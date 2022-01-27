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Новости Оборона
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Участникам теробороны разрешили стрелять из личного оружия

Участникам теробороны разрешили стрелять из личного оружия

Верховная Рада разрешила членам добровольческих формирований территориальных общин использовать личное охотничье и стрелковое оружие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

За закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления" (№6302) проголосовали 278 народных депутатов. Этот закон переголосовывали из-за сбоя в системе голосования "Рада".

Закон определяет, что члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять во время выполнения задач территориальной обороны личное охотничье и стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним.

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Законом также предусматривается, что военнослужащие, работники правоохранительных органов и другие лица, которые привлекаются к мероприятиям по организации, подготовке, поддержанию и выполнению задач движения сопротивления, на время проведения таких мероприятий подчиняются командующему Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Его решения являются обязательными к исполнению.

Согласно закону, на граждан Украины, зачисленных в состав добровольческих формирований территориальных общин, во время участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны распространяется действие уставов ВСУ.

Законом предусмотрено, что для нужд комплектования Сил территориальной обороны ВСУ и ведения национального сопротивления могут быть приняты на службу в военном резерве ВСУ и других военных формирований граждане Украины, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе и признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья, по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время выполнения обязанностей военной службы, в частности:

  • во время участия в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях,
  • во время участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, что привело к установлению им инвалидности, частичной потере трудоспособности без установления инвалидности (кроме умственных, сенсорных, психологических пороков, расстройств психики, поведения и других заболеваний).

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Перечень должностей, которые могут быть замещены такими лицами, определяется Министерством обороны и другими центральными органами исполнительной власти, руководящими военными формированиями.

В соответствии с законом, обеспечение добровольческих формирований Сил территориальной обороны ВСУ другими видами вооружения и боеприпасами к ним осуществляется по решению главнокомандующего Вооруженных Сил.

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд движения сопротивления составляют государственную тайну и осуществляются по процедурам, установленным законом для оборонных закупок.

Автор: 

ВР (29273) закон (3177) оборона (5229) оружие (10256) тероборона (340)


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Топ комментарии
+17
На складах тисячі трьохлінійок, СКСів, ППШ та інших раритерів. Але ж вони стріляють! Роздайте на шару українцям, нехай мокша енурезить!
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27.01.2022 17:02
+17
Вы таки хотите обезглавить страну?
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27.01.2022 17:24
+12
Наступний крок - дозволити легальний контрольований продаж зброї.
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27.01.2022 16:53
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Порошенко придержал закон об оружии, Зеленский притормозил закон, но даже если его принять то условия оборота станут сложнее для человека, закон криминализирует то что не криминализировано сейчас, например за арбалет сейчас ничего а по закону свыше 30 кг уже тюрьма.
Власть просто дать "добро" людям не хочет, нужно зарабатывать, нужны коррупционные "обороты" в законе, нужна постоянная "проверка", нужно постоянно ПОЛУЧАТЬ С ЛЮДЕЙ БАБЛО !!!
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28.01.2022 09:38 Ответить
Эта "Территориальня оборона" напоминает "Фольксштурм" - "отряды народного ополчения Нацистской Германии, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска антигитлеровской коалиции на её территорию"© [Википедия].
Диалог из немецкого фильма "Бункер"(2004) Рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса и командира боевой группы обороны Рейхсканцелярии и бункера фюрера бригадефюрера СС Вильгельма Монке (48-я мин.фильма):
Монке: - Русские расстреливают ваших ополченцев, как мишени в тире. Людям не хватает опыта и оружия.
Геббельс: - Эту нехватку им восполняет пламенная вера в нашу окончательную победу.
Монке: - Если вы не вооружите наших людей, они не смогут сражаться. Тогда они напрасно умрут.
Геббельс: - Нисколько им не сочувствую. Народ сам выбрал свою судьбу. Для кого-то это может стать открытием, но Вам не стоит себя обманывать. Мы ни к чему не принуждали немецкий народ. Они сами доверили нам власть. А теперь летят и летят их бестолковые головы.
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28.01.2022 09:48 Ответить
Детвора разошлась, рогатки поделайте и стреляйте сколько хотите. Вам пенку с пива через марлю сосать , а не оружее вам раздавать.
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28.01.2022 19:25 Ответить
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