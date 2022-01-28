Мінські угоди - це ліквідація суверенітету України, - Ілларіонов

Росія розуміє, що Мінські угоди є шляхом до ліквідації суверенітету України, і саме тому вимагає їх виконання.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що казав Рябков на цих переговорах? Мінські угоди. Що казав Глушко? Мінські угоди. Що каже Лавров уже втретє за останні три чи чотири дні? Мінські угоди. Що сказав Путін у розмові з Макроном сьогодні вранці? Мінські угоди. Вони всі вимагають лише одного. Тому що вони розуміють: Мінські угоди – це ліквідація суверенітету України", – сказав він.

Ілларіонов вважає, що Путін розуміє: повномасштабна війна проти України не дасть йому жодного контролю над нашою державою.

Також читайте: Масова видача російських паспортів в ОРДЛО порушує мінські домовленості, - заява ЄС

"Але якщо він зможе вламати, умовити, змусити, залякати, зашантажувати українське керівництво для здійснення Мінських угод, то тоді у нього з'являється шанс. Він використовує для цього всі інструменти, зокрема організацію залякування з військовими, яких абсолютно недосить для проведення великої війни. Але це не означає, що не треба готуватися до війни", – додав він.