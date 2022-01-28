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Зеленский сегодня вечером проведет встречу с представителями иностранных СМИ

Зеленский сегодня вечером проведет встречу с представителями иностранных СМИ

Президент Владимир Зеленский сегодня встретится с представителями иностранных СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В пятницу, 28 января, в 17:15 (ориентировочно) начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с представителями иностранных СМИ", - говорится в сообщении.

Общение будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса Главы государства.

Читайте: Зеленский уволил глав трех райгосадминистраций в Киеве

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) СМИ (3840)


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Топ комментарии
+20
Сегодня Нам опять будет стыдно...
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28.01.2022 15:47
+15
ВВС и CNN будут?

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28.01.2022 15:50
+15
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28.01.2022 15:53
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Почем билет?
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28.01.2022 15:43 Ответить
А воно хоч прокапане?!
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28.01.2022 16:20 Ответить
« СЕНЬОР ГОЛОКОСТ»!
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28.01.2022 17:09 Ответить
Зеленський, це Дуче українців!
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28.01.2022 15:44 Ответить
І повісять так само?
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28.01.2022 15:49 Ответить
Це буде означати прояв антисемітизму.
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28.01.2022 15:54 Ответить
А ти думаєш - не знайдуть у "Правому секторі" євреїв для цього святого діла? Знайдуться навіть такі що "Ель Мале Рахамім" прочитають ("кадіш" йому не підходить - він не єврей правовірний а "маланець")
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28.01.2022 16:26 Ответить
Ні, не знайдуться.
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28.01.2022 17:02 Ответить
Точно? У мене інша інформація! Навіть хасиди є!
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28.01.2022 17:10 Ответить
Вони то є, але Зеленському нічого не буде.
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28.01.2022 17:14 Ответить
Правильно! Йому спочатку власні охоронці "золотий приход" організують - щоб "папу Беню" не здав А вішать мертве тіло за ногу і заупокійну читать будуть все-таки євреї з "ПС" Бо більше ніж Зеленський для активізації антисемітизму в Україні не зробив ніхто ще з часів Громадянської війни і Голодомору
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28.01.2022 17:19 Ответить
Нічого йому не буде. От подивишся.
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28.01.2022 17:21 Ответить
Ні, тільки за одну ногу, бо воно навідь до дучє не дотягує.
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28.01.2022 16:23 Ответить
Та скоріше на дупу схоже, а не дуче.
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28.01.2022 16:40 Ответить
А отчего же с только с иностранными? Много себе позволяют, эти иностранные СМИ? не хвалят Вовочку?
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28.01.2022 15:45 Ответить
а відосики від зеЛоха про "то всьо Порошенко віноват!" уже не діють на нарИд в Україні..
тому клован вирішів скиглити іноземним ЗМІ про те, як йому "всі заважають грати на піаніно.."
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28.01.2022 15:49 Ответить
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28.01.2022 15:53 Ответить
давай Моніко наговори зараз такого,щоб посрати нас ще і з Великобританією та США
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28.01.2022 15:46 Ответить
Та нє, получітся. Вони в курсі зеліного діагнозу. На відміну зелохів.
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28.01.2022 16:26 Ответить
в ОП(Г) знов підвозять піаніно....
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28.01.2022 15:47 Ответить
Сегодня Нам опять будет стыдно...
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28.01.2022 15:47 Ответить
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28.01.2022 15:51 Ответить
Спаси Создатель!
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28.01.2022 15:47 Ответить
Будет просить не разгонять панику, бо экономика страдает....
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28.01.2022 15:47 Ответить
Что ему напишут кураторы то и будет блеять, между делом кривляясь и гримасничая.
Главное чтобы не импровизировал,артыст, стыда не оберемся.
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28.01.2022 15:50 Ответить
ВВС и CNN будут?

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28.01.2022 15:50 Ответить
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28.01.2022 15:53 Ответить
Як тільки прес конференція чекай що щось відморозить ,ой коли вже в Украіні прийде президент в якого державницька позиція і украінські інтереси понад усе.
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28.01.2022 15:54 Ответить
коли його оберуть
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28.01.2022 16:08 Ответить
Знову нагородить гору різної муєти, образить союзників України та забуде про те, що росія-окупант?
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28.01.2022 15:55 Ответить
Зачем нам этот стыд опять!
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28.01.2022 15:57 Ответить
а як же послідовна політика Зробимо це Разом і Зробимо Знов? Це вона в ділі
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28.01.2022 16:02 Ответить
А як питання почнуть задавати,що воно буде розповідати
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28.01.2022 15:57 Ответить
..в целях безопасности ушатаной препаратами психики Зели Найвэлычнишой представители СМИ будут без микрофонов и без доступа к ним..
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28.01.2022 15:58 Ответить
і з бірюшами в ушах
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28.01.2022 15:59 Ответить
Скаже "Не хвилюйтесь , все добре, наші партнери вже підводять до кордонів медичні батальйони"
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28.01.2022 15:58 Ответить
бідні представники, розмовляти з цим ще ті тортури
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28.01.2022 16:00 Ответить
Їм то що,тортури то перекладачам...
надати набору слів якусь форму речення
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28.01.2022 16:01 Ответить
Найголовніше запамятайте він Верховний,Верховний,бо якщо не Верховний то не він..
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28.01.2022 16:00 Ответить
а редакция черногорской телерадиокомпании будет?
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28.01.2022 16:00 Ответить
Відповідь Зєлєнского (без суфлера) на запитання журналіста.
Вікторія Максименко не полінувалася і записала то все буквами і дослівно (зволоч така).

- Які додаткові реформи важливі для вас у ближчому майбутньому?
- А-а-а... дякую за запитання. А-а-а... чесно кажучі, ви знаєте, я, а-а-а... працюю на посаді президента України, а-а-а... двісті сорок вісім днів. Ви розумієте яка це складна професія, тому що я точно знаю скільки днів я працюю. І десь біля ста п'ядитесяти днів працює наш новий парламент, починаючи з вересня. А-а-а... і ви знаєте, в середньому за цей час за чотири місяці, п'ять місяців десь так, а-а-а... ми прийняли новим нашим парламентом, Верховною Радою України, ми прийняли а-а-а... таку кількість а... законів важливих, дуже важливих, яких не можна було прийняти по різним причинам, справа не в президенстві, по різним прічінам за багато років, які поліпшують а-а-а... дійсно бізнес клімат для України. Ми реформували, незважаючи не на́що, а-а-а... незва... ми реформували а-а-а... все, ми почали с... ви знаєте у нас дуже скла́дна ситуація земельної реформи, але ми вже прогаласували цю реформу мараторія землі, з продажу землі у першому читанні, це одна з найскладніших реформ для ******** України. Ми а-а-а-а... проголосували концесії проголосували у нас зараз дійсно знаєте я можу дуже довго говорити про закони, які ми проголосували і попереду їх дійсно дуже бага-багато, дерегуляція, а-а-а... і-і-і... все це дуже важливі закони для кожного українця і ви знаєте я вам сказав про кількість днів скільки ми працюємо в середньому десь щодня, щодня наш працюючий новий парламент прийняв приймав один закон. А-а-а... це не про кількость законів, це про кількость викликів. І коли я вам сказав наприклад, що ми прийма... а-а-а... прийняли закон а-а-а... проголосували закон про концесію, це не проте щоби сказати - ми приймали, ми працювали і ось вам будь ласка, ні, у нас вже проходять конкурси, буде концесія, концесія портів, ми за ти, не через роки, а найближчі тижні ми будем знати хто переміг конкурси і до нас будуть заходити західні інвестори. Ми робимо а-а-а... великі зміни в правоохороній системі, ви знаєте а-а-а... що у нас була велика теж складна реформа перезапуск генеральної прокуратури ми теж проголосували і вже перезапустили. Готуємось до перезапуску служби безпеки України, ми запустити антікорупціонний суд, починаючи з вересня он працює, наближаємось до а-а-а... запуску бюро фінансових розслідувань, тобто а́мбітні плани а-а-а... ми ставимо для себе задачі щоб щодня ти повертався додому і знав що ти не просто так працював президентом тому що, ще раз хочу сказати - я президент двісті сорок вісім днів і всі ці дні я працюю на державу Україну, і всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім'ю тому щодня на посту президента я маю давати якихось важливий результат для країни, щоби хоча б це пояснити своїм дітям чому я не вдома..."
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28.01.2022 16:10 Ответить
какой придурок...
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28.01.2022 16:33 Ответить
Санітари, мля! Де ви лазітє зі своїми вгамівними сорочками?! Буба жеж совсєм плохой...
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28.01.2022 16:39 Ответить
ролики будет им втирать? так западные сми не такие лохи
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28.01.2022 16:18 Ответить
... Закончиться встреча обсуждением Межгалактического Шахматного Турнира... Ввекволиневидать
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28.01.2022 16:21 Ответить
Лучше не надо
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28.01.2022 16:21 Ответить
Заранее стыдно.
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28.01.2022 16:21 Ответить
Господи,хоч би ангіна яка на Бубочку напала,щоб заціпило.Знову опозорить Україну,або ляпне щось,як про Харків.
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28.01.2022 16:22 Ответить
Билецкий слил Харьков Гепе.Потому и ждут интервентов с хлебом,солью.
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28.01.2022 16:24 Ответить
Да уж очередной марафон.Миша и Бигус будут?Или прослушку поставят?Мне так нравится,когда дети начинают типаться.Сытник,оказывается ,по личным мотивам преследует Чауса.Сколько нового вылазит.Вот боксеру из-за Мангера помогли.Мозги пухнут от хитросплетений.
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28.01.2022 16:23 Ответить
Что, ....снова военный переворот????.....а не часто?
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28.01.2022 16:25 Ответить
Голобородька каже что посаде в тюрягу Байдена,премьера Британии Бориса Джонсона и Порошенко за нападение на РАБссию с помощью. НАТО и Байрактаров Эрдогана...,Бедная РАБссия...
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28.01.2022 16:25 Ответить
Вовочка, поставь их на место. Тебя недооценивают, возможно напрасно, докажи.
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28.01.2022 16:27 Ответить
Это он поставит на место Ермака? ха ха ха
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28.01.2022 16:29 Ответить
Да уж, Зелька - музыкант знатный.
Наверное, у них со слухом проблемы.😀
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28.01.2022 20:40 Ответить
Ойой, не к добру...

Молчи, пес смердячий (с)
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28.01.2022 16:27 Ответить
Сегодня вечером будет цирк и клоун Клован на манеже ... пианино в углу прикрытое от зми глаз.... Дякую, дякую
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28.01.2022 16:27 Ответить
Сериал Голобородьки Сваты-Скоты и прочие Коломойские Мудаки купили даже в Бразилии.... Бизнес...ничего личного...
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28.01.2022 16:28 Ответить
Уже 8 лет кремлевский маразматик пытается втулить свой гнилой товар, но никто не ведется, и заменто, шо дегенерат сильно нервничает.
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28.01.2022 16:30 Ответить
Дольче Габбана

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28.01.2022 16:33 Ответить
И шо он им этим журналистам расскажет? По чём в Одессе рубероид???
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28.01.2022 16:33 Ответить
интересно...им раздадут вопросы для задавания бубосе? (ибо экспромт это не его...совсем не его)
или оно только прочтет свои "апрельские январские тезисы"

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28.01.2022 16:37 Ответить
варта очікувати заяв,.котрі все більше віддалятимуть Україну від Західних друзів та США.
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28.01.2022 16:42 Ответить
Тут некоторые тупые чуваки кажуть что Порошенко,Ведмедчук,Кучма,Лазаренко,Тимошенко,Пинчук Ахметов и убитый в донецком айропорту Евгений Щербань создали партию регионов...,чуваки...вы тупые болваны... не понимающие ваще каким образом крутятся баблосы в Украине...ПЖЛСТА.... не пишите Туфту...
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28.01.2022 16:44 Ответить
иностранные журналисты :

Известия
Комсомольская правда
Коммерсантъ
Московский комсомолец
Российская газета
Независимая газета
Труд
Аргументы и Факты

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28.01.2022 16:50 Ответить
Златоуст сьогодні наваляє. Хоч би не нюхав перед тим.
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28.01.2022 16:58 Ответить
Шутка из Ютьюба..

Зеленский напал на Байдена... типа обещал 900 Джавелинов и привез 800... Шут Голобородька обиделся на Порошенко...
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28.01.2022 17:01 Ответить
Ну все!!! Ховайся! Опять наляпает своим гениальным мозгом!
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28.01.2022 17:04 Ответить
Да там капец!!!этот дегенерат несёт такое,что уши вянут...
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28.01.2022 17:45 Ответить
Сегодня уже можно говорить и раскрыть правду.. ВСЕ.....все постаки оружия, техники,дронов Эрдогана и прочие Британские уничтожители танков БТРов,Джавелинов и прочих Стингеров сделал Петр Порошенко...,быдло Голобородьков 30 дней было в Отпуске...с 24 декабря.....

Вам пора на Ростов..Чуваки...73%...с гастролями...Ското-Сватов...
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28.01.2022 17:09 Ответить
Будет нести очередную дичь !
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28.01.2022 17:12 Ответить
Голобородька чесна сказав Харьков не отдам мавзолейному Мудаку КГБшному,я его Гопника НЕНАВИЖУ... ..потому шо Новороссия Путлера начинаеца от Харькова до Одессы...
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28.01.2022 17:17 Ответить
Зеленский за 2,5 года у власти ни разу не назвал Мудака Путлера захватчиком Абхазии и Ю.Осетии...,а это значит...Голобородька... Адольфо Гитьлеро или Бенито Муссолини...
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28.01.2022 17:22 Ответить
Лять,заткните этого дегенерата -это прямо бенефис идиота...капец...
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28.01.2022 17:44 Ответить
 
 