РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10539 посетителей онлайн
Новости
3 068 31

Украина потратит на стабилизацию экономики минимум $4-5 млрд, - Зеленский

Украина потратит на стабилизацию экономики минимум $4-5 млрд, - Зеленский

Украина потратит на стабилизацию экономической ситуации минимум $4-5 млрд, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Для стабилизации нашей экономики мы потратим около $4-5 млрд. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна", - сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент подчеркнул, что Запад, предоставляя Украине финансирование и помощь, дает ответный сигнал о поддержке страны.

"Но вопрос все же не в сумме, а в том, что верят экономике Украины и дают соответствующие сигналы", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Ну, мы не в НАТО – ну так скажите, что мы не в НАТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) экономия (120)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
1. Де ти такі гроші візмеш?
2. За 2,5 роки при владі економіку вже треба стабілізувати? А де ж "кінець епохи бідності"?
3. Скільки там лишиться ЗВР після "всіх зусиль для стримування падіння гривні"?
показать весь комментарий
28.01.2022 17:44
+10
Кінець епохи бідності вже був.Тепер -стабілізація кінця епохи бідності.
показать весь комментарий
28.01.2022 17:48
+8
Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд, - Зеленський
===================
а воно допоможе? Чи буде тільки стабілізація Каломойського та його прихвостнів?
показать весь комментарий
28.01.2022 17:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На утримання долара по 30-ть.Значить,при наступному президенті буде по 90...
показать весь комментарий
28.01.2022 17:43 Ответить
.. рублей?
показать весь комментарий
28.01.2022 18:00 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 18:08 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 18:06 Ответить
Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд, - Зеленський
===================
а воно допоможе? Чи буде тільки стабілізація Каломойського та його прихвостнів?
показать весь комментарий
28.01.2022 17:44 Ответить
1. Де ти такі гроші візмеш?
2. За 2,5 роки при владі економіку вже треба стабілізувати? А де ж "кінець епохи бідності"?
3. Скільки там лишиться ЗВР після "всіх зусиль для стримування падіння гривні"?
показать весь комментарий
28.01.2022 17:44 Ответить
Кінець епохи бідності вже був.Тепер -стабілізація кінця епохи бідності.
показать весь комментарий
28.01.2022 17:48 Ответить
Беню стабилизировать будут?
показать весь комментарий
28.01.2022 17:49 Ответить
а шо не так с экономикой? А какже +40% которые обещал самокатщик? А стоп, короновирус, забыл... точняк.... ))))
p.s. Во время активной фазы войны экономика активно росла, а сейчас инфляция бьет ключем такая шо я скоро и 100тыс грн не бужет на месяц хватать на "пожить" семье.
показать весь комментарий
28.01.2022 17:50 Ответить
Это всё из-за того, что Порох вернулся. К гадалке не ходи.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:01 Ответить
Боже, яке кончене! (С)
Стабілізувати економіку - це не вбухати в неї скільксь грошей, а унеможливити повторення. Але ж ти, поц, своїми діями довів до цього! От якби нічого не робив, було би краще!
показать весь комментарий
28.01.2022 17:52 Ответить
Докерувався, падлюка.
показать весь комментарий
28.01.2022 17:52 Ответить
Тобто каломойша і зєшобла надалі буде пиз..ти гроші на великому крадівництві, а Зєвіслюк буде шантажувати Європу типу: «Не дасте гроші, підемо до П…на!»
показать весь комментарий
28.01.2022 17:57 Ответить


4.
5.
6.
7.
показать весь комментарий
28.01.2022 17:59 Ответить
велике стабілізництво, за счет лярдов извне
показать весь комментарий
28.01.2022 18:01 Ответить
пан коломойский почистил приват а сейчас при поддержке своего карманного попугайчика вовы , чистит бюджет Украины
показать весь комментарий
28.01.2022 18:01 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 18:02 Ответить
это уже достижение или пока еще нет?
показать весь комментарий
28.01.2022 18:02 Ответить
Потерпілого свербить ЗВР, вже нема з чого стригти. Готуємось до казни рівня Чивокуня.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:05 Ответить
а заря у тебя не треснет опудало? с асфальта возьми. ты больше в него вкатал на свое программе распила
показать весь комментарий
28.01.2022 18:06 Ответить
У дегенерата спросили почему у него все претензии к Байдену,но ни одной к пуйлу
показать весь комментарий
28.01.2022 18:09 Ответить
Потратили наши деньги и привели к дестабилизации. Получается обочрались и за нащ счет типа уборку сделают. Клево придумали.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:09 Ответить
А вам какая разница?
показать весь комментарий
28.01.2022 18:12 Ответить
В нашем эвклидовом пространстве у всякой палки есть два конца. С одной стороны зрада, с другой - пэрэмога. Но даже в этом простом вопросе китайцы смогли пойти вперёд и скрутить палку в чёрнобелый бублик.
Дальше думайте сами.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:28 Ответить
Зеля требует на 2022 г. столько же денег, сколько распилили на "большой мойке" в 2021 г.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:26 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 18:26 Ответить
Янукович теж долар стабілізовував поки не спалив всі валютні резерви, без реального росту економіки. З таким же успіхом валюту можна просто викидати у вікно.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:57 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3741721.html "Хуже нє будєт" та "кінець епохи бідності" виглядає так:


Т.Адамс
показать весь комментарий
28.01.2022 21:47 Ответить
 
 