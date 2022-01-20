Кістяк тероборони сформований, зброї вдосталь, - командувач Галушкін

Командувач Силами територіальної оборони Збройних Сил Юрій Галушкін заявляє, що загалом особовий склад підрозділів тероборони вже сформовано. Стрілецька зброя та боєприпаси є в достатній кількості.

"Кістяк сформований, посадові особи призначені, визначено тимчасове місце дислокації. У залежності від кількості районів в області, сформована в кожній бригаді необхідна кількість батальйонів. Їх може бути від 4 до 10. Наприклад, бригада міста Києва налічує 10 батальйонів. У деяких областях – 6, в деяких – 8 батальйонів. Ці батальйони теж сформовані, зараз іде процес комплектування", - сказав він.

Галушкін додав, що увагу приділяють в основному 13 областям, що межують з РФ та Білоруссю. Там особовий склад сформований на 70%. У решті областей його планують дозаповнити до кінця лютого.

Він закликав усіх охочих, особливо в прикордонних областях, долучатися до місцевих підрозділів тероборони через загрозу російського нападу.

"Стрілецькою зброєю і боєприпасами ми укомплектовані на 100%. Наше завдання – в найкоротшій термін зробити так, щоби ми могли скористатися, у разі потреби, цією зброєю, боєприпасами якнайшвидше", - наголосив Галушкін.