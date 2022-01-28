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Новини Війна
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Зеленський – іноземним дипломатам: "Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати"

Зеленський – іноземним дипломатам:

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зауважив, що нагнітання тривоги завдає Україні не менших економічних втрат, ніж прямі військові дії. Тож, за словами Президента, сьогодні Україна передусім потребує особистої присутності союзників і партнерів у нашій державі.

"Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати. Як саме? Найпростіше – бути з нами, бути в Україні. Я дякую всім вам, нашим друзям і партнерам, які сьогодні стоять з нами пліч-о-пліч. Дипломатичні місії яких в Україні продовжують працювати у звичному режимі. Ця присутність – багатозначна й красномовніша за тисячу слів", – сказав Зеленський.

Зеленський – іноземним дипломатам: Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати 01

Президент наголосив, що на сьогоднішньому заході присутні 80 представників іноземних держав і міжнародних організацій, і така підтримка дає тверду надію на майбутню деескалацію та мирне врегулювання.

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"Україна робила, робить і робитиме для цього все можливе. Ми запропонували низку ініціатив для активізації Нормандського формату. Я дуже радий, що позавчора його було розблоковано і вперше з 2019 року спільну заяву погодили всі чотири сторони. Це була непроста зустріч, але це – демонстрація саме того, що діалог можливий", – зазначив Зеленський.

Президент також висловив подяку партнерам України за безпекову, військову допомогу та підтримку в посиленні економічної та фінансової стійкості.

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) дипломати (569)


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Топ коментарі
+56
коротке резюме.

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28.01.2022 19:54
+43
Допомагайте нам зброєю.
Поставляйте ПТУРи, засоби ППО, авіацію і інші "смаколики". Допомагайте санкціями проти московії... Але не допомагайте грошима! Бо ваші гроші ця ЗЕвла дуже швидко перекладе у кишені Бені!
А віддавати потім нам.
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28.01.2022 19:56
+39
И это говорит поц, нет не так, - и это говорит ПОЦ, который в 2020 году на своё большое воровство выделил в 10 раз больше бюджетных денег чем на Армию, а по деньгам на содержание своей грёбанной персоны уже переплюнул даже януковича!
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28.01.2022 19:57
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Тиждень тому вже звернувся за "правовою допомогою" в ерефію:

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4773485339383627

"Зараз в Дніпровському суді розглядається справа про видачу ФСБ кавказького добровольця Валіомара Дамоданова, який воював за Україну у відділі Іси Мунаєва.

Видати його хочуть ДСР та міграційна служба.

Зверніть увагу з яким запобіганням українська міграційна служба звертається до консульства окупантів: «висловлює Вам свою високу повагу...»"
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29.01.2022 02:25 Відповісти
дегенерат раздвоений, так кацапи ж, з твого погляду, не нападуть.
так слати ту всю муніцію, чи не падуть?
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29.01.2022 04:44 Відповісти
*чи не нaпадуть?
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29.01.2022 04:51 Відповісти
зайшовся би бажанням знайти равного бубi по дебілізму? - не знайшов би, бо він унікум...
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29.01.2022 04:48 Відповісти
Не президент а шпанюк з підворотні. Він думати не віє,а хто пише йому сценарії---ворог України
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29.01.2022 09:38 Відповісти
Соромно за Україну, що в неї такий попрошайка. Навчився на корперативах.
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29.01.2022 09:56 Відповісти
Похоже у рузкэ все так плохо, что они решили полностью вскрыть агента щелю. Все шо гундосило мзч - все на пользу мордора. Надеюсь наши друзься давно вскрыли этого агента и не обращают на него внимания
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29.01.2022 10:09 Відповісти
Может им лучше заплатить кварталлу больше, чем москва?
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29.01.2022 10:12 Відповісти
"Не надо меня учить. Лучше помогите материально". Клоун говорить як криворізький гопник, цитатами зі старих одеських анекдотів, не розуміючи, що це не завжди доречно.
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29.01.2022 15:26 Відповісти
а мне не нужен попрошайка-президент
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05.05.2022 13:12 Відповісти
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