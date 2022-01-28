Хотел бы, чтобы у нас была переговорная площадка США-Россия-Украина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы создать переговорную площадку по урегулированию ситуации на Донбассе в формате США-Россия-Украина.

Об этом он заявил на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Как президент я должен стучать во все двери, говорить со всеми лидерами, предлагать разные форматы и площадки, площадки договоренностей, площадки даже не результата, а начала обсуждения, потому что когда говорят, нет оружия. Что может сделать президент Байден? Я не знаю, может ли он. Я хотел бы верить, что он это может и что он это сможет - чтобы у нас была переговорная площадка в формате США-Россия-Украина. Это был бы параллельный процесс", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что не ставил бы такой формат переговоров в более приоритетный, чем "нормандский".

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