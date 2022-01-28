Россия должна продемонстрировать деэскалацию ситуации в подтверждение заявлений, что не собирается нападать на Украину, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от РФ действий по деэскалации ситуации вблизи границ с Украиной в подтверждение заявлений об отсутствии планов агрессии против нашей страны.
Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Если Россия сегодня коммуницирует, что она за минские договоренности и что она не собирается нападать на Украину, и она об этом откровенно говорит из разных средств массовой информации от разных политических деятелей своего государства, то она точно может по крайней мере показать шаги, подтверждающие эти слова", - сказал Зеленский на пресс-конференции с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве.
Зеленский выразил недоумение по поводу того, почему РФ сконцентрировала такое количество военных у границ с Украиной и так часто проводит учения. "Какие учения? Они же все умеют, они же говорят, что у них мощная армия - зачем учения именно здесь? Почему на этой территории? Почему на этих границах? Вы же понимаете, что это все реагирующие риски, это действительно опасно". ...Может быть любая провокация. Большое скопление войск – просто большие риски", - подчеркнул президент.
Президент также предостерег российскую сторону от запугивания украинцев, отметив бесперспективность этого, и призвал ее к диалогу.
"Зачем ты это делаешь? Запугиваешь? Что за мазохизм? В чем удовольствие от этого? Что, кто-то боится? Мы не боимся. Но ведь живут люди, обычные люди, старые люди, в своих домах живут, они не военные. Зачем это? В чем смысл?... Растут поколения, которые все это будут помнить и не забудут. Поэтому конкретика, предметные вещи. У вас есть вопросы? Давайте садиться и разговаривать", - резюмировал Зеленский.
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визнати збільшення війск расеї біля кордонів України - це визнати потребу збільшити кошти на оборону та ЗСУ..
а це - як серпом по огрізку зеЛоха...
тому ТОЛЬКО две партии: слуги урода и опжз - ОТКАЗАЛИСЬ выделить дополнительно 50 млрд.грн на ЗСУ и оборону..
с опжз - понятно, а слуги урода ВОЗМУТИЛИСЬ и ответили: "вы что, хотите забрать эти 50 млрд.грн из великого крадивництва? а где мы столоваться будем?? Да и шашлыки скоро, не раздувайте фейки западных СМИ - расейские войска не собираются нападать"
"убийца" хотя бы отозвался "кто как обзывается, тот тем является",
а ты язык в ..опу засунул
реально - писюнист
Какие планы!!!!!
8 год война!!!!
Захвачены территории, убиты тысячи украинцев!
Ссы-ло самовлюбленное.
про це мріяв криворізький хлопчик...😀
отож бачимо результат 🙂