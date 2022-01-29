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Новости Агрессия России против Украины Война
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Львов подготовил план национального сопротивления на случай нового вторжения России

Львов подготовил план национального сопротивления на случай нового вторжения России

Мэрия Львова подготовила план действий и подготовки при развертывании полномасштабных военных действий на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 28 января сообщила прессслужба горсовета.

Программа рассчитана на 2022-2024 годы, она предусматривает три главных аспекта. Первый – это обучение населения главным боевым навыкам и домедицинской помощи и другим навыкам, необходимым для качественной организации территориальной обороны.

Второй аспект – поддержание материально-технического обеспечения и содействие работе батальонов, третий – развитие инфраструктуры территориальной обороны.

"Наша задача – максимально помогать и проводить просветительскую работу и обучение среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну", – подчеркнул мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте также: Участникам теробороны разрешили стрелять из личного оружия

Львов (4599) оборона (5230) россия (96107)


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Топ комментарии
+36
Бандери, одним словом - завжди вірив у Львів
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29.01.2022 01:42 Ответить
+14
Львів проголосував за Порошенка. Соромно не знати.
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29.01.2022 09:54 Ответить
+13
Що можна сказати?МОЛОДЦІ.
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29.01.2022 05:05 Ответить
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А як населення , невже панікуе, метаеться?бо яЗеленський каже не лякати..
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29.01.2022 05:06 Ответить
Так...так...відповів кулемет.
ПС ....криївки розконсервує
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29.01.2022 06:46 Ответить
А ты чем будешь заниматься? Мародерствовать вместе с оккупантами?
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29.01.2022 08:14 Ответить
Андруша Садовой хлеб-соль заготовил?
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29.01.2022 07:59 Ответить
ДАВНО.

а ще має куди вивезти родину..

віла в Португалії..замок у Польщі..
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29.01.2022 10:44 Ответить
Кацапский альфабанк сосет как мамку.
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29.01.2022 12:28 Ответить
Це мав робити і скумбрієйоб в масштабах всієї країни.
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29.01.2022 07:59 Ответить
Важнейшим пунктом программы есть требование к Польше выдать всем львовянам карту поляка.
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29.01.2022 09:05 Ответить
"Важнейшим пунктом программы есть требование выдать всем" руSSкім карту Чеченца..... або як мінімум карту Кавказця.....
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29.01.2022 10:39 Ответить
немає потреби..

його жіночка римо-католичка..

а діти Ян-Павел( на честь Папи Римського), Тадей-Лука, Михаїл, Юзеф і Антоній.
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29.01.2022 10:50 Ответить
Боярьі ковтні
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29.01.2022 12:04 Ответить
Львів і Львів'яни звичайно готуються і я впевнений дадуть спротив і бій московитами...
Але А.Садовому ( кличка Доля ) віри нема! Бо він на підтанцовці у московського олігарха Міхаїла Фрідман! Від Садового це чистий піар, він свій для московитів!
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29.01.2022 09:22 Ответить
різати кацапів будуть львів'яни а не андрійко
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29.01.2022 10:54 Ответить
На подсосе. В 14 пропонував домовлятися з путлером. Львівяне красунчики!
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29.01.2022 13:48 Ответить
Прихильник"Русского мира" Андрій Садовий.

Так,саме той,чиїми "стараннями" Аеропорт у Львові не назвали іменем Степана Бандери,а тепер цей аеропорт закуповує кримські вина і коньяки...

Крымское вино с украинской этикеткой. Как Villa Krim продают в Европе и США в обход санкций

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falef-vinal.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KMFX7Y3A8W9jg5_uLVFZdutQ7mg8KYIo5x51oX3_BnC0hkwxn3nsASkU&h=AT03iWUKdhyMzhrYBXd094iVMxWdOYCNaPEGVhZOxPf8KPEQViC0kSZ59oYaQh8IS_R1Q_t0kWR6DiXIokTQi6G2GrCYyOULPOosausQbTPxcxCdl1aZbQ-eyopuEeGjXbw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2-VQ2QSfeIM5WI3VVdAy-w7FyQORdpVCMHtcbmHMuQgPGkIL1jv0_SQH-Eyw52hsbcJB1kqIMTI8fFX4kw_U-lxINjw_0YS8fwIDHBOIROfSiRA_U-yiXEsNLIF_8xbDiw0Vd95eEGffKflgwfi1pdxu6dPvexaSK_8iEfx4RyhTCy9v6pwOzFM4ghoFrj7dZAcSucwFuFeiJDXg Украинский иhttps://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falef-vinal.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0YjT61oU7d6eu2hy1d94am3k9hSQfr6A17wWJ1t7stRaoRl1PGSQ4MqWo&h=AT1-_QI4RBpI2UFyE2irdwjmvbILFkpkkbuHNseFHKWdtVt9_-m1cRlyN1TJTyritEJbwkSUXZw1XFmA5sFRpVep05kO4Dc_Y5MmZ2NifR57JNiu2HSodsEmSBeAuJB-E_8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2-VQ2QSfeIM5WI3VVdAy-w7FyQORdpVCMHtcbmHMuQgPGkIL1jv0_SQH-Eyw52hsbcJB1kqIMTI8fFX4kw_U-lxINjw_0YS8fwIDHBOIROfSiRA_U-yiXEsNLIF_8xbDiw0Vd95eEGffKflgwfi1pdxu6dPvexaSK_8iEfx4RyhTCy9v6pwOzFM4ghoFrj7dZAcSucwFuFeiJDXg «российский» «Алеф-Виналь» имеют отдельные интернет-страницы. Они очень похожи по дизайну, но отличаются перечнем продаваемых брендов алкоголя. Если в российской версии подробно описаны крымские виноградники с картой расположения, то в украинской найти происхождение винограда для вина невозможно.
https://www.facebook.com/groups/360937008109104?__cft__[0]=AZXyWyqg-w7U5T4ouAyaUgoI7RrK-CzU00_u0laloakQQT03_chsE9SQTYzj2_BuILSDcafQWLR7AsrvYojSjXN1IBpRPR_fWH2JO0GofZMWW0u5jJtqgNV72NrFHxwV8tSuQ_o0VOVgdTxZFZQySDhSboss095W21ITvwOtEBelE5khz97rm06ca0v6KNe8WW0&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/groups/360937008109104
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29.01.2022 16:48 Ответить
ЧОМУ АНДРІЙКО СТАВ ПАТРІЙОТОМ..

ТОМУ ЩО "ПАТРІЙОТАМ" ЛЕГШЕ ПИ..ДИТИ БАБЛО В НАРОДУ ПІД ЧАС ВІЙНИ.

Igor Grynechko

13 год ·

Колишній помічник Садового і переконаний варламівець- урбаніст малюватиме схему руху транспорту у Львові, бо його ФОП без печатки виграв тендер.
Попередня робота цього транспортного гуру в місті Вознесенськ нагадує пікуючий літак, це видИМо імперські віяння з Рашки так підсвідомо діють на цього гуру транспорту.

https://vgolos.ua/news/firma-oresund-yaka-bude-perekroyuvati-marshruti-lvova-vikonuvala-taki-poslugi-lishe-dlya-mista-iz-35-tisyachami-meshkanciv_1414125.html?fbclid=IwAR0aC4q_N-E_ni4QWC8ocoG9zh_5D_ook1_Fb_nx8ONuCE13gKqRGlKp7c4

Угоду між ТзОВ «Оресунд» та Управлінням житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради було укладено 2 липня 2021 року. Термін дії договору - 31 грудня 2021 року. Від імені Управління Вознесенської міськради договір підписав його керівник Буркут Г.В., а від імені ТзОВ «Оресунд» - Лозовенко К.В., яка є директоркою підприємства. В договорі зазначено, що ТзОВ «Оресунд» не є платником ПДВ, а є платником єдиного податку. Цікаво, що на договорі та додатку до нього немає печатки ТзОВ «Оресунд», а лише напис б/п. Це означає, що підприємство працює без печатки.
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29.01.2022 09:37 Ответить
Город, который дальше всего от опасности готовится, пока другие мэры просто красят деньги
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29.01.2022 09:46 Ответить
я повторюсь: від Бресту до Львова 220 км....там такий самий диктатор-психопат, адепт руSSкого міра, як і в кремлі....львів`яни також переживають: щоб Маньяк лукашеску з синком Мікілою не вторглися в Україну з автоматами....
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29.01.2022 10:41 Ответить
"Мерія Львова підготувала план дій та підготовки у разі розгортання повномасштабних воєнних дій... Другий аспект - підтримання матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботі батальйонів, третій - розвиток інфраструктури територіальної оборони..."

Ну слава яйцям...
Нарешті хоч у Львові почали робити те що влада була повинна зробити давно по всій Україні, ще у 2014-2015 роках.
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29.01.2022 10:35 Ответить
им Львов не нужен, им нужен юго-восток (соединить с Преднистровьем)
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29.01.2022 11:18 Ответить
Хорошо что львовяне не такие тупие как ти.
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29.01.2022 12:25 Ответить
представляешь, еслиб все были такие умные как ты, нормальных неосталось бы
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29.01.2022 13:22 Ответить
Шлюха кацапская.
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29.01.2022 13:46 Ответить
Опять, как весной 14, львовяне воевать будут, а днепровци сдаваться.
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29.01.2022 12:24 Ответить
не пи....ди.

дніпряни воювали.

це менше можна сказати про данєцкіх...
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29.01.2022 16:51 Ответить
Думаю, пора начинать физическую подготовку теробороны. Начинать спокойно, с бега. Какая-нибудь программа "Бегу за Украину".
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29.01.2022 12:44 Ответить
Крысы Сралина воевали с Бандеровцами с 1939 по 1964 год...
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29.01.2022 12:59 Ответить
стесняюсь спросить, а как готовятся Харьков, Херсон, Мариуполь или Днепр?
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29.01.2022 16:37 Ответить
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