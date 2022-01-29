Львов подготовил план национального сопротивления на случай нового вторжения России

Мэрия Львова подготовила план действий и подготовки при развертывании полномасштабных военных действий на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 28 января сообщила прессслужба горсовета.

Программа рассчитана на 2022-2024 годы, она предусматривает три главных аспекта. Первый – это обучение населения главным боевым навыкам и домедицинской помощи и другим навыкам, необходимым для качественной организации территориальной обороны.

Второй аспект – поддержание материально-технического обеспечения и содействие работе батальонов, третий – развитие инфраструктуры территориальной обороны.

"Наша задача – максимально помогать и проводить просветительскую работу и обучение среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну", – подчеркнул мэр Львова Андрей Садовый.

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