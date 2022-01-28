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Новини
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Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд, - Зеленський

Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд, - Зеленський

Україна витратить на стабілізацію економічної ситуації щонайменше $4-5 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Для стабілізації нашої економіки ми витратимо приблизно $4-5 млрд. На меншу цифру я не розраховую, саме така сума нам потрібна", - сказав Зеленський на брифінгу із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент наголосив, що Захід, надаючи Україні фінансування та допомогу, дає відповідний сигнал про підтримку країни.

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"Але питання все ж таки - не в сумі, а в тому, що вірять економіці України і дають відповідні сигнали", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) економія (133)


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Топ коментарі
+12
1. Де ти такі гроші візмеш?
2. За 2,5 роки при владі економіку вже треба стабілізувати? А де ж "кінець епохи бідності"?
3. Скільки там лишиться ЗВР після "всіх зусиль для стримування падіння гривні"?
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28.01.2022 17:44
+10
Кінець епохи бідності вже був.Тепер -стабілізація кінця епохи бідності.
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28.01.2022 17:48
+8
Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд, - Зеленський
===================
а воно допоможе? Чи буде тільки стабілізація Каломойського та його прихвостнів?
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28.01.2022 17:44
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На утримання долара по 30-ть.Значить,при наступному президенті буде по 90...
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28.01.2022 17:43 Відповісти
.. рублей?
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28.01.2022 18:00 Відповісти
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28.01.2022 18:08 Відповісти
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28.01.2022 18:06 Відповісти
Україна витратить на стабілізацію економіки щонайменше $4-5 млрд, - Зеленський
===================
а воно допоможе? Чи буде тільки стабілізація Каломойського та його прихвостнів?
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28.01.2022 17:44 Відповісти
1. Де ти такі гроші візмеш?
2. За 2,5 роки при владі економіку вже треба стабілізувати? А де ж "кінець епохи бідності"?
3. Скільки там лишиться ЗВР після "всіх зусиль для стримування падіння гривні"?
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28.01.2022 17:44 Відповісти
Кінець епохи бідності вже був.Тепер -стабілізація кінця епохи бідності.
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28.01.2022 17:48 Відповісти
Беню стабилизировать будут?
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28.01.2022 17:49 Відповісти
а шо не так с экономикой? А какже +40% которые обещал самокатщик? А стоп, короновирус, забыл... точняк.... ))))
p.s. Во время активной фазы войны экономика активно росла, а сейчас инфляция бьет ключем такая шо я скоро и 100тыс грн не бужет на месяц хватать на "пожить" семье.
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28.01.2022 17:50 Відповісти
Это всё из-за того, что Порох вернулся. К гадалке не ходи.
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28.01.2022 18:01 Відповісти
Боже, яке кончене! (С)
Стабілізувати економіку - це не вбухати в неї скільксь грошей, а унеможливити повторення. Але ж ти, поц, своїми діями довів до цього! От якби нічого не робив, було би краще!
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28.01.2022 17:52 Відповісти
Докерувався, падлюка.
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28.01.2022 17:52 Відповісти
Тобто каломойша і зєшобла надалі буде пиз..ти гроші на великому крадівництві, а Зєвіслюк буде шантажувати Європу типу: «Не дасте гроші, підемо до П…на!»
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28.01.2022 17:57 Відповісти


4.
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7.
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28.01.2022 17:59 Відповісти
велике стабілізництво, за счет лярдов извне
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28.01.2022 18:01 Відповісти
пан коломойский почистил приват а сейчас при поддержке своего карманного попугайчика вовы , чистит бюджет Украины
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28.01.2022 18:01 Відповісти
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28.01.2022 18:02 Відповісти
это уже достижение или пока еще нет?
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28.01.2022 18:02 Відповісти
Потерпілого свербить ЗВР, вже нема з чого стригти. Готуємось до казни рівня Чивокуня.
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28.01.2022 18:05 Відповісти
а заря у тебя не треснет опудало? с асфальта возьми. ты больше в него вкатал на свое программе распила
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28.01.2022 18:06 Відповісти
У дегенерата спросили почему у него все претензии к Байдену,но ни одной к пуйлу
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28.01.2022 18:09 Відповісти
Потратили наши деньги и привели к дестабилизации. Получается обочрались и за нащ счет типа уборку сделают. Клево придумали.
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28.01.2022 18:09 Відповісти
А вам какая разница?
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28.01.2022 18:12 Відповісти
В нашем эвклидовом пространстве у всякой палки есть два конца. С одной стороны зрада, с другой - пэрэмога. Но даже в этом простом вопросе китайцы смогли пойти вперёд и скрутить палку в чёрнобелый бублик.
Дальше думайте сами.
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28.01.2022 18:28 Відповісти
Зеля требует на 2022 г. столько же денег, сколько распилили на "большой мойке" в 2021 г.
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28.01.2022 18:26 Відповісти
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28.01.2022 18:26 Відповісти
Янукович теж долар стабілізовував поки не спалив всі валютні резерви, без реального росту економіки. З таким же успіхом валюту можна просто викидати у вікно.
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28.01.2022 18:57 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3741721.html "Хуже нє будєт" та "кінець епохи бідності" виглядає так:


Т.Адамс
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28.01.2022 21:47 Відповісти
 
 