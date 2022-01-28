Польських журналістів не запросили на пресконференцію Зеленського

На пресконференцію Зеленського для іноземних журналістів не покликали журналістів з Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у твіттері польский журналіст Томаш Давід Єндрухов.

Коментуючи скликання пресконференції для іноземних журналістів, він підкреслив": Нікого з Польщі знову не запросили, хоча тиждень тому на зустрічі з А. Дудой він запевняв, що Польща є стратегічним партнером".

"Більш стратегічною виявилася Австралія", - підкреслив Єндрухов.

Також читайте: Зеленський – іноземним дипломатам: "Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати"

Також читайте: Зеленський про допомогу іноземних держав: "Інвестуйте зараз, покажіть, що ви вірите в Україну"