Зеленский – иностранным дипломатам: "Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать"

Президент Владимир Зеленский провел встречи с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что нагнетание тревоги наносит Украине не меньшие экономические потери, чем прямые военные действия. Поэтому, по словам президента, сегодня Украина в первую очередь нуждается в личном присутствии союзников и партнеров в нашем государстве.

"Нас не нужно предупреждать – нам нужно помогать. Как именно? Самое простое – быть с нами, быть в Украине. Я благодарю всех вас, наших друзей и партнеров, которые сегодня стоят с нами плечом к плечу. Дипломатические миссии которых в Украине продолжают работать в обычном режиме. Это присутствие – более многозначно и красноречиво, чем тысяча слов", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что на сегодняшнем мероприятии присутствует 80 представителей иностранных государств и международных организаций, и такая поддержка дает твердую надежду на будущую деэскалацию и мирное урегулирование.

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"Украина делала, делает и будет делать для этого все возможное. Мы предложили ряд инициатив по активизации Нормандского формата. Я очень рад, что позавчера он был разблокирован и впервые с 2019 года совместное заявление согласовали все четыре стороны. Это была непростая встреча, но это демонстрация именно того, что диалог возможен", – отметил Зеленский.

Президент также выразил благодарность партнерам Украины за помощь в сфере безопасности, военную помощь и поддержку в усилении экономической и финансовой устойчивости.