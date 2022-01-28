Зеленський сьогодні ввечері проведе зустріч із представниками іноземних ЗМІ
Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з представниками іноземних засобів масової інформації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"У п’ятницю, 28 січня, о 17:15 (орієнтовно) розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з представниками іноземних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.
Спілкування транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу Глави держави.
Топ коментарі
+20 Андрей Панчук
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тому клован вирішів скиглити іноземним ЗМІ про те, як йому "всі заважають грати на піаніно.."
Главное чтобы не импровизировал,артыст, стыда не оберемся.
надати набору слів якусь форму речення
Вікторія Максименко не полінувалася і записала то все буквами і дослівно (зволоч така).
- Які додаткові реформи важливі для вас у ближчому майбутньому?
- А-а-а... дякую за запитання. А-а-а... чесно кажучі, ви знаєте, я, а-а-а... працюю на посаді президента України, а-а-а... двісті сорок вісім днів. Ви розумієте яка це складна професія, тому що я точно знаю скільки днів я працюю. І десь біля ста п'ядитесяти днів працює наш новий парламент, починаючи з вересня. А-а-а... і ви знаєте, в середньому за цей час за чотири місяці, п'ять місяців десь так, а-а-а... ми прийняли новим нашим парламентом, Верховною Радою України, ми прийняли а-а-а... таку кількість а... законів важливих, дуже важливих, яких не можна було прийняти по різним причинам, справа не в президенстві, по різним прічінам за багато років, які поліпшують а-а-а... дійсно бізнес клімат для України. Ми реформували, незважаючи не на́що, а-а-а... незва... ми реформували а-а-а... все, ми почали с... ви знаєте у нас дуже скла́дна ситуація земельної реформи, але ми вже прогаласували цю реформу мараторія землі, з продажу землі у першому читанні, це одна з найскладніших реформ для ******** України. Ми а-а-а-а... проголосували концесії проголосували у нас зараз дійсно знаєте я можу дуже довго говорити про закони, які ми проголосували і попереду їх дійсно дуже бага-багато, дерегуляція, а-а-а... і-і-і... все це дуже важливі закони для кожного українця і ви знаєте я вам сказав про кількість днів скільки ми працюємо в середньому десь щодня, щодня наш працюючий новий парламент прийняв приймав один закон. А-а-а... це не про кількость законів, це про кількость викликів. І коли я вам сказав наприклад, що ми прийма... а-а-а... прийняли закон а-а-а... проголосували закон про концесію, це не проте щоби сказати - ми приймали, ми працювали і ось вам будь ласка, ні, у нас вже проходять конкурси, буде концесія, концесія портів, ми за ти, не через роки, а найближчі тижні ми будем знати хто переміг конкурси і до нас будуть заходити західні інвестори. Ми робимо а-а-а... великі зміни в правоохороній системі, ви знаєте а-а-а... що у нас була велика теж складна реформа перезапуск генеральної прокуратури ми теж проголосували і вже перезапустили. Готуємось до перезапуску служби безпеки України, ми запустити антікорупціонний суд, починаючи з вересня он працює, наближаємось до а-а-а... запуску бюро фінансових розслідувань, тобто а́мбітні плани а-а-а... ми ставимо для себе задачі щоб щодня ти повертався додому і знав що ти не просто так працював президентом тому що, ще раз хочу сказати - я президент двісті сорок вісім днів і всі ці дні я працюю на державу Україну, і всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім'ю тому щодня на посту президента я маю давати якихось важливий результат для країни, щоби хоча б це пояснити своїм дітям чому я не вдома..."
Наверное, у них со слухом проблемы.😀
Молчи, пес смердячий (с)
или оно только прочтет свои "
апрельскиеянварские тезисы"
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Зеленский напал на Байдена... типа обещал 900 Джавелинов и привез 800... Шут Голобородька обиделся на Порошенко...
Вам пора на Ростов..Чуваки...73%...с гастролями...Ското-Сватов...