Украина потратит на стабилизацию экономики минимум $4-5 млрд, - Зеленский
Украина потратит на стабилизацию экономической ситуации минимум $4-5 млрд, сообщил президент Владимир Зеленский.
"Для стабилизации нашей экономики мы потратим около $4-5 млрд. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна", - сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Президент подчеркнул, что Запад, предоставляя Украине финансирование и помощь, дает ответный сигнал о поддержке страны.
"Но вопрос все же не в сумме, а в том, что верят экономике Украины и дают соответствующие сигналы", - сказал Зеленский.
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+12 Evgeny N
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а воно допоможе? Чи буде тільки стабілізація Каломойського та його прихвостнів?
2. За 2,5 роки при владі економіку вже треба стабілізувати? А де ж "кінець епохи бідності"?
3. Скільки там лишиться ЗВР після "всіх зусиль для стримування падіння гривні"?
p.s. Во время активной фазы войны экономика активно росла, а сейчас инфляция бьет ключем такая шо я скоро и 100тыс грн не бужет на месяц хватать на "пожить" семье.
Стабілізувати економіку - це не вбухати в неї скільксь грошей, а унеможливити повторення. Але ж ти, поц, своїми діями довів до цього! От якби нічого не робив, було би краще!
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Дальше думайте сами.
Т.Адамс