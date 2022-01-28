Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд, - Зеленський

Україна витратить на стабілізацію економічної ситуації щонайменше $4-5 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Для стабілізації нашої економіки ми витратимо приблизно $4-5 млрд. На меншу цифру я не розраховую, саме така сума нам потрібна", - сказав Зеленський на брифінгу із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент наголосив, що Захід, надаючи Україні фінансування та допомогу, дає відповідний сигнал про підтримку країни.

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"Але питання все ж таки - не в сумі, а в тому, що вірять економіці України і дають відповідні сигнали", - сказав Зеленський.