Польських журналістів не запросили на пресконференцію Зеленського
На пресконференцію Зеленського для іноземних журналістів не покликали журналістів з Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у твіттері польский журналіст Томаш Давід Єндрухов.
Коментуючи скликання пресконференції для іноземних журналістів, він підкреслив": Нікого з Польщі знову не запросили, хоча тиждень тому на зустрічі з А. Дудой він запевняв, що Польща є стратегічним партнером".
"Більш стратегічною виявилася Австралія", - підкреслив Єндрухов.
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