Россия должна продемонстрировать деэскалацию ситуации в подтверждение заявлений, что не собирается нападать на Украину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от РФ действий по деэскалации ситуации вблизи границ с Украиной в подтверждение заявлений об отсутствии планов агрессии против нашей страны.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Если Россия сегодня коммуницирует, что она за минские договоренности и что она не собирается нападать на Украину, и она об этом откровенно говорит из разных средств массовой информации от разных политических деятелей своего государства, то она точно может по крайней мере показать шаги, подтверждающие эти слова", - сказал Зеленский на пресс-конференции с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве.

Зеленский выразил недоумение по поводу того, почему РФ сконцентрировала такое количество военных у границ с Украиной и так часто проводит учения. "Какие учения? Они же все умеют, они же говорят, что у них мощная армия - зачем учения именно здесь? Почему на этой территории? Почему на этих границах? Вы же понимаете, что это все реагирующие риски, это действительно опасно". ...Может быть любая провокация. Большое скопление войск – просто большие риски", - подчеркнул президент.

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Президент также предостерег российскую сторону от запугивания украинцев, отметив бесперспективность этого, и призвал ее к диалогу.

"Зачем ты это делаешь? Запугиваешь? Что за мазохизм? В чем удовольствие от этого? Что, кто-то боится? Мы не боимся. Но ведь живут люди, обычные люди, старые люди, в своих домах живут, они не военные. Зачем это? В чем смысл?... Растут поколения, которые все это будут помнить и не забудут. Поэтому конкретика, предметные вещи. У вас есть вопросы? Давайте садиться и разговаривать", - резюмировал Зеленский.

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