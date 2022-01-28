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Новини Війна
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Гудков про можливе вторгнення: Путін зуби обламає

Гудков про можливе вторгнення: Путін зуби обламає

Більшість росіян бояться війни з Україною. У Путіна нема підстав для повномасштабного вторгнення до України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну Гудков назвав "самогубством" для влади Путіна.

Він нагадав, що президент РФ завжди використовує зовнішню політику, щоб розв'язати внутрішні проблеми. Політик згадує 2014 рік, коли пропаганда спрацювала і більшість росіян підтримували анексію Криму. Зараз же, за його словами, більшість мешканців РФ бояться і виступають проти війни.

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"Нападаючи на Україну, Путін не розв'яже проблему зі своїм рейтингом. Більш того, цей рейтинг впаде донизу", – вважає ексдепутат. "Путін зуби обламає на цей раз. Це не 2014 рік, коли практично без втрат, без спротиву було взято Крим. На цей раз армія інша, більш підготовлена, суспільна думка інша – люди готові заxищатися", – каже Гудков.

Також він зазначає, що Заxід одразу введе потужні санкції, які вб'ють економіку Росії. І рішення почати повномасштабну війну буде самогубством влади.

На думку Гудкова, ця напруженість потрібна Путіну для того, щоб відволікти увагу Заxоду від внутрішніx проблем Росії, а також, щоб повернутися на перші позиції у світі.

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Автор: 

путін володимир (24095) росія (65949) шоу Шустера (309) Гудков Дмитро (6)


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Топ коментарі
+23
Когда стали расстреливать казахов - те разбежались кто куда.
Украинцы совсем другие.
Когда в 2014 расстреливали небесную сотню - никто никуда не побежал. Это значило только одно - украинцы начнут вооружаться, чтобы дать отпор и отомстить за убитых. Поэтому убийцы и слились по быстрому.
Второй факт, говорящий о готовности украинцев сражаться до конца - это 242 дня обороны ДАПа.
В 2022 готовность сражаться выразило уже гораздо большее число украинцев.
Это поднимает цену кремлёвской авантюры на огромную высоту.
Но с другой стороны у кремля нет другой повестки дня кроме военной.
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28.01.2022 23:43
+19
Бурят за Путіна !
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28.01.2022 23:46
+18
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28.01.2022 23:57
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ТАК!!! КАЦАПНЯ!!!! ТАК!!! ВДУЄМО ПА САМИЄ НІБАЛУЙ!!! курвам кацапським!!!
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28.01.2022 23:32 Відповісти
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29.01.2022 04:10 Відповісти
навіщо ми утримуємо в країні усіх о цих кацапів?
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28.01.2022 23:33 Відповісти
Щоб після перемоги посадити своїх гаутляйтерів у Московії 😏
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28.01.2022 23:55 Відповісти
Мужик мислить у вірному напрямку....
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28.01.2022 23:33 Відповісти
"Да неужели?!" (с)

А я ось дививсь як "новий час" опитування вулицми міст московії проводить, і там переважна більшість за війну. А знаєте яке в них пояснення найпопулярніше? Тримайтеся - "А чо они?"
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28.01.2022 23:34 Відповісти
Просто росийские пропагандисты задают правильные вопросы правильным людям. Вот выйди на московские улицы и спроси у пацана готов ли он обуть кирзачи и пойти на войну и сдохнуть в степях Украины. Спроси у родителей отправят ли они своего сыну на войну. Спроси у бабки, готова она отправить своего внука на войну. Вместо етого их спрашивают общие вопросы типо хотят они защитьть рузкоязычных в Украине и тд.
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28.01.2022 23:40 Відповісти
Вони питають різне, але там "Вяликий бядимир ************" у головах
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29.01.2022 00:42 Відповісти
Я тобі не вірю.
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29.01.2022 07:13 Відповісти
Когда стали расстреливать казахов - те разбежались кто куда.
Украинцы совсем другие.
Когда в 2014 расстреливали небесную сотню - никто никуда не побежал. Это значило только одно - украинцы начнут вооружаться, чтобы дать отпор и отомстить за убитых. Поэтому убийцы и слились по быстрому.
Второй факт, говорящий о готовности украинцев сражаться до конца - это 242 дня обороны ДАПа.
В 2022 готовность сражаться выразило уже гораздо большее число украинцев.
Это поднимает цену кремлёвской авантюры на огромную высоту.
Но с другой стороны у кремля нет другой повестки дня кроме военной.
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28.01.2022 23:43 Відповісти
уже, посмотриет оружейные магазины, у меня знакомый есть, он вообще далек от оружейной тематики, задрот грубо говоря, так даже он уже вооружился, полки оружейных магазин полу-пустые. Будут гореть сраки у русаков, в прямом смысле слова.
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28.01.2022 23:52 Відповісти
табакерка
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29.01.2022 01:16 Відповісти
Бурят за Путіна !
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28.01.2022 23:46 Відповісти
Вы бурят ? Как я Рад! (С)
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29.01.2022 00:04 Відповісти
І як йому живеться в рідній бурятії яку воно захищало від бандерівців?Просто цікаво.Це як "танцующий морячок", який кажуть вже кобздьона слухає .
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29.01.2022 11:46 Відповісти
возможно прозвучит как-то пафосно, но зато правда: мой АКМ начищен, как и у моих знакомых по хобби, а все оружейные магазины полу-пустые (проверьте), главное шоб самые рьяные "патриоты" не свалили в Польшу (как прошлый раз) и тогда есть огромный шанс надрать зад этой кацапской нечести, да, возможно на старте мы потеряем часть территорий, но дальше, дальше будет АД всем и каждому с аквафрешем на каске и своё мы вернем с лихвой
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28.01.2022 23:50 Відповісти
Люди, вам не надоело..... Идите в тотализатор, хоть заработаете)
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28.01.2022 23:54 Відповісти
Всьо... Війна цієї зими відміняється! Київ путін бере шуфутінським !

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28.01.2022 23:55 Відповісти
а кто это? (лень гуглить) кацап?
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29.01.2022 01:19 Відповісти
Нормальна людина на цей концерт не піде. Тут прямо підганяй автозаки і пакуй усю глядацьку залу. Хе-хе, організаційні збори Русскага Міра у Києві.
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29.01.2022 07:19 Відповісти
По молодості так,слухав.Але коли почав "вслухатися" в слова пісень, їхніх сенс-Все,Одвирнуло!
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29.01.2022 13:02 Відповісти
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28.01.2022 23:57 Відповісти
Це вже не "Наполеон" Це вже Людовік ХVІ!
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29.01.2022 00:29 Відповісти
калигула фуева
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29.01.2022 01:20 Відповісти
Та не тягне він на Калігулу - кишка тлнка! Калігула хоч і був "самозакоханим нарцисом" і "самодуром" але не боявся відповідальності А це сцикливе ЧМО як тільки постає питання прийняття якогось кардинального рішення кудись тікає і ховається чекаючи що хтось за нього це рішення прийме! Не сумніваюся що його і на вчорашню конференцію "підсрачниками" погнали!
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29.01.2022 05:53 Відповісти
А его кто-то пытается свергать? Тихо-мирно поменяем на кого другого во время выборов. Ну понятно, что это если войны не будет. Бо там военное положение со всеми вытекающими.
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29.01.2022 11:35 Відповісти
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28.01.2022 23:59 Відповісти
Какой рейтинх в рейхе, при тоталитарном строе - что ты несёшь, турачёк!
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29.01.2022 00:43 Відповісти
"Большинство россиян боятся войны с Украиной. У путина нет оснований для полномасштабного вторжения в Украину.".. Правильно говорил Б.Немцов - они епанутые и не прогнозируемые !!!
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29.01.2022 00:44 Відповісти
Все так, но такое чмо вместо президента---слабое, трусливое, беспринципное, брехливое и воровитое---окно возможностей для *****.
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29.01.2022 01:07 Відповісти
наркета в экстренной ситуации заменят адекватные люди, и причем мгновенно
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29.01.2022 01:23 Відповісти
Надеюсь, что быстро заменят, но... ***** успеет возобновить горячую фазу и выиграть время...
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29.01.2022 01:36 Відповісти
не успеет. Адекватные люди уже в курсе
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29.01.2022 02:01 Відповісти
Яка ГИДОТА!
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29.01.2022 11:39 Відповісти
Олександр Лукашенко висловився про загрозу російського вторгнення в Україну. Він сказав, що не хоче війни, але вона напевне буде у двох випадках - у разі агресії в бік Білорусі чи Росії.
вже бздять
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29.01.2022 01:09 Відповісти
Звісно "час і місце початку агресії" вони з Путіним ще узгоджують
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29.01.2022 02:27 Відповісти
Тупица... это значит что готовятся к новому нападению, а не "бздяд"!
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29.01.2022 10:36 Відповісти
На порозі війна а однозначної позиції в української влади так і немає.Інакше як реагувати нашим військам на обстріли України із мокшанської території коли ***** готує армію до вторгнення на територію України а наша влада гуде на весь світ що ми будемо захищати тільки українську територію.Тоб-то ні одного пострілу з боку України на територію мокшан.
Українська влада має чітко опреділитися та чітко сказати що у разі обстрілів буде знищувати війська на мокшанській території без перемовин погоджень та зволікань.І цей наказ має бути відданий у ЗСУ щоб у кожного командира були розвязані руки.
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29.01.2022 08:07 Відповісти
Такой приказ очень важен. Как только первый танк пересечёт границу Украины - Украина отвечает ударами по территории России. Площадки , где их техника стоит в пределах досягаемости артиллерии, беспилотников- можно быстро и эффективно превратить в базы по приемке металлолома. Уже сейчас нужно устанавливать систему минных полей, ,привязывать ,, цели, искать не стандартные решения ( их много ). Эти нестандартные решения приведут монголо- бурятов в шок( взять в заложники Белгород и Курск, ,, закидать,, Рару диверсионными группами, утопить Москву на5м , Химкинским водохранилищем - сотни не стандартных ходов). Ну и не мешало бы сразу после начала картировать наше большое начальство - то , что не успеет удрать.
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29.01.2022 09:25 Відповісти
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29.01.2022 09:45 Відповісти
Вот что меня удивляет,меня удивляет то что ни правительство ни генкомандование не знает что и как действовать и запрещает действовать тем кто знает как.
Мы простые люди оказывается больше знаем как противостоять врагу чем власть Украины и как говнокомандующий который ограничениями для ВСУ и другими дебильными ограничениями запрещает даже адекватно оборонятся неся потери.
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29.01.2022 13:16 Відповісти
Поскольку Украина способна дать отпор в случае наступления войск РФ, и при этом кремлевская власть не способна решить внутренние проблемы РФ кроме как военным путем, то это означает только одно: "ПИСЕЦ ВОРОНЕЖУ".
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29.01.2022 14:46 Відповісти
 
 