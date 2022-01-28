Хотел бы, чтобы у нас была переговорная площадка США-Россия-Украина, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы создать переговорную площадку по урегулированию ситуации на Донбассе в формате США-Россия-Украина.
Об этом он заявил на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Как президент я должен стучать во все двери, говорить со всеми лидерами, предлагать разные форматы и площадки, площадки договоренностей, площадки даже не результата, а начала обсуждения, потому что когда говорят, нет оружия. Что может сделать президент Байден? Я не знаю, может ли он. Я хотел бы верить, что он это может и что он это сможет - чтобы у нас была переговорная площадка в формате США-Россия-Украина. Это был бы параллельный процесс", - заявил Зеленский.
Президент также отметил, что не ставил бы такой формат переговоров в более приоритетный, чем "нормандский".
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А починалось все з стадіону)
Все йде своїм чередом
І за Зеленського у першому турі я не голосував.
Так само як у 2014 році за Порошенко.
Прямо ПОВАЛЬНО ніде кисню немає?!! Було два чи три випадки за увесь час, і то керіництво зафакапило, ОЦЕ ЗРАДА!!!! А населення налигачом вакцинуватися не заженеш.
Хто там щось "вибовкнув"? Почитайте розслідування Белінгкету і не меліть дурниць.
Вам ті Свати поперек горлянки стоять, ну не подобається не дивиться. А щодо фінансування їх зйомок щонайменше гугл нічого не знає, якщо у вас є інші відомості поделіться.
Оффшори. Коли барига відкривав свій у Панамі, коли гинули хлопці під Іловайськом то було д-у-у-уже патріотично. А от клоун Зеленський така скотиняка ще до президенства свій відкрив (ну такий бізнес в Україні), а з 2019 року ніяк не хоче ще замутити - ЗРАДНИК!!!
вам же легче потом будет
https://www.president.gov.ua/news/bilya-ofisu-prezidenta-zapracyuvav-dityachij-inklyuzivnij-ar-70205
Разбить коалицию США-НАТО, США-Евросоюз и т.п.
Это был изначальный план Путлера, с которым его послали нах.
Теперь план с помощью агентов Козыря и Буратино уничтожить Украину легализацией Лугандона и уничтожить эти Штатовские союзы...
подав у відставку!!!!!
як обіцяв!!!
а про те що він порушував закони, признав навіть суд.
Они не братья???
Там де є шанс обрати ганьбу чи поразку, чинна влада примудряється обрати два в одному.
Народ України вам вдячний за вашу підтримку.
Мои искренние соболезнования переводчикам... Оставлю здесь устную расшифровку ответа на вопрос о политическом мотиве дела Порошенко. А вы только представьте, как перевести этот поток сознания...
В. Зеленский:
"Самый большой риск для Украины - дестабилизация внутри нашего государства. Экономика - один из факторов. Но единство власти, доверие президенту, должны будут понять, что есть бывшие президенты, а не нынешние, нас объединяет народ, стабильная ситуация, риск эскалации будет меньше. Неуправляемость ситуации может привести к эскалации на стороне соседнего государства. Риск вызван политической деятельностью людей, которые занимаются своим личным пиаром. Не вижу большой пробки на улицах. Нужно смотреть, когда это происходит. Какой-то мужик уехал за границу отдыхать - и все спокойно, и приехал - сразу заворша! Люди пришли в парламент или заблокировали ОП! И им пофиг, есть ли сейчас covid19, им нужно срочно проголосовать за лишние деньги, чтобы предотвратить covid19 и тд - эти люди все равно!
Я очень рад, что я не вне политики пришел в политику! Честно, сначала был в шоке! Им все равно, что происходит! Война есть война, ОК! Давайте разберемся с этим! Бизнес есть бизнес! Но они ежедневно делают "непохожие дела, шаги и разделение"!
Разделение нашей страны! Извините, что уделяю столько внимания этой теме! Не очень люблю говорить о прошлом, считаю этих людей потомками того, что было, потомками процессов, которые были в советское время! Эти люди - представители олигархата. К сожалению! Делают бизнес из ничего, с образованием, руками и головой! И кстати именно такие люди защищают на фронте нашего государства! Потому что защищают заработанное сами - не просто приватизировали что-то за копейки! Нет, эти люди с самого начала что-то заработали своими руками! А они сейчас защищают будущее, так давайте поговорим о будущем!
до коханого зЕ тезки-пИні та представника США, необхідно додати представника Великобританії! Тоді автоматично відпадуть нормадські посиділки, мінські побрехеньки, формули Штанмаєрів та інших херрів... Т.з. р.ф. прийдеться "зібрати речі і звалити" з анексованого Криму та т.з. днр та лнр!
Або повернути Україні третій за потужністю у світі ядерний потенціал. А від Харкова до Москви ракета летить 6 хвилин...