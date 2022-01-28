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Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины, - Илларионов

Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины, - Илларионов

Россия понимает, что минские соглашения являются путем ликвидации суверенитета Украины, и именно поэтому требует их выполнения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что говорил Рябков на этих переговорах? Минские соглашения. Что говорил Глушко? Минские соглашения. Что говорит Лавров уже в третий раз за последние три или четыре дня? Минские соглашения. Что сказал Путин в разговоре с Макроном сегодня утром? Минские соглашения. Они все требуют только одного. Потому что они понимают: Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины", – сказал он.

Илларионов считает, что Путин понимает: полномасштабная война против Украины не даст ему никакого контроля над нашим государством.

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"Но если он сможет уломать, уговорить, заставить, запугать, зашантажировать украинское руководство для совершения Минских соглашений, то тогда у него появляется шанс. Он использует для этого все инструменты, в частности организацию устрашения с военными, которых совершенно недостаточно для проведения большой войны. Но это не значит, что не нужно готовиться к войне", - добавил он.

Автор: 

Илларионов Андрей (58) шоу Шустера (315) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+52
Петька понапідписував, гандон
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28.01.2022 23:18
+31
а ты их читал вообще или абы тявкнуть? вывод войск РФ и дальше всё остальное, вполне приемлимый вариант и сейчас, это и было подписано. Конкретно тогда мы были разбиты и понесли сильные потери от зашедших боку войсками русаков и нам нужно было время для перегруппировки и наращивания силы, если бы не те договоренности остановившие самую горячую фазу, то сейчас возможно бы ты жил в неком подобии афганистана по на много большей части территории чем сейчас!
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28.01.2022 23:25
+23
ну.... Обосрался бы
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28.01.2022 23:34
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Вали на хрен на свою россию. путинский соловей. Достали уже . Лезут и лезут сюда со своими прогнозами и советами .
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28.01.2022 23:50 Ответить
маленький нюанс
кремлевские пропагандон илариаонов говорит про минск+штанмайер
это вовсе не тот минск который подписывал кучма
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28.01.2022 23:57 Ответить
Геніальність Порошенка у мінських угодах була в тому, що незалежно від того, як ці відтрахувальники порозставляли пункти, першими повинні виконуватись безпекові. А першим з безпекових - виведення російських військ.
"Логічно?", - апелює Порошенко до світової спільноти. І навіть ці "миротворці" вимушені кивати головами.
Це ті неписані норми демократії, які негеніальний путін ******* у цій угоді. І програв.
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29.01.2022 00:30 Ответить
Абхазию и Ю.Осетию РАБссия отжала у Грузии в год Олимпиады в Пекине 2008 года,Крым Рабссия отжала в год Олимпиады в Сочи в 2014 году...,Олимпиада в Пекине начинается 4 февраля 2022 года...
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29.01.2022 00:02 Ответить
https://youtu.be/4pXoJPqxoqE ...Роман Цимбалюк о войне и мире...
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29.01.2022 00:13 Ответить
Брехло как и путен, слова словами, с действиями ничего общего не имеют. Язык существует для того, чтобы скрывать что я думаю))
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29.01.2022 00:27 Ответить
...который сейчас бегает с кучкой проплаченных идиотов и назначает "красные линии" нвнешним, что у власти.
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29.01.2022 00:21 Ответить
Скасування МД в першу чергу розв'яже руки #уйлу для вторгнення
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29.01.2022 00:27 Ответить
Іларіонов то "кремлівська консерва" працював до 2006 р. в Інституті Катона (США). Після скандалу його було звільнено. І він приплив до України.
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29.01.2022 01:15 Ответить
с 2006... по 2021....
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29.01.2022 03:11 Ответить
Не то чтобы консерва, он генерал ФСБ и работает всегда на Москву.
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29.01.2022 13:16 Ответить
Консерва Илларионов или нет, на в 2014 году все РУ СМИ назвали это вовсе не Минск, а "мирный план Путина". Опять же, можете проверить. Незаконная и антиконстутуционная фигня, этот Минск, которую нам НАВЯЗАЛИ. И не это "споконвічна мрія українського народу"....
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29.01.2022 03:09 Ответить
Илларионов написал что вторжение бред и сразу стал врагом порошкоботов, у которых хронический синдром жертвы.
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29.01.2022 04:49 Ответить
Эта суета Байдена мешает его утопической программе "Триллион долларов для Украины".
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29.01.2022 09:17 Ответить
эта секта не видит Украину иначе как под "руководством" их солнцеликого "гетьмана".
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29.01.2022 09:30 Ответить
Ну не под руководством же косноязычного идиота и кокаинового наркомана. Хотя дерьмо устраивает тех, кто такой же.
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29.01.2022 13:18 Ответить
нахер тягать эту гебнявую консерву иларионова.
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29.01.2022 05:48 Ответить
Все що треба дебілам для щастя - черговий висер кремлівської консерви про мінські угоди.
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29.01.2022 06:17 Ответить
сделка о том как сливали Украину и Минск-2 https://www.youtube.com/watch?v=B-Hkd0W8hJc
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29.01.2022 06:17 Ответить

Мінську змову про "Особливий бандитский статус" формула кремлівських холуїв ШВАЙНмайера і Кравчука під редакцією кривавого фашиста )(уйла яку Україні нав'язує фашистський кремль..
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови по ШВАЙНмайеру, для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів -сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичних загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).
- ну і де тут червоні лінії, тут тільки лінії кремля..
А питання суверенітету і територіальної цілісності України ( Криму) не обговорюються, на нього табу. .
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева, для держави
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29.01.2022 06:33 Ответить
Почему? Любой закон это дышло, куда попрешь туда и вышло. Что хочет Россия не имеет значения, она все равно свои пункты не выполнит. Ну это такая страна, так они устроены...
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29.01.2022 06:46 Ответить
А что ЗЕ и его офис?Разве в связи из скоплениям мокшанской армии у границ Украины не в состоянии онулировать все минские договоренности?Ведь мокшандия Будапешстские то онулировала и ничего.У Украины есть больше причин и поводов для расторжения договоренностей в отличии от московитов расторжения мадярских.
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29.01.2022 06:48 Ответить
Странно. Все считают что Минские есть ТОЛЬКО В МОСКОВСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ!
Если придерживаться сторого текста - то раша просто уходит с территорий ордло.
Поэтому расеяне и придумали "формулу Штанмаера",к которой сам Штанмаер не имеет отношения! И ЗЕрмак просто подписал московскую хотелку. Так ему хотелось встретиться с 2 первыми лицами ЕС и заглянуть в "глаз" пуйла.
Все обсасывают хотелки кремля,вообще похерив первоначальный текст!
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29.01.2022 07:37 Ответить
скажите кто подписал эти самые соглашения с украинской стороны? скажите как его зовут? что за мудень?
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29.01.2022 08:15 Ответить
Сынок, мудень это ты, а Минские соглашения позволили принять целую кучу санкций, которые не отменяют, а постепенно усиливают. Генерал ФСБ Илларионов ясно же сказал, что их надо отменять и Московия сразу выходит из под санкций. Порошенко профессионал высшего порядка, а ты пустое место.
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29.01.2022 13:21 Ответить
"Минские соглашения - это огромная западня для Украины, из которой она никогда не выберется до полной потери своей государственности" прилепин. "Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он извивается на нем как можно дольше" лавров_________а теперь вспоминаем имя человека, подписавшего за Украину эти кабальные "соглашения"?!!!
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29.01.2022 08:50 Ответить
а теперь кому верить бывшему пому куйла илариоше или кому
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29.01.2022 09:15 Ответить
верь своим мозгам. конечно, если они есть.
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29.01.2022 09:17 Ответить
нуну посмотрим ведь вчера вава заявил что за него 120тыс куйла если шо впишутся
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29.01.2022 09:22 Ответить
нікому
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29.01.2022 09:22 Ответить
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29.01.2022 09:03 Ответить
и теперь это тело разглагольствует о "красных линиях для власти"...
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29.01.2022 09:19 Ответить
А для дебілів червоних ліній не існує.

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29.01.2022 10:39 Ответить
Т.е. Украина подписала документ, ликвидирующий свой суверенитет?
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29.01.2022 10:20 Ответить
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29.01.2022 10:53 Ответить
Так, всем заткнуться и слушать!
Минские соглашения Петя был вынужден подписать, чтобы остановить наступление расийских войск.
Вы млять забыли, что тогда у Украины было восемь боеспособных танков?
Но подписал их Петя вовсе не для того, чтобы выполнять, намутив с переходными положениями закона об особом статусе.
А то, что говорит Илларионов - совершенно верно - Путин пытается воткнуть ОРЛО в Украину с фактической федерализацией и правом вето на вступление ЕС-НАТО.
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29.01.2022 11:07 Ответить
Тоді чому сивочолий криголам п"ять років носився з цією мантрою по світу?
Альтернативи Мінським угодам не існує - Порошенко
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29.01.2022 11:33 Ответить
Децкий сад!
А ЧТО лн должен был говорить?
"Я вас всех небал и выполнять подписанные мной угоды не буду!"?????
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29.01.2022 12:01 Ответить
"На сьогоднішній день https://www.ukrinform.ua/tag-minski-ugodi Мінські домовленості , які увійшли в резолюції Ради безпеки ООН, Генеральної асамблеї ООН, міжнародні документи, упевнений, що увійдуть у підручники дипломатії, є сьогодні єдиним і безальтернативним документом по деескалації конфлікту і деокупації українських територій", - сказав Порошенко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270899-alternativi-minskim-ugodam-nemae-porosenko.html
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29.01.2022 11:21 Ответить
Минские договорняки дали Украине время, которым она не очень правильно распорядилась, к сожалению. Никто их выполнять не будет, т.к. они сами не собираются их выполнять, судя то запрещенной военной технике на оккупированной территории.
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29.01.2022 11:34 Ответить
Слухати рашистських шавок (включно з цією) сенсу немає. Але читати підписане уважно є. Згідно п.4 угод, вибори в ОРДиЛО "мають відбутися згідно українського законодавства". А це означає, що всі рашистські вбивці-кати та їх посібники мають спочатку сісти або зникнути, влада та ЗМІ контролюватися Україною та т.і.
Нехай мокшано-монгольскі вимлядки виконують підписане!
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29.01.2022 11:57 Ответить
Міські угоди це інструмент стримування фєдєрастів. Все залежить від того, в чиїх руках він знаходиться. Це як з сокирою - хтось дрова єю рубає, а хтось собі ноги... А пацаків їпучих нехєр слухати взагалі...
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29.01.2022 13:37 Ответить
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