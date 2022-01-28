Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины, - Илларионов

Россия понимает, что минские соглашения являются путем ликвидации суверенитета Украины, и именно поэтому требует их выполнения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что говорил Рябков на этих переговорах? Минские соглашения. Что говорил Глушко? Минские соглашения. Что говорит Лавров уже в третий раз за последние три или четыре дня? Минские соглашения. Что сказал Путин в разговоре с Макроном сегодня утром? Минские соглашения. Они все требуют только одного. Потому что они понимают: Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины", – сказал он.

Илларионов считает, что Путин понимает: полномасштабная война против Украины не даст ему никакого контроля над нашим государством.

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"Но если он сможет уломать, уговорить, заставить, запугать, зашантажировать украинское руководство для совершения Минских соглашений, то тогда у него появляется шанс. Он использует для этого все инструменты, в частности организацию устрашения с военными, которых совершенно недостаточно для проведения большой войны. Но это не значит, что не нужно готовиться к войне", - добавил он.