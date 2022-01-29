Львів підготував план національного спротиву на випадок нового вторгнення Росії
Мерія Львова підготувала план дій та підготовки у разі розгортання повномасштабних воєнних дій на території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 28 січня повідомила пресслужба міськради.
Програму розраховано на 2022–2024 роки, вона передбачає три головні аспекти. Перший – це навчання населення головних бойових навичок і домедичної допомоги та інших навичок, необхідних для якісної організації територіальної оборони.
Другий аспект – підтримання матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботі батальйонів, третій – розвиток інфраструктури територіальної оборони.
"Наше завдання – максимально допомагати і проводити просвітницьку роботу та навчання серед населення, щоб люди вміли захищати рідну країну", – наголосив мер Львова Андрій Садовий.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПС ....криївки розконсервує
а ще має куди вивезти родину..
віла в Португалії..замок у Польщі..
його жіночка римо-католичка..
а діти Ян-Павел( на честь Папи Римського), Тадей-Лука, Михаїл, Юзеф і Антоній.
Але А.Садовому ( кличка Доля ) віри нема! Бо він на підтанцовці у московського олігарха Міхаїла Фрідман! Від Садового це чистий піар, він свій для московитів!
Так,саме той,чиїми "стараннями" Аеропорт у Львові не назвали іменем Степана Бандери,а тепер цей аеропорт закуповує кримські вина і коньяки...
Крымское вино с украинской этикеткой. Как Villa Krim продают в Европе и США в обход санкций
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falef-vinal.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KMFX7Y3A8W9jg5_uLVFZdutQ7mg8KYIo5x51oX3_BnC0hkwxn3nsASkU&h=AT03iWUKdhyMzhrYBXd094iVMxWdOYCNaPEGVhZOxPf8KPEQViC0kSZ59oYaQh8IS_R1Q_t0kWR6DiXIokTQi6G2GrCYyOULPOosausQbTPxcxCdl1aZbQ-eyopuEeGjXbw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2-VQ2QSfeIM5WI3VVdAy-w7FyQORdpVCMHtcbmHMuQgPGkIL1jv0_SQH-Eyw52hsbcJB1kqIMTI8fFX4kw_U-lxINjw_0YS8fwIDHBOIROfSiRA_U-yiXEsNLIF_8xbDiw0Vd95eEGffKflgwfi1pdxu6dPvexaSK_8iEfx4RyhTCy9v6pwOzFM4ghoFrj7dZAcSucwFuFeiJDXg Украинский иhttps://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falef-vinal.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0YjT61oU7d6eu2hy1d94am3k9hSQfr6A17wWJ1t7stRaoRl1PGSQ4MqWo&h=AT1-_QI4RBpI2UFyE2irdwjmvbILFkpkkbuHNseFHKWdtVt9_-m1cRlyN1TJTyritEJbwkSUXZw1XFmA5sFRpVep05kO4Dc_Y5MmZ2NifR57JNiu2HSodsEmSBeAuJB-E_8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2-VQ2QSfeIM5WI3VVdAy-w7FyQORdpVCMHtcbmHMuQgPGkIL1jv0_SQH-Eyw52hsbcJB1kqIMTI8fFX4kw_U-lxINjw_0YS8fwIDHBOIROfSiRA_U-yiXEsNLIF_8xbDiw0Vd95eEGffKflgwfi1pdxu6dPvexaSK_8iEfx4RyhTCy9v6pwOzFM4ghoFrj7dZAcSucwFuFeiJDXg «российский» «Алеф-Виналь» имеют отдельные интернет-страницы. Они очень похожи по дизайну, но отличаются перечнем продаваемых брендов алкоголя. Если в российской версии подробно описаны крымские виноградники с картой расположения, то в украинской найти происхождение винограда для вина невозможно.
https://www.facebook.com/groups/360937008109104?__cft__[0]=AZXyWyqg-w7U5T4ouAyaUgoI7RrK-CzU00_u0laloakQQT03_chsE9SQTYzj2_BuILSDcafQWLR7AsrvYojSjXN1IBpRPR_fWH2JO0GofZMWW0u5jJtqgNV72NrFHxwV8tSuQ_o0VOVgdTxZFZQySDhSboss095W21ITvwOtEBelE5khz97rm06ca0v6KNe8WW0&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/groups/360937008109104
ТОМУ ЩО "ПАТРІЙОТАМ" ЛЕГШЕ ПИ..ДИТИ БАБЛО В НАРОДУ ПІД ЧАС ВІЙНИ.
Igor Grynechko
13 год ·
Колишній помічник Садового і переконаний варламівець- урбаніст малюватиме схему руху транспорту у Львові, бо його ФОП без печатки виграв тендер.
Попередня робота цього транспортного гуру в місті Вознесенськ нагадує пікуючий літак, це видИМо імперські віяння з Рашки так підсвідомо діють на цього гуру транспорту.
https://vgolos.ua/news/firma-oresund-yaka-bude-perekroyuvati-marshruti-lvova-vikonuvala-taki-poslugi-lishe-dlya-mista-iz-35-tisyachami-meshkanciv_1414125.html?fbclid=IwAR0aC4q_N-E_ni4QWC8ocoG9zh_5D_ook1_Fb_nx8ONuCE13gKqRGlKp7c4
Угоду між ТзОВ «Оресунд» та Управлінням житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради було укладено 2 липня 2021 року. Термін дії договору - 31 грудня 2021 року. Від імені Управління Вознесенської міськради договір підписав його керівник Буркут Г.В., а від імені ТзОВ «Оресунд» - Лозовенко К.В., яка є директоркою підприємства. В договорі зазначено, що ТзОВ «Оресунд» не є платником ПДВ, а є платником єдиного податку. Цікаво, що на договорі та додатку до нього немає печатки ТзОВ «Оресунд», а лише напис б/п. Це означає, що підприємство працює без печатки.
Ну слава яйцям...
Нарешті хоч у Львові почали робити те що влада була повинна зробити давно по всій Україні, ще у 2014-2015 роках.
дніпряни воювали.
це менше можна сказати про данєцкіх...