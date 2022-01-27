Учасникам тероборони дозволили стріляти з особистої зброї

Верховна Рада дозволила членам добровольчих формувань територіальних громад використовувати особисту мисливську та стрілецьку зброю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".

За закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву" (№6302) проголосували 278 народних депутатів.

Закон визначає, що члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську та стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них.

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Законом також передбачається, що військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи, які залучаються до заходів з організації, підготовки, підтримання та виконання завдань руху опору, на час проведення таких заходів підпорядковуються командувачу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Його рішення є обов’язковими до виконання.

Відповідно до закону, на громадян України, зарахованих до складу добровольчих формувань територіальних громад, під час участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони поширюється дія статутів ЗСУ.

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Законом передбачено, що для потреб комплектування Сил територіальної оборони ЗСУ та ведення національного спротиву можуть бути прийняті на службу у військовому резерві ЗСУ та інших військових формувань громадяни України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я, за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, зокрема:

під час участі в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях,

під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань).

Перелік посад, що можуть бути заміщені такими особами, визначається Міністерством оборони та іншими центральними органами виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями.

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Відповідно до закону, забезпечення добровольчих формувань Сил територіальної оборони ЗСУ іншими видами озброєння і боєприпасами до них здійснюється за рішенням головнокомандувача Збройних Сил.

Закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб руху опору становлять державну таємницю і здійснюються за процедурами, встановленими законом для оборонних закупівель.