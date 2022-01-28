Украина потратит на стабилизацию экономики минимум $4-5 млрд, - Зеленский

Украина потратит на стабилизацию экономической ситуации минимум $4-5 млрд, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Для стабилизации нашей экономики мы потратим около $4-5 млрд. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна", - сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент подчеркнул, что Запад, предоставляя Украине финансирование и помощь, дает ответный сигнал о поддержке страны.

"Но вопрос все же не в сумме, а в том, что верят экономике Украины и дают соответствующие сигналы", - сказал Зеленский.

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