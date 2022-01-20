Костяк теробороны сформирован, оружия достаточно, - командующий Галушкин

Командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Юрий Галушкин заявляет, что в целом личный состав подразделений теробороны уже сформирован. Стрелковое оружие и боеприпасы есть в достаточном количестве.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу"

"Костяк сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации. В зависимости от количества районов в области, сформировано в каждой бригаде необходимое количество батальонов. Их может быть от 4 до 10. Например, бригада города Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях – 6, в некоторых – 8 батальонов. Эти батальоны также сформированы, сейчас идет процесс комплектования", - сказал он.

Галушкин добавил, что внимание уделяют в основном 13 областям, граничащим с РФ и Беларусью. Там личный состав сформирован на 70%. В остальных областях его планируют дозаполнить до конца февраля.

Он призвал всех желающих, особенно в приграничных областях, присоединяться к местным подразделениям терробороны из-за угрозы российского нападения.

"Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%. Наша задача – в кратчайшие сроки сделать так, чтобы мы могли воспользоваться, в случае необходимости, этим оружием, боеприпасами как можно быстрее", - подчеркнул Галушкин.

