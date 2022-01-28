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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия должна продемонстрировать деэскалацию ситуации в подтверждение заявлений, что не собирается нападать на Украину, - Зеленский

Россия должна продемонстрировать деэскалацию ситуации в подтверждение заявлений, что не собирается нападать на Украину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от РФ действий по деэскалации ситуации вблизи границ с Украиной в подтверждение заявлений об отсутствии планов агрессии против нашей страны.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Если Россия сегодня коммуницирует, что она за минские договоренности и что она не собирается нападать на Украину, и она об этом откровенно говорит из разных средств массовой информации от разных политических деятелей своего государства, то она точно может по крайней мере показать шаги, подтверждающие эти слова", - сказал Зеленский на пресс-конференции с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве.

Зеленский выразил недоумение по поводу того, почему РФ сконцентрировала такое количество военных у границ с Украиной и так часто проводит учения. "Какие учения? Они же все умеют, они же говорят, что у них мощная армия - зачем учения именно здесь? Почему на этой территории? Почему на этих границах? Вы же понимаете, что это все реагирующие риски, это действительно опасно". ...Может быть любая провокация. Большое скопление войск – просто большие риски", - подчеркнул президент.

Смотрите также: Пресс-конференция Зеленского для иностранных журналистов. ВИДЕО

Президент также предостерег российскую сторону от запугивания украинцев, отметив бесперспективность этого, и призвал ее к диалогу.

"Зачем ты это делаешь? Запугиваешь? Что за мазохизм? В чем удовольствие от этого? Что, кто-то боится? Мы не боимся. Но ведь живут люди, обычные люди, старые люди, в своих домах живут, они не военные. Зачем это? В чем смысл?... Растут поколения, которые все это будут помнить и не забудут. Поэтому конкретика, предметные вещи. У вас есть вопросы? Давайте садиться и разговаривать", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: "Важно давать и помогать тогда, когда это нужно", - Зеленский об отказе Германии поставлять оружие Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) россия (96095)


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Топ комментарии
+16
Мордашку наел нехилую. Война войной, а пожрать и остальное по расписанию.
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28.01.2022 18:31
+15
За 3 года президенства ЗЕ ряху яку отъел
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28.01.2022 18:32
+12
То он об шлагбаум НАТО ударился...
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28.01.2022 18:43
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Мордашку наел нехилую. Война войной, а пожрать и остальное по расписанию.
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28.01.2022 18:31 Ответить
зелох верит только кацапам и фуйлу

визнати збільшення війск расеї біля кордонів України - це визнати потребу збільшити кошти на оборону та ЗСУ..
а це - як серпом по огрізку зеЛоха...

тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..

с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
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28.01.2022 18:40 Ответить
это ему дерьмак протеин по 3 раза в день в рот даёт ) говорит, - жри! скумбрия по 8 есть дешёвый и богатый на них продукт ))
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28.01.2022 19:02 Ответить
Да разве это мордашка, это самое настоящее рыло, разжиревшее на государственных харчах, так и смотри, вот-вот треснет.
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28.01.2022 19:04 Ответить
Вова тебя обозвали ПИАНИСТОМ (писюнистом)

"убийца" хотя бы отозвался "кто как обзывается, тот тем является",
а ты язык в ..опу засунул

реально - писюнист
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28.01.2022 19:32 Ответить
ряжу скумбрией по 8 грн нажрал...
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28.01.2022 19:36 Ответить
За 3 года президенства ЗЕ ряху яку отъел
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28.01.2022 18:32 Ответить
то флюс.
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28.01.2022 18:35 Ответить
Не защищай зелёного пузыря - он того не стоит
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28.01.2022 18:43 Ответить
Да нет, то он с голодухи так опух!
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28.01.2022 19:11 Ответить
Добре, калорійне харчування коштом xxL*в
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28.01.2022 18:35 Ответить
То он об шлагбаум НАТО ударился...
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28.01.2022 18:43 Ответить
А видосик где?
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28.01.2022 18:34 Ответить
та есть же видосик ... называется "Вовка в тридевятом царстве"
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28.01.2022 19:32 Ответить
Він ніяк не може визначитись, то немає ознак нападу, тепер давайте йому підтвердження, ідіот.
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28.01.2022 18:38 Ответить
Пиз-ц ид-от!!!!
Какие планы!!!!!
8 год война!!!!
Захвачены территории, убиты тысячи украинцев!
Ссы-ло самовлюбленное.
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28.01.2022 18:38 Ответить
У Гундоса сьодні бенефіс....

про це мріяв криворізький хлопчик...😀
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28.01.2022 18:39 Ответить
Наркологи кажуть , що у наркош , звірячий апетит , та ще й нашару 🤣
отож бачимо результат 🙂
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28.01.2022 18:41 Ответить
пора бубе на тяжёлое переходить...шоб спал дольше.
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28.01.2022 18:44 Ответить
А вдруг не проснётся наша бубАчка , что тогда?😆
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28.01.2022 18:46 Ответить
в дом хрустальный...
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28.01.2022 18:48 Ответить
100% так 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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28.01.2022 18:45 Ответить
и тебе не хворать бородатая железнодорожница...!
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28.01.2022 18:52 Ответить
сєрлещ звичайний руснявий пропагандон.
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28.01.2022 18:59 Ответить
Для теорії ігор не має значення нападе - не нападе. Війна це така річ, що не вимагає згоди суперника. Має значення, хто зробить хід першим, і яку стратегію потрібно обрати для перемоги.
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28.01.2022 18:58 Ответить
Это....ребенок!
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28.01.2022 19:02 Ответить
нет... это актеришка разговорного жанра, возомнивший себя Наполеоном, а по факту - самовлюбленный , скудоумный наркоман, впавший в детство... не умеющий сфокусировать мысль и с беднейшим набором фраз, которые тяжело совместить и увязать в бессмысленном и полупафосном словоблудии...
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28.01.2022 19:33 Ответить
Володя, у тебя депутаты коррумпированные.
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28.01.2022 19:28 Ответить
сьогодні Слугу олігархічного народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря
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28.01.2022 19:31 Ответить
Серьезный ультиматум.
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28.01.2022 19:32 Ответить
ага , там наверно все уже сдаются
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28.01.2022 19:33 Ответить
мульти матом )))
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28.01.2022 19:34 Ответить
Шизофреник! То у него РФ не нападает, теперь нападает... Что он курит? Дайте ему селёдки по 4 грн!
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28.01.2022 19:35 Ответить
у письмовому вигляді
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28.01.2022 19:38 Ответить
Не ну он тут на ***** просто наехал)) сейчас он разбежится выполнять приказы Зеленского
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28.01.2022 19:45 Ответить
Що воно верзе. Іди навчись трохи історії. Можливо тоді щось трошки зрозумієш для чого це робиться. Але це вже діагноз і надії мізерні.
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28.01.2022 20:01 Ответить
Так ти тільки що розповідав що це Захід панікує, а твої розвідники не бачать російських військ на кордоні.
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28.01.2022 21:13 Ответить
Вовочка кацапи ніколи на Україну не нападали ми ж братья))) історія не дасть збрехати якщо ти її вчив звісно...
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28.01.2022 22:03 Ответить
Имбицыл, Путин уже напал,анексироовал Крым и Донбас, то что ты обещал за год вернуть, что ты блеешь, ***** !!!!??
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28.01.2022 23:33 Ответить
 
 