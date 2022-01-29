Львів підготував план національного спротиву на випадок нового вторгнення Росії

Мерія Львова підготувала план дій та підготовки у разі розгортання повномасштабних воєнних дій на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 28 січня повідомила пресслужба міськради.

Програму розраховано на 2022–2024 роки, вона передбачає три головні аспекти. Перший – це навчання населення головних бойових навичок і домедичної допомоги та інших навичок, необхідних для якісної організації територіальної оборони.



Другий аспект – підтримання матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботі батальйонів, третій – розвиток інфраструктури територіальної оборони.



"Наше завдання – максимально допомагати і проводити просвітницьку роботу та навчання серед населення, щоб люди вміли захищати рідну країну", – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

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