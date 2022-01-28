Хотів би, щоб у нас був переговорний майданчик США-Росія-Україна, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський хотів би створення переговорного майданчика щодо врегулювання ситуації на Донбасі у форматі США-Росія-Україна.

Про це він заявив на брифінгу із представниками іноземних ЗМІ у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Як президент я маю стукати в усі двері, говорити з усіма лідерами, пропонувати різні формати та майданчики, майданчики домовленостей, майданчики навіть не результату, а початку обговорення, бо коли кажуть, немає зброї. Що може зробити президент Байден? Я не знаю, чи він може. Я хотів би вірити, що він це може і що він це зможе - щоб у нас був переговорний майданчик у форматі США-Росія-Україна. Це був би паралельний процес", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що не ставив би такий формат переговорів у ранг пріоритетнішого, ніж "нормандський".

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