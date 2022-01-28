Зеленский сегодня вечером проведет встречу с представителями иностранных СМИ

Президент Владимир Зеленский сегодня встретится с представителями иностранных СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В пятницу, 28 января, в 17:15 (ориентировочно) начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с представителями иностранных СМИ", - говорится в сообщении.

Общение будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса Главы государства.

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