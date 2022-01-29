УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5578 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 870 134

Львів підготував план національного спротиву на випадок нового вторгнення Росії

Львів підготував план національного спротиву на випадок нового вторгнення Росії

Мерія Львова підготувала план дій та підготовки у разі розгортання повномасштабних воєнних дій на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 28 січня повідомила пресслужба міськради.

Програму розраховано на 2022–2024 роки, вона передбачає три головні аспекти. Перший – це навчання населення головних бойових навичок і домедичної допомоги та інших навичок, необхідних для якісної організації територіальної оборони.

Другий аспект – підтримання матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботі батальйонів, третій – розвиток інфраструктури територіальної оборони.

"Наше завдання – максимально допомагати і проводити просвітницьку роботу та навчання серед населення, щоб люди вміли захищати рідну країну", – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові розпочалися стрілецькі навчання для комунальників

Автор: 

Львів (3090) оборона (4819) росія (65949)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
Бандери, одним словом - завжди вірив у Львів
показати весь коментар
29.01.2022 01:42
+14
Львів проголосував за Порошенка. Соромно не знати.
показати весь коментар
29.01.2022 09:54
+13
Що можна сказати?МОЛОДЦІ.
показати весь коментар
29.01.2022 05:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А як населення , невже панікуе, метаеться?бо яЗеленський каже не лякати..
показати весь коментар
29.01.2022 05:06 Відповісти
Так...так...відповів кулемет.
ПС ....криївки розконсервує
показати весь коментар
29.01.2022 06:46 Відповісти
А ты чем будешь заниматься? Мародерствовать вместе с оккупантами?
показати весь коментар
29.01.2022 08:14 Відповісти
Андруша Садовой хлеб-соль заготовил?
показати весь коментар
29.01.2022 07:59 Відповісти
ДАВНО.

а ще має куди вивезти родину..

віла в Португалії..замок у Польщі..
показати весь коментар
29.01.2022 10:44 Відповісти
Кацапский альфабанк сосет как мамку.
показати весь коментар
29.01.2022 12:28 Відповісти
Це мав робити і скумбрієйоб в масштабах всієї країни.
показати весь коментар
29.01.2022 07:59 Відповісти
Важнейшим пунктом программы есть требование к Польше выдать всем львовянам карту поляка.
показати весь коментар
29.01.2022 09:05 Відповісти
"Важнейшим пунктом программы есть требование выдать всем" руSSкім карту Чеченца..... або як мінімум карту Кавказця.....
показати весь коментар
29.01.2022 10:39 Відповісти
немає потреби..

його жіночка римо-католичка..

а діти Ян-Павел( на честь Папи Римського), Тадей-Лука, Михаїл, Юзеф і Антоній.
показати весь коментар
29.01.2022 10:50 Відповісти
Боярьі ковтні
показати весь коментар
29.01.2022 12:04 Відповісти
Львів і Львів'яни звичайно готуються і я впевнений дадуть спротив і бій московитами...
Але А.Садовому ( кличка Доля ) віри нема! Бо він на підтанцовці у московського олігарха Міхаїла Фрідман! Від Садового це чистий піар, він свій для московитів!
показати весь коментар
29.01.2022 09:22 Відповісти
різати кацапів будуть львів'яни а не андрійко
показати весь коментар
29.01.2022 10:54 Відповісти
На подсосе. В 14 пропонував домовлятися з путлером. Львівяне красунчики!
показати весь коментар
29.01.2022 13:48 Відповісти
Прихильник"Русского мира" Андрій Садовий.

Так,саме той,чиїми "стараннями" Аеропорт у Львові не назвали іменем Степана Бандери,а тепер цей аеропорт закуповує кримські вина і коньяки...

Крымское вино с украинской этикеткой. Как Villa Krim продают в Европе и США в обход санкций

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falef-vinal.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KMFX7Y3A8W9jg5_uLVFZdutQ7mg8KYIo5x51oX3_BnC0hkwxn3nsASkU&h=AT03iWUKdhyMzhrYBXd094iVMxWdOYCNaPEGVhZOxPf8KPEQViC0kSZ59oYaQh8IS_R1Q_t0kWR6DiXIokTQi6G2GrCYyOULPOosausQbTPxcxCdl1aZbQ-eyopuEeGjXbw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2-VQ2QSfeIM5WI3VVdAy-w7FyQORdpVCMHtcbmHMuQgPGkIL1jv0_SQH-Eyw52hsbcJB1kqIMTI8fFX4kw_U-lxINjw_0YS8fwIDHBOIROfSiRA_U-yiXEsNLIF_8xbDiw0Vd95eEGffKflgwfi1pdxu6dPvexaSK_8iEfx4RyhTCy9v6pwOzFM4ghoFrj7dZAcSucwFuFeiJDXg Украинский иhttps://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falef-vinal.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0YjT61oU7d6eu2hy1d94am3k9hSQfr6A17wWJ1t7stRaoRl1PGSQ4MqWo&h=AT1-_QI4RBpI2UFyE2irdwjmvbILFkpkkbuHNseFHKWdtVt9_-m1cRlyN1TJTyritEJbwkSUXZw1XFmA5sFRpVep05kO4Dc_Y5MmZ2NifR57JNiu2HSodsEmSBeAuJB-E_8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2-VQ2QSfeIM5WI3VVdAy-w7FyQORdpVCMHtcbmHMuQgPGkIL1jv0_SQH-Eyw52hsbcJB1kqIMTI8fFX4kw_U-lxINjw_0YS8fwIDHBOIROfSiRA_U-yiXEsNLIF_8xbDiw0Vd95eEGffKflgwfi1pdxu6dPvexaSK_8iEfx4RyhTCy9v6pwOzFM4ghoFrj7dZAcSucwFuFeiJDXg «российский» «Алеф-Виналь» имеют отдельные интернет-страницы. Они очень похожи по дизайну, но отличаются перечнем продаваемых брендов алкоголя. Если в российской версии подробно описаны крымские виноградники с картой расположения, то в украинской найти происхождение винограда для вина невозможно.
https://www.facebook.com/groups/360937008109104?__cft__[0]=AZXyWyqg-w7U5T4ouAyaUgoI7RrK-CzU00_u0laloakQQT03_chsE9SQTYzj2_BuILSDcafQWLR7AsrvYojSjXN1IBpRPR_fWH2JO0GofZMWW0u5jJtqgNV72NrFHxwV8tSuQ_o0VOVgdTxZFZQySDhSboss095W21ITvwOtEBelE5khz97rm06ca0v6KNe8WW0&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/groups/360937008109104
показати весь коментар
29.01.2022 16:48 Відповісти
ЧОМУ АНДРІЙКО СТАВ ПАТРІЙОТОМ..

ТОМУ ЩО "ПАТРІЙОТАМ" ЛЕГШЕ ПИ..ДИТИ БАБЛО В НАРОДУ ПІД ЧАС ВІЙНИ.

Igor Grynechko

13 год ·

Колишній помічник Садового і переконаний варламівець- урбаніст малюватиме схему руху транспорту у Львові, бо його ФОП без печатки виграв тендер.
Попередня робота цього транспортного гуру в місті Вознесенськ нагадує пікуючий літак, це видИМо імперські віяння з Рашки так підсвідомо діють на цього гуру транспорту.

https://vgolos.ua/news/firma-oresund-yaka-bude-perekroyuvati-marshruti-lvova-vikonuvala-taki-poslugi-lishe-dlya-mista-iz-35-tisyachami-meshkanciv_1414125.html?fbclid=IwAR0aC4q_N-E_ni4QWC8ocoG9zh_5D_ook1_Fb_nx8ONuCE13gKqRGlKp7c4

Угоду між ТзОВ «Оресунд» та Управлінням житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради було укладено 2 липня 2021 року. Термін дії договору - 31 грудня 2021 року. Від імені Управління Вознесенської міськради договір підписав його керівник Буркут Г.В., а від імені ТзОВ «Оресунд» - Лозовенко К.В., яка є директоркою підприємства. В договорі зазначено, що ТзОВ «Оресунд» не є платником ПДВ, а є платником єдиного податку. Цікаво, що на договорі та додатку до нього немає печатки ТзОВ «Оресунд», а лише напис б/п. Це означає, що підприємство працює без печатки.
показати весь коментар
29.01.2022 09:37 Відповісти
Город, который дальше всего от опасности готовится, пока другие мэры просто красят деньги
показати весь коментар
29.01.2022 09:46 Відповісти
я повторюсь: від Бресту до Львова 220 км....там такий самий диктатор-психопат, адепт руSSкого міра, як і в кремлі....львів`яни також переживають: щоб Маньяк лукашеску з синком Мікілою не вторглися в Україну з автоматами....
показати весь коментар
29.01.2022 10:41 Відповісти
"Мерія Львова підготувала план дій та підготовки у разі розгортання повномасштабних воєнних дій... Другий аспект - підтримання матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботі батальйонів, третій - розвиток інфраструктури територіальної оборони..."

Ну слава яйцям...
Нарешті хоч у Львові почали робити те що влада була повинна зробити давно по всій Україні, ще у 2014-2015 роках.
показати весь коментар
29.01.2022 10:35 Відповісти
им Львов не нужен, им нужен юго-восток (соединить с Преднистровьем)
показати весь коментар
29.01.2022 11:18 Відповісти
Хорошо что львовяне не такие тупие как ти.
показати весь коментар
29.01.2022 12:25 Відповісти
представляешь, еслиб все были такие умные как ты, нормальных неосталось бы
показати весь коментар
29.01.2022 13:22 Відповісти
Шлюха кацапская.
показати весь коментар
29.01.2022 13:46 Відповісти
Опять, как весной 14, львовяне воевать будут, а днепровци сдаваться.
показати весь коментар
29.01.2022 12:24 Відповісти
не пи....ди.

дніпряни воювали.

це менше можна сказати про данєцкіх...
показати весь коментар
29.01.2022 16:51 Відповісти
Думаю, пора начинать физическую подготовку теробороны. Начинать спокойно, с бега. Какая-нибудь программа "Бегу за Украину".
показати весь коментар
29.01.2022 12:44 Відповісти
Крысы Сралина воевали с Бандеровцами с 1939 по 1964 год...
показати весь коментар
29.01.2022 12:59 Відповісти
стесняюсь спросить, а как готовятся Харьков, Херсон, Мариуполь или Днепр?
показати весь коментар
29.01.2022 16:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 