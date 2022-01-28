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Новости Война
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Зеленский – иностранным дипломатам: "Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать"

Зеленский – иностранным дипломатам:

Президент Владимир Зеленский провел встречи с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что нагнетание тревоги наносит Украине не меньшие экономические потери, чем прямые военные действия. Поэтому, по словам президента, сегодня Украина в первую очередь нуждается в личном присутствии союзников и партнеров в нашем государстве.

"Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать. Как именно? Самое простое – быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами плечом к плечу. Дипломатические миссии которых в Украине продолжают работать в обычном режиме. Это присутствие – более многозначно и красноречиво, чем тысяча слов", – сказал Зеленский.

Зеленский – иностранным дипломатам: Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать 01

Президент подчеркнул, что на сегодняшнем мероприятии присутствует 80 представителей иностранных государств и международных организаций, и такая поддержка дает твердую надежду на будущую деэскалацию и мирное урегулирование.

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"Украина делала, делает и будет делать для этого все возможное. Мы предложили ряд инициатив по активизации Нормандского формата. Я очень рад, что позавчера он был разблокирован и впервые с 2019 года совместное заявление согласовали все четыре стороны. Это была непростая встреча, но это демонстрация именно того, что диалог возможен", – отметил Зеленский.

Президент также выразил благодарность партнерам Украины за помощь в сфере безопасности, военную помощь и поддержку в усилении экономической и финансовой устойчивости.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+56
коротке резюме.

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28.01.2022 19:54
+43
Допомагайте нам зброєю.
Поставляйте ПТУРи, засоби ППО, авіацію і інші "смаколики". Допомагайте санкціями проти московії... Але не допомагайте грошима! Бо ваші гроші ця ЗЕвла дуже швидко перекладе у кишені Бені!
А віддавати потім нам.
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28.01.2022 19:56
+39
И это говорит поц, нет не так, - и это говорит ПОЦ, который в 2020 году на своё большое воровство выделил в 10 раз больше бюджетных денег чем на Армию, а по деньгам на содержание своей грёбанной персоны уже переплюнул даже януковича!
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28.01.2022 19:57
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Тиждень тому вже звернувся за "правовою допомогою" в ерефію:

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4773485339383627

"Зараз в Дніпровському суді розглядається справа про видачу ФСБ кавказького добровольця Валіомара Дамоданова, який воював за Україну у відділі Іси Мунаєва.

Видати його хочуть ДСР та міграційна служба.

Зверніть увагу з яким запобіганням українська міграційна служба звертається до консульства окупантів: «висловлює Вам свою високу повагу...»"
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29.01.2022 02:25 Ответить
дегенерат раздвоений, так кацапи ж, з твого погляду, не нападуть.
так слати ту всю муніцію, чи не падуть?
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29.01.2022 04:44 Ответить
*чи не нaпадуть?
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29.01.2022 04:51 Ответить
зайшовся би бажанням знайти равного бубi по дебілізму? - не знайшов би, бо він унікум...
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29.01.2022 04:48 Ответить
Не президент а шпанюк з підворотні. Він думати не віє,а хто пише йому сценарії---ворог України
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29.01.2022 09:38 Ответить
Соромно за Україну, що в неї такий попрошайка. Навчився на корперативах.
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29.01.2022 09:56 Ответить
Похоже у рузкэ все так плохо, что они решили полностью вскрыть агента щелю. Все шо гундосило мзч - все на пользу мордора. Надеюсь наши друзься давно вскрыли этого агента и не обращают на него внимания
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29.01.2022 10:09 Ответить
Может им лучше заплатить кварталлу больше, чем москва?
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29.01.2022 10:12 Ответить
"Не надо меня учить. Лучше помогите материально". Клоун говорить як криворізький гопник, цитатами зі старих одеських анекдотів, не розуміючи, що це не завжди доречно.
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29.01.2022 15:26 Ответить
а мне не нужен попрошайка-президент
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05.05.2022 13:12 Ответить
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