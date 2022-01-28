Зеленський – іноземним дипломатам: "Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати"

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зауважив, що нагнітання тривоги завдає Україні не менших економічних втрат, ніж прямі військові дії. Тож, за словами Президента, сьогодні Україна передусім потребує особистої присутності союзників і партнерів у нашій державі.

"Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати. Як саме? Найпростіше – бути з нами, бути в Україні. Я дякую всім вам, нашим друзям і партнерам, які сьогодні стоять з нами пліч-о-пліч. Дипломатичні місії яких в Україні продовжують працювати у звичному режимі. Ця присутність – багатозначна й красномовніша за тисячу слів", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що на сьогоднішньому заході присутні 80 представників іноземних держав і міжнародних організацій, і така підтримка дає тверду надію на майбутню деескалацію та мирне врегулювання.

Також читайте: "Важливо давати і допомагати тоді, коли це потрібно", - Зеленський про відмову Німеччини постачати зброю Україні

"Україна робила, робить і робитиме для цього все можливе. Ми запропонували низку ініціатив для активізації Нормандського формату. Я дуже радий, що позавчора його було розблоковано і вперше з 2019 року спільну заяву погодили всі чотири сторони. Це була непроста зустріч, але це – демонстрація саме того, що діалог можливий", – зазначив Зеленський.

Президент також висловив подяку партнерам України за безпекову, військову допомогу та підтримку в посиленні економічної та фінансової стійкості.