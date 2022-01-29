Польских журналистов не пригласили на пресс-конференцию Зеленского

На пресс-конференцию Зеленского для иностранных журналистов не позвали журналистов из Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере польский журналист Томаш Давид Ендрухов.

Комментируя созыв пресс-конференции для иностранных журналистов, он подчеркнул: "Никого из Польши снова не пригласили, хотя неделю назад на встрече с А. Дудой он уверял, что Польша является стратегическим партнером".

"Более стратегической оказалась Австралия", - подчеркнул Ендрухов.

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