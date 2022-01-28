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Новости Агрессия России против Украины Война
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Хотел бы, чтобы у нас была переговорная площадка США-Россия-Украина, - Зеленский

Хотел бы, чтобы у нас была переговорная площадка США-Россия-Украина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы создать переговорную площадку по урегулированию ситуации на Донбассе в формате США-Россия-Украина.

Об этом он заявил на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Как президент я должен стучать во все двери, говорить со всеми лидерами, предлагать разные форматы и площадки, площадки договоренностей, площадки даже не результата, а начала обсуждения, потому что когда говорят, нет оружия. Что может сделать президент Байден? Я не знаю, может ли он. Я хотел бы верить, что он это может и что он это сможет - чтобы у нас была переговорная площадка в формате США-Россия-Украина. Это был бы параллельный процесс", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что не ставил бы такой формат переговоров в более приоритетный, чем "нормандский".

Читайте также: Россия должна продемонстрировать деэскалацию ситуации в подтверждение заявлений, что не собирается нападать на Украину, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) россия (96095) США (27090)


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Топ комментарии
+27
Нікчемна істота яка видає із себе президента.
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28.01.2022 18:50
+25
Добъет таки нас сегодня "найвеличніший" своим проносом...
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28.01.2022 18:47
+18
Хуже бреда только бред зеленского.
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28.01.2022 18:49
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Правила форума Совет форумчан
что это за хотелка? Аааа... Это наш президент
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28.01.2022 18:46 Ответить
Дурилка озвучила хотелку...
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28.01.2022 18:49 Ответить
И-95 й квартал.
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28.01.2022 21:12 Ответить
Это путлера хотелка, которую озвучивает агент Буратино.
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28.01.2022 19:07 Ответить
Просить Байдена, щоб той умовив Х**ла дозволити заглянути йому в дупу.
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28.01.2022 19:16 Ответить
Добъет таки нас сегодня "найвеличніший" своим проносом...
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28.01.2022 18:47 Ответить
Хуже бреда только бред зеленского.
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28.01.2022 18:49 Ответить
Нікчемна істота яка видає із себе президента.
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28.01.2022 18:50 Ответить
песочницу требует...
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28.01.2022 18:50 Ответить
Майданчик?
А починалось все з стадіону)
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28.01.2022 18:51 Ответить
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28.01.2022 18:54 Ответить
Ти спочатку закупи 50 Байрактарів, переозброй ******** зброєю наші ВСУ, зміцни ППО, розмісти противокарабельні ракети здовж узбережжя моря, організуй тероборону, створи резерви матеріальних ресурсів, подолай П"яту колону в країні, організуй інформаційний спротив, забезпеч стабільність на фінансовому ринку. Після цих кроків ти знайдеш десяток майданчиків для переговорів. Вони тебе самі знайдуть !
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28.01.2022 18:53 Ответить
Як тебе оберуть президентом, зробиш усе.
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28.01.2022 18:59 Ответить
а цьго ви для чого обирали?
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28.01.2022 19:19 Ответить
Щоб усунути Свина від корита.
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28.01.2022 21:38 Ответить
та ти ж казав що якшо щось не так-ти й цього усунеш...і де?усунув?то тебе від зарплатні усунули.
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28.01.2022 21:47 Ответить
Усьму свій час, того копняком під дупу відправили, через два роки цей отримає те що заробив.
Все йде своїм чередом
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28.01.2022 21:50 Ответить
а в тебе є в запасі ще дурніший,за кого голосувати?
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28.01.2022 21:53 Ответить
От здохне п'ятий і що ж ви будете робити, чию дупу виціловувати, у вас альтернативи немає, а у мене на кожні вибори є кілька кандидатів, з яких я ОБИРАЮ.
І за Зеленського у першому турі я не голосував.
Так само як у 2014 році за Порошенко.
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28.01.2022 22:15 Ответить
от скажи,тобі домашні вірять?чи махають рукою та роблять як знають?
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28.01.2022 22:19 Ответить
Ти краще про альтернативу п'ятому, а то раптом той гикнеться, то тоді самому прийдеться слідом йти.
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28.01.2022 22:24 Ответить
зрозуміло...мабуть таки рукой махають
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28.01.2022 22:39 Ответить
Не голосувай за предателя больше.
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28.01.2022 19:53 Ответить
У вас у голов зрада третій рік, а та падлюка усе якось не зраджує та не зраджує.
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28.01.2022 21:40 Ответить
то коли танки без соляри у воєнний час стоять-то не зрада?коли кісню у лікарнях немає-то ще не зрада?коли виболтують секретні операції ворогу -то не зрада?коли з'йомки сватів з бюджету ворога фінансуються -це не зрада?коли весь в офшорах як дурень в бусах-то не зрада?
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28.01.2022 21:51 Ответить
І скільки танків зараз на передовій воює? Мабуть ніскільки, а де паливо, мабуть хтось продав, зливши з танку. І що ж тепер РОБИТИ?!!! Та мабуть з найблищої нафтобази привезуть і заллють.

Прямо ПОВАЛЬНО ніде кисню немає?!! Було два чи три випадки за увесь час, і то керіництво зафакапило, ОЦЕ ЗРАДА!!!! А населення налигачом вакцинуватися не заженеш.

Хто там щось "вибовкнув"? Почитайте розслідування Белінгкету і не меліть дурниць.

Вам ті Свати поперек горлянки стоять, ну не подобається не дивиться. А щодо фінансування їх зйомок щонайменше гугл нічого не знає, якщо у вас є інші відомості поделіться.

Оффшори. Коли барига відкривав свій у Панамі, коли гинули хлопці під Іловайськом то було д-у-у-уже патріотично. А от клоун Зеленський така скотиняка ще до президенства свій відкрив (ну такий бізнес в Україні), а з 2019 року ніяк не хоче ще замутити - ЗРАДНИК!!!
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28.01.2022 22:10 Ответить
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28.01.2022 22:21 Ответить
Сколько тебе платят? Ты, скотина такая, еще что-то спрашиваешь?
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28.01.2022 22:19 Ответить
Тобі клепки з голови повелітали, так то твоя проблема, звернись до фахівців.
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28.01.2022 22:21 Ответить
Сколько тебе платят? Ты, скотина такая, еще что-то спрашиваешь?
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28.01.2022 22:23 Ответить
альо, подзвони там срочняком, бо твого чергового прислугу знов на хабарі замєлі...
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28.01.2022 18:54 Ответить
США, заберите его на теплый остров, срочно
вам же легче потом будет
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28.01.2022 18:55 Ответить
скромняга, по расстановке приоритета. не сказал же, - я, президент-*****-байден.
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28.01.2022 18:56 Ответить
це вже четверо,якщо з президентом
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28.01.2022 19:20 Ответить
дєрьмак щас як прочитає, аж розквітне )))))
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28.01.2022 19:32 Ответить
вже є тобі майданчик, біля охфісу шмарклі поставили. Йди грайся, тільки необпісяйся.

https://www.president.gov.ua/news/bilya-ofisu-prezidenta-zapracyuvav-dityachij-inklyuzivnij-ar-70205
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28.01.2022 18:56 Ответить
Хтось прибирить цього дебіла.
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28.01.2022 18:56 Ответить
Ну хоч одна здорова думка, вже добре
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28.01.2022 18:59 Ответить
Участь США в переговорах, замість ліберально-ліберальних Франції і Німеччини. Чого це думка бота, розжуй?
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28.01.2022 19:20 Ответить
Не участие США в переговорах, а переговоры Байден-Путен (писюанист не считается) втихаря.
Разбить коалицию США-НАТО, США-Евросоюз и т.п.

Это был изначальный план Путлера, с которым его послали нах.

Теперь план с помощью агентов Козыря и Буратино уничтожить Украину легализацией Лугандона и уничтожить эти Штатовские союзы...
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28.01.2022 20:14 Ответить
извини за "бота"
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28.01.2022 20:54 Ответить
а комусь подобалося, коли поруч із путіним на переговорах сиділа його союзниця і якийсь тип, що постачав французьке ігристе за поребрик.
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28.01.2022 19:01 Ответить
Ну и Венера с Альфа_Центаврой в придачу ,ну НЕТ никакого смысла переговоров с раиссией ,ну неужели до СИХ ПОР не дошло ...
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28.01.2022 19:01 Ответить
яке воно кончене
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28.01.2022 19:04 Ответить
Найбіль сумно, коли майбутнє зливається в помиї віслюком, якого вибрали своїм президентом барани
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28.01.2022 19:05 Ответить
хотів би щоб той хто хоч раз роруше закон України
подав у відставку!!!!!
як обіцяв!!!
а про те що він порушував закони, признав навіть суд.
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28.01.2022 19:08 Ответить
Смотришь на него, все гримасы, ужимки, как у молодого артиста Гены Хазанова.
Они не братья???
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28.01.2022 19:09 Ответить
По крови, - да, что один еврей, что другой еврей.
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28.01.2022 19:23 Ответить
Які перемовини з вбивцею та окупантом?
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28.01.2022 19:11 Ответить
Семьдесятчетыреразапрезидент. Ничтожество.
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28.01.2022 19:14 Ответить
В этот список нужно добавить Великобританию что бы были все подписанты Будапештского меморандума. ( Франция и Китай уже после присоединились, поэтому можно без них, а Германия тут вообще не каким боком...) Переговоры должны вестись в составе США - Украина - Великобритания - РФ ( Францию и Китай можно пригласить как наблюдателей, как позже присоединившихся к меморандуму и как страны постоянные члены совета безопасности ООН и Франция еще и как представитель ЕС) Если рассматривать переговоры как более глобальные то тогда можно пригласить ( тоже как наблюдателей) наиболее влиятельные государства региона Польшу и Турцию. ( Добавлю от себя, Германия конечно разочаровала... не тянет она на лидера Европы, ну вот совсем..)
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28.01.2022 19:18 Ответить
а на маскву переехать не желаешь? там бы и поговорил
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28.01.2022 19:23 Ответить
Нельзя его наживо выпускать к журналистам. Вызубренные видосики еще куда ни шло...Но общение в живую, это просто насмешка над страной.
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28.01.2022 19:24 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s


Там де є шанс обрати ганьбу чи поразку, чинна влада примудряється обрати два в одному.
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28.01.2022 19:26 Ответить
Щоб комфортно дивитися у глаз путіна.
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28.01.2022 19:27 Ответить
Дорогі наші друзі, які нам допомагають в боротьбі з Московіую - не слухайте цього товпо*ба Кловуна квартального, воно обманом потрапило в крісло президента і намагається вести Україну в Московію. Але не зважайте, ми з ним самі розберемось, як з хробаком.
Народ України вам вдячний за вашу підтримку.
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28.01.2022 19:32 Ответить
Що може сказати безтолковиий долбойоб толкового навіть у такому форматі. Воно елементарного поняття немає у внутрішній політиці, а тим більш у зовнішній. Бестолоч рідкісна.
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28.01.2022 19:38 Ответить
это оно типа как Черчилль?)))) может как собачка Черчиля, и то не фак...
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28.01.2022 19:50 Ответить
Диагноз - словесный понос
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28.01.2022 19:50 Ответить
стучи,стучи пацан хоть пустой башкой тебе дебилу все равно никто не откроет.
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28.01.2022 19:51 Ответить
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28.01.2022 19:54 Ответить
Слова вроде знакомые... Но вот что оно хотело сказать....
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28.01.2022 19:58 Ответить
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28.01.2022 20:01 Ответить
переговорний майданчик із США 15 місяців порожній від обрання голови САП,українські (причини),чому не в НАТО і чому немає бажання в американців створювати ще якісь майданчики,коли із обранням голови САП на майданчику "квартальна зелена брехня" у виконанні української влади ,на догоду корупціонерам,котрі розтягують Україну по офшорах,Більше ніхто не захоче з "зеленими пустомелями" "майданити,хоча це і є їх основне завдання від рашиста
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28.01.2022 20:02 Ответить
придурок
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28.01.2022 20:05 Ответить
Шмаркля,пуйло не считает тебя президентом и не будет с тобой разговаривать.Неужели до тебя это не дошло до сих пор?
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28.01.2022 20:05 Ответить
Уймите этого идиота кто-нибудь! По нему же наркологическое отделение рыдает!
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28.01.2022 20:17 Ответить
так хочется Байдена с Ермаком познакомить ??
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28.01.2022 20:20 Ответить
В. Сюмар.

Мои искренние соболезнования переводчикам... Оставлю здесь устную расшифровку ответа на вопрос о политическом мотиве дела Порошенко. А вы только представьте, как перевести этот поток сознания...

В. Зеленский:
"Самый большой риск для Украины - дестабилизация внутри нашего государства. Экономика - один из факторов. Но единство власти, доверие президенту, должны будут понять, что есть бывшие президенты, а не нынешние, нас объединяет народ, стабильная ситуация, риск эскалации будет меньше. Неуправляемость ситуации может привести к эскалации на стороне соседнего государства. Риск вызван политической деятельностью людей, которые занимаются своим личным пиаром. Не вижу большой пробки на улицах. Нужно смотреть, когда это происходит. Какой-то мужик уехал за границу отдыхать - и все спокойно, и приехал - сразу заворша! Люди пришли в парламент или заблокировали ОП! И им пофиг, есть ли сейчас covid19, им нужно срочно проголосовать за лишние деньги, чтобы предотвратить covid19 и тд - эти люди все равно!

Я очень рад, что я не вне политики пришел в политику! Честно, сначала был в шоке! Им все равно, что происходит! Война есть война, ОК! Давайте разберемся с этим! Бизнес есть бизнес! Но они ежедневно делают "непохожие дела, шаги и разделение"!
Разделение нашей страны! Извините, что уделяю столько внимания этой теме! Не очень люблю говорить о прошлом, считаю этих людей потомками того, что было, потомками процессов, которые были в советское время! Эти люди - представители олигархата. К сожалению! Делают бизнес из ничего, с образованием, руками и головой! И кстати именно такие люди защищают на фронте нашего государства! Потому что защищают заработанное сами - не просто приватизировали что-то за копейки! Нет, эти люди с самого начала что-то заработали своими руками! А они сейчас защищают будущее, так давайте поговорим о будущем!
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28.01.2022 20:24 Ответить
Господи, і кому сподобається така відповідь?
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28.01.2022 22:47 Ответить
Схоже він так і не зрозумів що він президент ,а не голобородько ,може краще чесно сказати це не моє я не туди пішов.
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28.01.2022 20:40 Ответить
На мій погляд презЕдент помиляється лише в одному: для повноти Будапештського формату, а саме цей формат є єдиним дієвим засобом для змушення т.з. р.ф. до відповідальності за невиконані Москвою зобов"язання про недоторканність кордонів та цілосності території України,
до коханого зЕ тезки-пИні та представника США, необхідно додати представника Великобританії! Тоді автоматично відпадуть нормадські посиділки, мінські побрехеньки, формули Штанмаєрів та інших херрів... Т.з. р.ф. прийдеться "зібрати речі і звалити" з анексованого Криму та т.з. днр та лнр!
Або повернути Україні третій за потужністю у світі ядерний потенціал. А від Харкова до Москви ракета летить 6 хвилин...
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28.01.2022 22:29 Ответить
 
 