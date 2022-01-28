Зеленский – иностранным дипломатам: "Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать"
Президент Владимир Зеленский провел встречи с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил, что нагнетание тревоги наносит Украине не меньшие экономические потери, чем прямые военные действия. Поэтому, по словам президента, сегодня Украина в первую очередь нуждается в личном присутствии союзников и партнеров в нашем государстве.
"Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать. Как именно? Самое простое – быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами плечом к плечу. Дипломатические миссии которых в Украине продолжают работать в обычном режиме. Это присутствие – более многозначно и красноречиво, чем тысяча слов", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что на сегодняшнем мероприятии присутствует 80 представителей иностранных государств и международных организаций, и такая поддержка дает твердую надежду на будущую деэскалацию и мирное урегулирование.
"Украина делала, делает и будет делать для этого все возможное. Мы предложили ряд инициатив по активизации Нормандского формата. Я очень рад, что позавчера он был разблокирован и впервые с 2019 года совместное заявление согласовали все четыре стороны. Это была непростая встреча, но это демонстрация именно того, что диалог возможен", – отметил Зеленский.
Президент также выразил благодарность партнерам Украины за помощь в сфере безопасности, военную помощь и поддержку в усилении экономической и финансовой устойчивости.
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"Зараз в Дніпровському суді розглядається справа про видачу ФСБ кавказького добровольця Валіомара Дамоданова, який воював за Україну у відділі Іси Мунаєва.
Видати його хочуть ДСР та міграційна служба.
Зверніть увагу з яким запобіганням українська міграційна служба звертається до консульства окупантів: «висловлює Вам свою високу повагу...»"
так слати ту всю муніцію, чи не падуть?