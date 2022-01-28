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Мінські угоди - це ліквідація суверенітету України, - Ілларіонов

Мінські угоди - це ліквідація суверенітету України, - Ілларіонов

Росія розуміє, що Мінські угоди є шляхом до ліквідації суверенітету України, і саме тому вимагає їх виконання.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що казав Рябков на цих переговорах? Мінські угоди. Що казав Глушко? Мінські угоди. Що каже Лавров уже втретє за останні три чи чотири дні? Мінські угоди. Що сказав Путін у розмові з Макроном сьогодні вранці? Мінські угоди. Вони всі вимагають лише одного. Тому що вони розуміють: Мінські угоди – це ліквідація суверенітету України", – сказав він.

Ілларіонов вважає, що Путін розуміє: повномасштабна війна проти України не дасть йому жодного контролю над нашою державою.

Також читайте: Масова видача російських паспортів в ОРДЛО порушує мінські домовленості, - заява ЄС

"Але якщо він зможе вламати, умовити, змусити, залякати, зашантажувати українське керівництво для здійснення Мінських угод, то тоді у нього з'являється шанс. Він використовує для цього всі інструменти, зокрема організацію залякування з військовими, яких абсолютно недосить для проведення великої війни. Але це не означає, що не треба готуватися до війни", – додав він.

Автор: 

Ілларіонов Андрій (10) шоу Шустера (309) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+52
Петька понапідписував, гандон
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28.01.2022 23:18
+31
а ты их читал вообще или абы тявкнуть? вывод войск РФ и дальше всё остальное, вполне приемлимый вариант и сейчас, это и было подписано. Конкретно тогда мы были разбиты и понесли сильные потери от зашедших боку войсками русаков и нам нужно было время для перегруппировки и наращивания силы, если бы не те договоренности остановившие самую горячую фазу, то сейчас возможно бы ты жил в неком подобии афганистана по на много большей части территории чем сейчас!
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28.01.2022 23:25
+23
ну.... Обосрался бы
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28.01.2022 23:34
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Вали на хрен на свою россию. путинский соловей. Достали уже . Лезут и лезут сюда со своими прогнозами и советами .
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28.01.2022 23:50 Відповісти
маленький нюанс
кремлевские пропагандон илариаонов говорит про минск+штанмайер
это вовсе не тот минск который подписывал кучма
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28.01.2022 23:57 Відповісти
Геніальність Порошенка у мінських угодах була в тому, що незалежно від того, як ці відтрахувальники порозставляли пункти, першими повинні виконуватись безпекові. А першим з безпекових - виведення російських військ.
"Логічно?", - апелює Порошенко до світової спільноти. І навіть ці "миротворці" вимушені кивати головами.
Це ті неписані норми демократії, які негеніальний путін ******* у цій угоді. І програв.
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29.01.2022 00:30 Відповісти
Абхазию и Ю.Осетию РАБссия отжала у Грузии в год Олимпиады в Пекине 2008 года,Крым Рабссия отжала в год Олимпиады в Сочи в 2014 году...,Олимпиада в Пекине начинается 4 февраля 2022 года...
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29.01.2022 00:02 Відповісти
https://youtu.be/4pXoJPqxoqE ...Роман Цимбалюк о войне и мире...
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29.01.2022 00:13 Відповісти
Брехло как и путен, слова словами, с действиями ничего общего не имеют. Язык существует для того, чтобы скрывать что я думаю))
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29.01.2022 00:27 Відповісти
...который сейчас бегает с кучкой проплаченных идиотов и назначает "красные линии" нвнешним, что у власти.
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29.01.2022 00:21 Відповісти
Скасування МД в першу чергу розв'яже руки #уйлу для вторгнення
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29.01.2022 00:27 Відповісти
Іларіонов то "кремлівська консерва" працював до 2006 р. в Інституті Катона (США). Після скандалу його було звільнено. І він приплив до України.
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29.01.2022 01:15 Відповісти
с 2006... по 2021....
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29.01.2022 03:11 Відповісти
Не то чтобы консерва, он генерал ФСБ и работает всегда на Москву.
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29.01.2022 13:16 Відповісти
Консерва Илларионов или нет, на в 2014 году все РУ СМИ назвали это вовсе не Минск, а "мирный план Путина". Опять же, можете проверить. Незаконная и антиконстутуционная фигня, этот Минск, которую нам НАВЯЗАЛИ. И не это "споконвічна мрія українського народу"....
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29.01.2022 03:09 Відповісти
Илларионов написал что вторжение бред и сразу стал врагом порошкоботов, у которых хронический синдром жертвы.
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29.01.2022 04:49 Відповісти
Эта суета Байдена мешает его утопической программе "Триллион долларов для Украины".
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29.01.2022 09:17 Відповісти
эта секта не видит Украину иначе как под "руководством" их солнцеликого "гетьмана".
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29.01.2022 09:30 Відповісти
Ну не под руководством же косноязычного идиота и кокаинового наркомана. Хотя дерьмо устраивает тех, кто такой же.
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29.01.2022 13:18 Відповісти
нахер тягать эту гебнявую консерву иларионова.
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29.01.2022 05:48 Відповісти
Все що треба дебілам для щастя - черговий висер кремлівської консерви про мінські угоди.
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29.01.2022 06:17 Відповісти
сделка о том как сливали Украину и Минск-2 https://www.youtube.com/watch?v=B-Hkd0W8hJc
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29.01.2022 06:17 Відповісти

Мінську змову про "Особливий бандитский статус" формула кремлівських холуїв ШВАЙНмайера і Кравчука під редакцією кривавого фашиста )(уйла яку Україні нав'язує фашистський кремль..
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови по ШВАЙНмайеру, для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів -сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичних загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).
- ну і де тут червоні лінії, тут тільки лінії кремля..
А питання суверенітету і територіальної цілісності України ( Криму) не обговорюються, на нього табу. .
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева, для держави
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29.01.2022 06:33 Відповісти
Почему? Любой закон это дышло, куда попрешь туда и вышло. Что хочет Россия не имеет значения, она все равно свои пункты не выполнит. Ну это такая страна, так они устроены...
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29.01.2022 06:46 Відповісти
А что ЗЕ и его офис?Разве в связи из скоплениям мокшанской армии у границ Украины не в состоянии онулировать все минские договоренности?Ведь мокшандия Будапешстские то онулировала и ничего.У Украины есть больше причин и поводов для расторжения договоренностей в отличии от московитов расторжения мадярских.
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29.01.2022 06:48 Відповісти
Странно. Все считают что Минские есть ТОЛЬКО В МОСКОВСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ!
Если придерживаться сторого текста - то раша просто уходит с территорий ордло.
Поэтому расеяне и придумали "формулу Штанмаера",к которой сам Штанмаер не имеет отношения! И ЗЕрмак просто подписал московскую хотелку. Так ему хотелось встретиться с 2 первыми лицами ЕС и заглянуть в "глаз" пуйла.
Все обсасывают хотелки кремля,вообще похерив первоначальный текст!
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29.01.2022 07:37 Відповісти
скажите кто подписал эти самые соглашения с украинской стороны? скажите как его зовут? что за мудень?
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29.01.2022 08:15 Відповісти
Сынок, мудень это ты, а Минские соглашения позволили принять целую кучу санкций, которые не отменяют, а постепенно усиливают. Генерал ФСБ Илларионов ясно же сказал, что их надо отменять и Московия сразу выходит из под санкций. Порошенко профессионал высшего порядка, а ты пустое место.
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29.01.2022 13:21 Відповісти
"Минские соглашения - это огромная западня для Украины, из которой она никогда не выберется до полной потери своей государственности" прилепин. "Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он извивается на нем как можно дольше" лавров_________а теперь вспоминаем имя человека, подписавшего за Украину эти кабальные "соглашения"?!!!
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29.01.2022 08:50 Відповісти
а теперь кому верить бывшему пому куйла илариоше или кому
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29.01.2022 09:15 Відповісти
верь своим мозгам. конечно, если они есть.
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29.01.2022 09:17 Відповісти
нуну посмотрим ведь вчера вава заявил что за него 120тыс куйла если шо впишутся
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29.01.2022 09:22 Відповісти
нікому
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29.01.2022 09:22 Відповісти
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29.01.2022 09:03 Відповісти
и теперь это тело разглагольствует о "красных линиях для власти"...
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29.01.2022 09:19 Відповісти
А для дебілів червоних ліній не існує.

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29.01.2022 10:39 Відповісти
Т.е. Украина подписала документ, ликвидирующий свой суверенитет?
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29.01.2022 10:20 Відповісти
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29.01.2022 10:53 Відповісти
Так, всем заткнуться и слушать!
Минские соглашения Петя был вынужден подписать, чтобы остановить наступление расийских войск.
Вы млять забыли, что тогда у Украины было восемь боеспособных танков?
Но подписал их Петя вовсе не для того, чтобы выполнять, намутив с переходными положениями закона об особом статусе.
А то, что говорит Илларионов - совершенно верно - Путин пытается воткнуть ОРЛО в Украину с фактической федерализацией и правом вето на вступление ЕС-НАТО.
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29.01.2022 11:07 Відповісти
Тоді чому сивочолий криголам п"ять років носився з цією мантрою по світу?
Альтернативи Мінським угодам не існує - Порошенко
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29.01.2022 11:33 Відповісти
Децкий сад!
А ЧТО лн должен был говорить?
"Я вас всех небал и выполнять подписанные мной угоды не буду!"?????
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29.01.2022 12:01 Відповісти
"На сьогоднішній день https://www.ukrinform.ua/tag-minski-ugodi Мінські домовленості , які увійшли в резолюції Ради безпеки ООН, Генеральної асамблеї ООН, міжнародні документи, упевнений, що увійдуть у підручники дипломатії, є сьогодні єдиним і безальтернативним документом по деескалації конфлікту і деокупації українських територій", - сказав Порошенко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270899-alternativi-minskim-ugodam-nemae-porosenko.html
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29.01.2022 11:21 Відповісти
Минские договорняки дали Украине время, которым она не очень правильно распорядилась, к сожалению. Никто их выполнять не будет, т.к. они сами не собираются их выполнять, судя то запрещенной военной технике на оккупированной территории.
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29.01.2022 11:34 Відповісти
Слухати рашистських шавок (включно з цією) сенсу немає. Але читати підписане уважно є. Згідно п.4 угод, вибори в ОРДиЛО "мають відбутися згідно українського законодавства". А це означає, що всі рашистські вбивці-кати та їх посібники мають спочатку сісти або зникнути, влада та ЗМІ контролюватися Україною та т.і.
Нехай мокшано-монгольскі вимлядки виконують підписане!
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29.01.2022 11:57 Відповісти
Міські угоди це інструмент стримування фєдєрастів. Все залежить від того, в чиїх руках він знаходиться. Це як з сокирою - хтось дрова єю рубає, а хтось собі ноги... А пацаків їпучих нехєр слухати взагалі...
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29.01.2022 13:37 Відповісти
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