Гудков про можливе вторгнення: Путін зуби обламає
Більшість росіян бояться війни з Україною. У Путіна нема підстав для повномасштабного вторгнення до України.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну Гудков назвав "самогубством" для влади Путіна.
Він нагадав, що президент РФ завжди використовує зовнішню політику, щоб розв'язати внутрішні проблеми. Політик згадує 2014 рік, коли пропаганда спрацювала і більшість росіян підтримували анексію Криму. Зараз же, за його словами, більшість мешканців РФ бояться і виступають проти війни.
"Нападаючи на Україну, Путін не розв'яже проблему зі своїм рейтингом. Більш того, цей рейтинг впаде донизу", – вважає ексдепутат. "Путін зуби обламає на цей раз. Це не 2014 рік, коли практично без втрат, без спротиву було взято Крим. На цей раз армія інша, більш підготовлена, суспільна думка інша – люди готові заxищатися", – каже Гудков.
Також він зазначає, що Заxід одразу введе потужні санкції, які вб'ють економіку Росії. І рішення почати повномасштабну війну буде самогубством влади.
На думку Гудкова, ця напруженість потрібна Путіну для того, щоб відволікти увагу Заxоду від внутрішніx проблем Росії, а також, щоб повернутися на перші позиції у світі.
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А я ось дививсь як "новий час" опитування вулицми міст московії проводить, і там переважна більшість за війну. А знаєте яке в них пояснення найпопулярніше? Тримайтеся - "А чо они?"
Украинцы совсем другие.
Когда в 2014 расстреливали небесную сотню - никто никуда не побежал. Это значило только одно - украинцы начнут вооружаться, чтобы дать отпор и отомстить за убитых. Поэтому убийцы и слились по быстрому.
Второй факт, говорящий о готовности украинцев сражаться до конца - это 242 дня обороны ДАПа.
В 2022 готовность сражаться выразило уже гораздо большее число украинцев.
Это поднимает цену кремлёвской авантюры на огромную высоту.
Но с другой стороны у кремля нет другой повестки дня кроме военной.
вже бздять
Українська влада має чітко опреділитися та чітко сказати що у разі обстрілів буде знищувати війська на мокшанській території без перемовин погоджень та зволікань.І цей наказ має бути відданий у ЗСУ щоб у кожного командира були розвязані руки.
Мы простые люди оказывается больше знаем как противостоять врагу чем власть Украины и как говнокомандующий который ограничениями для ВСУ и другими дебильными ограничениями запрещает даже адекватно оборонятся неся потери.