво,як у такій "чесній і порядній" Німеччині ставляться до факту відкритої проституції Шльондера?Чи це лише у нас корупція і бла-бла,тому і в НАТО Німеччина нас не хоче.А у них то "божа роса",коли екс посадовець вищої ланки живе на утриманні у Газпрому,то так і треба
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28.01.2022 16:45 Відповісти
Это звиздец , надо чтобы ЦРУ сделало аудит его счетов , сколько он получает от кремля .
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28.01.2022 16:46 Відповісти
Ох уж эти московские подстилки..
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28.01.2022 16:53 Відповісти
Что несет эта фашистская паскуда??? Что еще можно ожидать от сына нациста ??? Одно радует, этой расеянской подстилке, не долго осталось.
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28.01.2022 16:56 Відповісти
А не пішов би ти, продажна шкура, нах...!
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28.01.2022 17:00 Відповісти
Де реакція мзс?
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28.01.2022 17:02 Відповісти
У Шредеров швондеров служить фюрерам в крови ... То Гитлер, то Путлер .. фашисты-оккупанты..
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28.01.2022 17:20 Відповісти
надо где то в Гааге открыть частный дом для престарелых маразматиков, и после трибунала отправить туда Путина, и других выживших из ума его поклонников, доживать свой век в смирительной рубашке и кляпом во рту.
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28.01.2022 17:22 Відповісти
Дивно ! А чого ця проплачена РФ людина Не пред'явить претензії про брязкання зброєю до США чи Англії ? Цікаво б було почути і побачити реакцію цих країн що до таких холуйських заяв !
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28.01.2022 18:20 Відповісти
Путинский кондом штопаний разинул вонючий свой рот в надежде что путя ему цвиркнет ему туда еще немного
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28.01.2022 18:22 Відповісти
он прикормленная проститутка и заявлять может он никто
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28.01.2022 18:24 Відповісти
ВОТ СВОЛОЧЬ!!! ЭТО ЗНАЧИТ УКРАИНА ПОДТЯНУЛА ВОЙСКА К ГРАНИЦЕ, ЧТО БЫ НАПАСТЬ НА РАШУ??? ЭТО ЗНАЧИТ УКРАИНА ОТБИРАЕТ ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ И 8 ЛЕТ ВОЮЕТ С РФ??? ЭТО ЗНАЧИТ УКРАИНА ВЕСЬ МИР КОЛОТИТ И НЕ ДАЕТ СПОКОЙНО ЖИТЬ ЛЮДЯМ??? ПРОДАЖНЫЙ КОЗЕЛ СТАРЫЙ!!!
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28.01.2022 18:24 Відповісти
Шановні УКРАЇНЦІ!!! Що Ви так погнали на Німеччину,що в ній тільки один Шрьодер і більш нікого немає,а в Україні,яка майже кожен день втрачає своїх захисників,таких як він НЕМАЄ? Перечисляти не буду,до ранку не впораюсь,тож розгрібайте своє!!! Чого став на захист німців--все просто,в мене, найменша,одружена з німцем і ЩО? Два внуки є і був там 3-и рази,і люди з якими спілкувався,не гірш наших(нормальних) і всі з ким розмовляв,пруть на карлика і як останній раз вибиралась Меркель,дуже багато були проти неї. А що зброю не дають,то вже їхня справа і на совісті влади,а карлик добре їх там підпитує,а гроші ******* всі і це потрібно розуміти. А саме головне,багато хто за кордоном,толком і не знають,що в нас діється,а якщо і слухають,наприклад **рашен тудейшен**--то що їм думати,я їм як розповідаю,то їм віреться дуже важко і глаза на лоб лізуть,тож совітую наших гнид їсти,тут роботи не початий край.
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28.01.2022 19:14 Відповісти
Такі канцлери як Адольф Гітлер народжуються раз на тисячоліття...
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28.01.2022 19:25 Відповісти
Гавно сраное
Тебя бы суч*ра на передовую
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28.01.2022 19:27 Відповісти
Было бы странно, если было бы иначе.
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28.01.2022 19:45 Відповісти
Это не та шлюха, которая на Газпром работает?
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28.01.2022 20:09 Відповісти
В этом один урок: всегда нужно иметь все свое. Свое производство.
Политики меняються и гарантии вместе с ними...
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28.01.2022 20:19 Відповісти
Странам нато стоит внимательно изучить вопрос целесообразности присутствия германии в альянсе.В данном случае не рф пытается расколоть ЕС,а Германия .
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28.01.2022 21:06 Відповісти
О, москоти вже почали з шавок питати: "за що ми вам зарплату платимо?" ))
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29.01.2022 13:46 Відповісти
Шредер це німецька шлюха, яка сидить на мокшанській трубі...
Війна закінчиться, а повії Шрьодеру це не забудемо... дожене
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13.02.2022 21:40 Відповісти
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