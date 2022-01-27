Участникам теробороны разрешили стрелять из личного оружия

Верховная Рада разрешила членам добровольческих формирований территориальных общин использовать личное охотничье и стрелковое оружие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

За закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления" (№6302) проголосовали 278 народных депутатов. Этот закон переголосовывали из-за сбоя в системе голосования "Рада".

Закон определяет, что члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять во время выполнения задач территориальной обороны личное охотничье и стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним.

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Законом также предусматривается, что военнослужащие, работники правоохранительных органов и другие лица, которые привлекаются к мероприятиям по организации, подготовке, поддержанию и выполнению задач движения сопротивления, на время проведения таких мероприятий подчиняются командующему Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Его решения являются обязательными к исполнению.

Согласно закону, на граждан Украины, зачисленных в состав добровольческих формирований территориальных общин, во время участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны распространяется действие уставов ВСУ.

Законом предусмотрено, что для нужд комплектования Сил территориальной обороны ВСУ и ведения национального сопротивления могут быть приняты на службу в военном резерве ВСУ и других военных формирований граждане Украины, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе и признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья, по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время выполнения обязанностей военной службы, в частности:

во время участия в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях,

во время участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, что привело к установлению им инвалидности, частичной потере трудоспособности без установления инвалидности (кроме умственных, сенсорных, психологических пороков, расстройств психики, поведения и других заболеваний).

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Перечень должностей, которые могут быть замещены такими лицами, определяется Министерством обороны и другими центральными органами исполнительной власти, руководящими военными формированиями.

В соответствии с законом, обеспечение добровольческих формирований Сил территориальной обороны ВСУ другими видами вооружения и боеприпасами к ним осуществляется по решению главнокомандующего Вооруженных Сил.

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд движения сопротивления составляют государственную тайну и осуществляются по процедурам, установленным законом для оборонных закупок.