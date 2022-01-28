Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд, - Зеленський
Україна витратить на стабілізацію економічної ситуації щонайменше $4-5 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський.
"Для стабілізації нашої економіки ми витратимо приблизно $4-5 млрд. На меншу цифру я не розраховую, саме така сума нам потрібна", - сказав Зеленський на брифінгу із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Президент наголосив, що Захід, надаючи Україні фінансування та допомогу, дає відповідний сигнал про підтримку країни.
"Але питання все ж таки - не в сумі, а в тому, що вірять економіці України і дають відповідні сигнали", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+12 Evgeny N
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+10 Sav UA
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+8 Sav UA
показати весь коментар28.01.2022 17:44 Посилання
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а воно допоможе? Чи буде тільки стабілізація Каломойського та його прихвостнів?
2. За 2,5 роки при владі економіку вже треба стабілізувати? А де ж "кінець епохи бідності"?
3. Скільки там лишиться ЗВР після "всіх зусиль для стримування падіння гривні"?
p.s. Во время активной фазы войны экономика активно росла, а сейчас инфляция бьет ключем такая шо я скоро и 100тыс грн не бужет на месяц хватать на "пожить" семье.
Стабілізувати економіку - це не вбухати в неї скільксь грошей, а унеможливити повторення. Але ж ти, поц, своїми діями довів до цього! От якби нічого не робив, було би краще!
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Дальше думайте сами.
Т.Адамс