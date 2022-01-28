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Новости Война
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Гудков о возможном вторжении: Путин зубы обломает

Гудков о возможном вторжении: Путин зубы обломает

Большинство россиян боятся войны с Украиной. У Путина нет оснований для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение приступить к широкомасштабному вторжению в Украину Гудков назвал "самоубийством" для власти Путина.

Он напомнил, что президент РФ всегда использует внешнюю политику, чтобы решить внутренние проблемы. Политик вспоминает 2014 год, когда пропаганда сработала и большинство россиян поддерживали аннексию Крыма. Сейчас же, по его словам, большинство жителей РФ боятся и выступают против войны.

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"Нападая на Украину, Путин не решит проблему со своим рейтингом. Более того, этот рейтинг упадет вниз", – считает экс-депутат. "Путин зубы обломает на этот раз. Это не 2014 год, когда практически без потерь, без сопротивления был взят Крым. На этот раз армия другая, более подготовленная, общественное мнение другое – люди готовы защищаться", – говорит Гудков.

Также он отмечает, что Запад сразу введет мощные санкции, которые убьют экономику России. И решение начать полномасштабную войну будет самоубийством власти.

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По мнению Гудкова, эта напряженность нужна Путину для того, чтобы отвлечь внимание Запада от внутренних проблем России, а также, чтобы вернуться на первые позиции в мире.

Автор: 

путин владимир (31536) россия (96107) шоу Шустера (315) Гудков Дмитрий (8)


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Топ комментарии
+23
Когда стали расстреливать казахов - те разбежались кто куда.
Украинцы совсем другие.
Когда в 2014 расстреливали небесную сотню - никто никуда не побежал. Это значило только одно - украинцы начнут вооружаться, чтобы дать отпор и отомстить за убитых. Поэтому убийцы и слились по быстрому.
Второй факт, говорящий о готовности украинцев сражаться до конца - это 242 дня обороны ДАПа.
В 2022 готовность сражаться выразило уже гораздо большее число украинцев.
Это поднимает цену кремлёвской авантюры на огромную высоту.
Но с другой стороны у кремля нет другой повестки дня кроме военной.
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28.01.2022 23:43
+19
Бурят за Путіна !
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28.01.2022 23:46
+18
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28.01.2022 23:57
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Правила форума Совет форумчан
ТАК!!! КАЦАПНЯ!!!! ТАК!!! ВДУЄМО ПА САМИЄ НІБАЛУЙ!!! курвам кацапським!!!
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28.01.2022 23:32 Ответить
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29.01.2022 04:10 Ответить
навіщо ми утримуємо в країні усіх о цих кацапів?
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28.01.2022 23:33 Ответить
Щоб після перемоги посадити своїх гаутляйтерів у Московії 😏
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28.01.2022 23:55 Ответить
Мужик мислить у вірному напрямку....
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28.01.2022 23:33 Ответить
"Да неужели?!" (с)

А я ось дививсь як "новий час" опитування вулицми міст московії проводить, і там переважна більшість за війну. А знаєте яке в них пояснення найпопулярніше? Тримайтеся - "А чо они?"
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28.01.2022 23:34 Ответить
Просто росийские пропагандисты задают правильные вопросы правильным людям. Вот выйди на московские улицы и спроси у пацана готов ли он обуть кирзачи и пойти на войну и сдохнуть в степях Украины. Спроси у родителей отправят ли они своего сыну на войну. Спроси у бабки, готова она отправить своего внука на войну. Вместо етого их спрашивают общие вопросы типо хотят они защитьть рузкоязычных в Украине и тд.
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28.01.2022 23:40 Ответить
Вони питають різне, але там "Вяликий бядимир ************" у головах
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29.01.2022 00:42 Ответить
Я тобі не вірю.
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29.01.2022 07:13 Ответить
Когда стали расстреливать казахов - те разбежались кто куда.
Украинцы совсем другие.
Когда в 2014 расстреливали небесную сотню - никто никуда не побежал. Это значило только одно - украинцы начнут вооружаться, чтобы дать отпор и отомстить за убитых. Поэтому убийцы и слились по быстрому.
Второй факт, говорящий о готовности украинцев сражаться до конца - это 242 дня обороны ДАПа.
В 2022 готовность сражаться выразило уже гораздо большее число украинцев.
Это поднимает цену кремлёвской авантюры на огромную высоту.
Но с другой стороны у кремля нет другой повестки дня кроме военной.
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28.01.2022 23:43 Ответить
уже, посмотриет оружейные магазины, у меня знакомый есть, он вообще далек от оружейной тематики, задрот грубо говоря, так даже он уже вооружился, полки оружейных магазин полу-пустые. Будут гореть сраки у русаков, в прямом смысле слова.
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28.01.2022 23:52 Ответить
табакерка
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29.01.2022 01:16 Ответить
Бурят за Путіна !
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28.01.2022 23:46 Ответить
Вы бурят ? Как я Рад! (С)
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29.01.2022 00:04 Ответить
І як йому живеться в рідній бурятії яку воно захищало від бандерівців?Просто цікаво.Це як "танцующий морячок", який кажуть вже кобздьона слухає .
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29.01.2022 11:46 Ответить
возможно прозвучит как-то пафосно, но зато правда: мой АКМ начищен, как и у моих знакомых по хобби, а все оружейные магазины полу-пустые (проверьте), главное шоб самые рьяные "патриоты" не свалили в Польшу (как прошлый раз) и тогда есть огромный шанс надрать зад этой кацапской нечести, да, возможно на старте мы потеряем часть территорий, но дальше, дальше будет АД всем и каждому с аквафрешем на каске и своё мы вернем с лихвой
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28.01.2022 23:50 Ответить
Люди, вам не надоело..... Идите в тотализатор, хоть заработаете)
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28.01.2022 23:54 Ответить
Всьо... Війна цієї зими відміняється! Київ путін бере шуфутінським !

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28.01.2022 23:55 Ответить
а кто это? (лень гуглить) кацап?
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29.01.2022 01:19 Ответить
Нормальна людина на цей концерт не піде. Тут прямо підганяй автозаки і пакуй усю глядацьку залу. Хе-хе, організаційні збори Русскага Міра у Києві.
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29.01.2022 07:19 Ответить
По молодості так,слухав.Але коли почав "вслухатися" в слова пісень, їхніх сенс-Все,Одвирнуло!
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29.01.2022 13:02 Ответить
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28.01.2022 23:57 Ответить
Це вже не "Наполеон" Це вже Людовік ХVІ!
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29.01.2022 00:29 Ответить
калигула фуева
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29.01.2022 01:20 Ответить
Та не тягне він на Калігулу - кишка тлнка! Калігула хоч і був "самозакоханим нарцисом" і "самодуром" але не боявся відповідальності А це сцикливе ЧМО як тільки постає питання прийняття якогось кардинального рішення кудись тікає і ховається чекаючи що хтось за нього це рішення прийме! Не сумніваюся що його і на вчорашню конференцію "підсрачниками" погнали!
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29.01.2022 05:53 Ответить
А его кто-то пытается свергать? Тихо-мирно поменяем на кого другого во время выборов. Ну понятно, что это если войны не будет. Бо там военное положение со всеми вытекающими.
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29.01.2022 11:35 Ответить
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28.01.2022 23:59 Ответить
Какой рейтинх в рейхе, при тоталитарном строе - что ты несёшь, турачёк!
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29.01.2022 00:43 Ответить
"Большинство россиян боятся войны с Украиной. У путина нет оснований для полномасштабного вторжения в Украину.".. Правильно говорил Б.Немцов - они епанутые и не прогнозируемые !!!
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29.01.2022 00:44 Ответить
Все так, но такое чмо вместо президента---слабое, трусливое, беспринципное, брехливое и воровитое---окно возможностей для *****.
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29.01.2022 01:07 Ответить
наркета в экстренной ситуации заменят адекватные люди, и причем мгновенно
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29.01.2022 01:23 Ответить
Надеюсь, что быстро заменят, но... ***** успеет возобновить горячую фазу и выиграть время...
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29.01.2022 01:36 Ответить
не успеет. Адекватные люди уже в курсе
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29.01.2022 02:01 Ответить
Яка ГИДОТА!
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29.01.2022 11:39 Ответить
Олександр Лукашенко висловився про загрозу російського вторгнення в Україну. Він сказав, що не хоче війни, але вона напевне буде у двох випадках - у разі агресії в бік Білорусі чи Росії.
вже бздять
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29.01.2022 01:09 Ответить
Звісно "час і місце початку агресії" вони з Путіним ще узгоджують
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29.01.2022 02:27 Ответить
Тупица... это значит что готовятся к новому нападению, а не "бздяд"!
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29.01.2022 10:36 Ответить
На порозі війна а однозначної позиції в української влади так і немає.Інакше як реагувати нашим військам на обстріли України із мокшанської території коли ***** готує армію до вторгнення на територію України а наша влада гуде на весь світ що ми будемо захищати тільки українську територію.Тоб-то ні одного пострілу з боку України на територію мокшан.
Українська влада має чітко опреділитися та чітко сказати що у разі обстрілів буде знищувати війська на мокшанській території без перемовин погоджень та зволікань.І цей наказ має бути відданий у ЗСУ щоб у кожного командира були розвязані руки.
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29.01.2022 08:07 Ответить
Такой приказ очень важен. Как только первый танк пересечёт границу Украины - Украина отвечает ударами по территории России. Площадки , где их техника стоит в пределах досягаемости артиллерии, беспилотников- можно быстро и эффективно превратить в базы по приемке металлолома. Уже сейчас нужно устанавливать систему минных полей, ,привязывать ,, цели, искать не стандартные решения ( их много ). Эти нестандартные решения приведут монголо- бурятов в шок( взять в заложники Белгород и Курск, ,, закидать,, Рару диверсионными группами, утопить Москву на5м , Химкинским водохранилищем - сотни не стандартных ходов). Ну и не мешало бы сразу после начала картировать наше большое начальство - то , что не успеет удрать.
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29.01.2022 09:25 Ответить
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29.01.2022 09:45 Ответить
Вот что меня удивляет,меня удивляет то что ни правительство ни генкомандование не знает что и как действовать и запрещает действовать тем кто знает как.
Мы простые люди оказывается больше знаем как противостоять врагу чем власть Украины и как говнокомандующий который ограничениями для ВСУ и другими дебильными ограничениями запрещает даже адекватно оборонятся неся потери.
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29.01.2022 13:16 Ответить
Поскольку Украина способна дать отпор в случае наступления войск РФ, и при этом кремлевская власть не способна решить внутренние проблемы РФ кроме как военным путем, то это означает только одно: "ПИСЕЦ ВОРОНЕЖУ".
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29.01.2022 14:46 Ответить
 
 