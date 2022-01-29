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Польских журналистов не пригласили на пресс-конференцию Зеленского

Польских журналистов не пригласили на пресс-конференцию Зеленского

На пресс-конференцию Зеленского для иностранных журналистов не позвали журналистов из Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере польский журналист Томаш Давид Ендрухов.

Комментируя созыв пресс-конференции для иностранных журналистов, он подчеркнул: "Никого из Польши снова не пригласили, хотя неделю назад на встрече с А. Дудой он уверял, что Польша является стратегическим партнером".

"Более стратегической оказалась Австралия", - подчеркнул Ендрухов.

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Польских журналистов не пригласили на пресс-конференцию Зеленского 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Польша (8498) пресс-конференция (324)


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Топ комментарии
+80
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28.01.2022 22:21
+50
Это и есть задача писюаниста...
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28.01.2022 22:32
+47
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28.01.2022 23:02
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А ще хтось вважає його не зрадником і збирається голосувати за нього. Це такі самі зрадники. Жаль Україну,
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29.01.2022 09:51 Ответить
А що цікаво слухати клоуна. Ніколи не слухаю.
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29.01.2022 09:53 Ответить
А из Гваделупы журналистов типа пригласили. В каждой стране множество изданий. Большинства журналистов точно не было.
Объявили. Кто хотел, пришел. Никто ни за кем бегать не обязан.
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29.01.2022 11:30 Ответить
Мы хоть с кем -то ещё не поссорились ?
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29.01.2022 12:58 Ответить
Это и есть главное доказательство, что договорилась Банковая с Кремлем Украину слить Кремлю.
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29.01.2022 13:41 Ответить
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