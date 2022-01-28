Гудков о возможном вторжении: Путин зубы обломает
Большинство россиян боятся войны с Украиной. У Путина нет оснований для полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, сообщает Цензор.НЕТ.
Решение приступить к широкомасштабному вторжению в Украину Гудков назвал "самоубийством" для власти Путина.
Он напомнил, что президент РФ всегда использует внешнюю политику, чтобы решить внутренние проблемы. Политик вспоминает 2014 год, когда пропаганда сработала и большинство россиян поддерживали аннексию Крыма. Сейчас же, по его словам, большинство жителей РФ боятся и выступают против войны.
"Нападая на Украину, Путин не решит проблему со своим рейтингом. Более того, этот рейтинг упадет вниз", – считает экс-депутат. "Путин зубы обломает на этот раз. Это не 2014 год, когда практически без потерь, без сопротивления был взят Крым. На этот раз армия другая, более подготовленная, общественное мнение другое – люди готовы защищаться", – говорит Гудков.
Также он отмечает, что Запад сразу введет мощные санкции, которые убьют экономику России. И решение начать полномасштабную войну будет самоубийством власти.
По мнению Гудкова, эта напряженность нужна Путину для того, чтобы отвлечь внимание Запада от внутренних проблем России, а также, чтобы вернуться на первые позиции в мире.
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А я ось дививсь як "новий час" опитування вулицми міст московії проводить, і там переважна більшість за війну. А знаєте яке в них пояснення найпопулярніше? Тримайтеся - "А чо они?"
Украинцы совсем другие.
Когда в 2014 расстреливали небесную сотню - никто никуда не побежал. Это значило только одно - украинцы начнут вооружаться, чтобы дать отпор и отомстить за убитых. Поэтому убийцы и слились по быстрому.
Второй факт, говорящий о готовности украинцев сражаться до конца - это 242 дня обороны ДАПа.
В 2022 готовность сражаться выразило уже гораздо большее число украинцев.
Это поднимает цену кремлёвской авантюры на огромную высоту.
Но с другой стороны у кремля нет другой повестки дня кроме военной.
вже бздять
Українська влада має чітко опреділитися та чітко сказати що у разі обстрілів буде знищувати війська на мокшанській території без перемовин погоджень та зволікань.І цей наказ має бути відданий у ЗСУ щоб у кожного командира були розвязані руки.
Мы простые люди оказывается больше знаем как противостоять врагу чем власть Украины и как говнокомандующий который ограничениями для ВСУ и другими дебильными ограничениями запрещает даже адекватно оборонятся неся потери.