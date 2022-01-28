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Польських журналістів не запросили на пресконференцію Зеленського

Польських журналістів не запросили на пресконференцію Зеленського

На пресконференцію Зеленського для іноземних журналістів не покликали журналістів з Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у твіттері польский журналіст Томаш Давід Єндрухов.

Коментуючи скликання пресконференції для іноземних журналістів, він підкреслив": Нікого з Польщі знову не запросили, хоча тиждень тому на зустрічі з А. Дудой він запевняв, що Польща є стратегічним партнером".

 "Більш стратегічною виявилася Австралія", - підкреслив Єндрухов. 

Також читайте: Зеленський – іноземним дипломатам: "Нас не потрібно попереджати – нам потрібно допомагати"

Польських журналістів не запросили на пресконференцію Зеленського 01

Також читайте: Зеленський про допомогу іноземних держав: "Інвестуйте зараз, покажіть, що ви вірите в Україну"

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Польща (8615) пресконференція (188)


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Топ коментарі
+80
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28.01.2022 22:21
+50
Это и есть задача писюаниста...
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28.01.2022 22:32
+47
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28.01.2022 23:02
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А ще хтось вважає його не зрадником і збирається голосувати за нього. Це такі самі зрадники. Жаль Україну,
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29.01.2022 09:51 Відповісти
А що цікаво слухати клоуна. Ніколи не слухаю.
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29.01.2022 09:53 Відповісти
А из Гваделупы журналистов типа пригласили. В каждой стране множество изданий. Большинства журналистов точно не было.
Объявили. Кто хотел, пришел. Никто ни за кем бегать не обязан.
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29.01.2022 11:30 Відповісти
Мы хоть с кем -то ещё не поссорились ?
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29.01.2022 12:58 Відповісти
Это и есть главное доказательство, что договорилась Банковая с Кремлем Украину слить Кремлю.
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29.01.2022 13:41 Відповісти
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