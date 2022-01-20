УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10027 відвідувачів онлайн
Новини
18 070 105

Кістяк тероборони сформований, зброї вдосталь, - командувач Галушкін

Кістяк тероборони сформований, зброї вдосталь, - командувач Галушкін

Командувач Силами територіальної оборони Збройних Сил Юрій Галушкін заявляє, що загалом особовий склад підрозділів тероборони вже сформовано. Стрілецька зброя та боєприпаси є в достатній кількості.

Про це він заявив в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кістяк сформований, посадові особи призначені, визначено тимчасове місце дислокації. У залежності від кількості районів в області, сформована в кожній бригаді необхідна кількість батальйонів. Їх може бути від 4 до 10. Наприклад, бригада міста Києва налічує 10 батальйонів. У деяких областях – 6, в деяких – 8 батальйонів. Ці батальйони теж сформовані, зараз іде процес комплектування", - сказав він.

Галушкін додав, що увагу приділяють в основному 13 областям, що межують з РФ та Білоруссю. Там особовий склад сформований на 70%. У решті областей його планують дозаповнити до кінця лютого.

Він закликав усіх охочих, особливо в прикордонних областях, долучатися до місцевих підрозділів тероборони через загрозу російського нападу.

Читайте: Сили тероборони укомплектують до кінця лютого на 70%, - командувач Галушкін

"Стрілецькою зброєю і боєприпасами ми укомплектовані на 100%. Наше завдання – в найкоротшій термін зробити так, щоби ми могли скористатися, у разі потреби, цією зброєю, боєприпасами якнайшвидше", - наголосив Галушкін.

Автор: 

оборона (4880) тероборона (395) Галушкін Юрій (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
их цель будет отстреливать уродов бегущих к русским танкам с цветами )))
показати весь коментар
21.01.2022 00:40 Відповісти
+37
показати весь коментар
20.01.2022 23:11 Відповісти
+32
Награда за голову козломордого будет? Нет страшнее армии и народа чем замотивированный
показати весь коментар
20.01.2022 23:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вот насчет 100% обеспечения, меня что то сомнения гложут.
Если не бойцы, то их командиры должны знать, где им заправиться, где пополнить боекомплект, когда он закончится, в радиусе 10-20 км хотя бы, а не одну точку, которая может накрыться и тогда они уже цель.
Этот бесценный опыт появляется не сразу, а с годами, которые мы просто потеряли, красуясь 8 лет на выставках.
показати весь коментар
21.01.2022 10:45 Відповісти
кабинетный вояка...... гладко было на бумаге, но забыли про овраги
показати весь коментар
21.01.2022 11:08 Відповісти
Хай Єрмак подзвонить Козаку і попроситб, щоб раша почекала з наступом, бо в нас знов така х..ня: добровольців багато, але командування не встигає.
показати весь коментар
21.01.2022 11:51 Відповісти
Хитрая отмазка о свершившемся формировании. Вроде бы оно есть, но идет комплектование.

И как была информация в других источниках, речь идет о комплектовании в пределах численности мирного времени 10000, или по 60 на один батальон (за вычитом бригадного уровня), при плановой численности военного времени 600 на один батальон. Этой численности хватит только охранять склады с оружием и боеприпасами, и, если Бог пошлет, казармы, учебные и технические помещения, и, не дай Бог, транспорт.
показати весь коментар
21.01.2022 12:26 Відповісти
Так точно, особенно когда «разрешили» использовать мисливську зброю. Это же на нас зайцев и кроликов Пуйло запустит.
показати весь коментар
21.01.2022 12:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 