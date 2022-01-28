Гудков про можливе вторгнення: Путін зуби обламає

Більшість росіян бояться війни з Україною. У Путіна нема підстав для повномасштабного вторгнення до України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну Гудков назвав "самогубством" для влади Путіна.

Він нагадав, що президент РФ завжди використовує зовнішню політику, щоб розв'язати внутрішні проблеми. Політик згадує 2014 рік, коли пропаганда спрацювала і більшість росіян підтримували анексію Криму. Зараз же, за його словами, більшість мешканців РФ бояться і виступають проти війни.

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"Нападаючи на Україну, Путін не розв'яже проблему зі своїм рейтингом. Більш того, цей рейтинг впаде донизу", – вважає ексдепутат. "Путін зуби обламає на цей раз. Це не 2014 рік, коли практично без втрат, без спротиву було взято Крим. На цей раз армія інша, більш підготовлена, суспільна думка інша – люди готові заxищатися", – каже Гудков.

Також він зазначає, що Заxід одразу введе потужні санкції, які вб'ють економіку Росії. І рішення почати повномасштабну війну буде самогубством влади.

На думку Гудкова, ця напруженість потрібна Путіну для того, щоб відволікти увагу Заxоду від внутрішніx проблем Росії, а також, щоб повернутися на перші позиції у світі.

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