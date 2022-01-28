Мінські угоди - це ліквідація суверенітету України, - Ілларіонов
Росія розуміє, що Мінські угоди є шляхом до ліквідації суверенітету України, і саме тому вимагає їх виконання.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що казав Рябков на цих переговорах? Мінські угоди. Що казав Глушко? Мінські угоди. Що каже Лавров уже втретє за останні три чи чотири дні? Мінські угоди. Що сказав Путін у розмові з Макроном сьогодні вранці? Мінські угоди. Вони всі вимагають лише одного. Тому що вони розуміють: Мінські угоди – це ліквідація суверенітету України", – сказав він.
Ілларіонов вважає, що Путін розуміє: повномасштабна війна проти України не дасть йому жодного контролю над нашою державою.
"Але якщо він зможе вламати, умовити, змусити, залякати, зашантажувати українське керівництво для здійснення Мінських угод, то тоді у нього з'являється шанс. Він використовує для цього всі інструменти, зокрема організацію залякування з військовими, яких абсолютно недосить для проведення великої війни. Але це не означає, що не треба готуватися до війни", – додав він.
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кремлевские пропагандон илариаонов говорит про минск+штанмайер
это вовсе не тот минск который подписывал кучма
"Логічно?", - апелює Порошенко до світової спільноти. І навіть ці "миротворці" вимушені кивати головами.
Це ті неписані норми демократії, які негеніальний путін ******* у цій угоді. І програв.
Мінську змову про "Особливий бандитский статус" формула кремлівських холуїв ШВАЙНмайера і Кравчука під редакцією кривавого фашиста )(уйла яку Україні нав'язує фашистський кремль..
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови по ШВАЙНмайеру, для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів -сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичних загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).
- ну і де тут червоні лінії, тут тільки лінії кремля..
А питання суверенітету і територіальної цілісності України ( Криму) не обговорюються, на нього табу. .
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева, для держави
Если придерживаться сторого текста - то раша просто уходит с территорий ордло.
Поэтому расеяне и придумали "формулу Штанмаера",к которой сам Штанмаер не имеет отношения! И ЗЕрмак просто подписал московскую хотелку. Так ему хотелось встретиться с 2 первыми лицами ЕС и заглянуть в "глаз" пуйла.
Все обсасывают хотелки кремля,вообще похерив первоначальный текст!
Минские соглашения Петя был вынужден подписать, чтобы остановить наступление расийских войск.
Вы млять забыли, что тогда у Украины было восемь боеспособных танков?
Но подписал их Петя вовсе не для того, чтобы выполнять, намутив с переходными положениями закона об особом статусе.
А то, что говорит Илларионов - совершенно верно - Путин пытается воткнуть ОРЛО в Украину с фактической федерализацией и правом вето на вступление ЕС-НАТО.
Альтернативи Мінським угодам не існує - Порошенко
А ЧТО лн должен был говорить?
"Я вас всех небал и выполнять подписанные мной угоды не буду!"?????
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270899-alternativi-minskim-ugodam-nemae-porosenko.html
Нехай мокшано-монгольскі вимлядки виконують підписане!