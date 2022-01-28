Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины, - Илларионов
Россия понимает, что минские соглашения являются путем ликвидации суверенитета Украины, и именно поэтому требует их выполнения.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что говорил Рябков на этих переговорах? Минские соглашения. Что говорил Глушко? Минские соглашения. Что говорит Лавров уже в третий раз за последние три или четыре дня? Минские соглашения. Что сказал Путин в разговоре с Макроном сегодня утром? Минские соглашения. Они все требуют только одного. Потому что они понимают: Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины", – сказал он.
Илларионов считает, что Путин понимает: полномасштабная война против Украины не даст ему никакого контроля над нашим государством.
"Но если он сможет уломать, уговорить, заставить, запугать, зашантажировать украинское руководство для совершения Минских соглашений, то тогда у него появляется шанс. Он использует для этого все инструменты, в частности организацию устрашения с военными, которых совершенно недостаточно для проведения большой войны. Но это не значит, что не нужно готовиться к войне", - добавил он.
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кремлевские пропагандон илариаонов говорит про минск+штанмайер
это вовсе не тот минск который подписывал кучма
"Логічно?", - апелює Порошенко до світової спільноти. І навіть ці "миротворці" вимушені кивати головами.
Це ті неписані норми демократії, які негеніальний путін ******* у цій угоді. І програв.
Мінську змову про "Особливий бандитский статус" формула кремлівських холуїв ШВАЙНмайера і Кравчука під редакцією кривавого фашиста )(уйла яку Україні нав'язує фашистський кремль..
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови по ШВАЙНмайеру, для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів -сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичних загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).
- ну і де тут червоні лінії, тут тільки лінії кремля..
А питання суверенітету і територіальної цілісності України ( Криму) не обговорюються, на нього табу. .
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева, для держави
Если придерживаться сторого текста - то раша просто уходит с территорий ордло.
Поэтому расеяне и придумали "формулу Штанмаера",к которой сам Штанмаер не имеет отношения! И ЗЕрмак просто подписал московскую хотелку. Так ему хотелось встретиться с 2 первыми лицами ЕС и заглянуть в "глаз" пуйла.
Все обсасывают хотелки кремля,вообще похерив первоначальный текст!
Минские соглашения Петя был вынужден подписать, чтобы остановить наступление расийских войск.
Вы млять забыли, что тогда у Украины было восемь боеспособных танков?
Но подписал их Петя вовсе не для того, чтобы выполнять, намутив с переходными положениями закона об особом статусе.
А то, что говорит Илларионов - совершенно верно - Путин пытается воткнуть ОРЛО в Украину с фактической федерализацией и правом вето на вступление ЕС-НАТО.
Альтернативи Мінським угодам не існує - Порошенко
А ЧТО лн должен был говорить?
"Я вас всех небал и выполнять подписанные мной угоды не буду!"?????
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270899-alternativi-minskim-ugodam-nemae-porosenko.html
Нехай мокшано-монгольскі вимлядки виконують підписане!