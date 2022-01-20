РУС
Костяк теробороны сформирован, оружия достаточно, - командующий Галушкин

Костяк теробороны сформирован, оружия достаточно, - командующий Галушкин

Командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Юрий Галушкин заявляет, что в целом личный состав подразделений теробороны уже сформирован. Стрелковое оружие и боеприпасы есть в достаточном количестве.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Костяк сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации. В зависимости от количества районов в области, сформировано в каждой бригаде необходимое количество батальонов. Их может быть от 4 до 10. Например, бригада города Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях – 6, в некоторых – 8 батальонов. Эти батальоны также сформированы, сейчас идет процесс комплектования", - сказал он.

Галушкин добавил, что внимание уделяют в основном 13 областям, граничащим с РФ и Беларусью. Там личный состав сформирован на 70%. В остальных областях его планируют дозаполнить до конца февраля.

Читайте также: Кабмин опубликовал положения о формировании подразделений теробороны в громадах

Он призвал всех желающих, особенно в приграничных областях, присоединяться к местным подразделениям терробороны из-за угрозы российского нападения.

"Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%. Наша задача – в кратчайшие сроки сделать так, чтобы мы могли воспользоваться, в случае необходимости, этим оружием, боеприпасами как можно быстрее", - подчеркнул Галушкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил добровольцам теробороны применять охотничье оружие, - постановление

Автор: 

оборона (5267) тероборона (348) Галушкин Юрий (43)
Топ комментарии
+44
их цель будет отстреливать уродов бегущих к русским танкам с цветами )))
21.01.2022 00:40 Ответить
+37
20.01.2022 23:11 Ответить
+32
Награда за голову козломордого будет? Нет страшнее армии и народа чем замотивированный
20.01.2022 23:10 Ответить
Вот насчет 100% обеспечения, меня что то сомнения гложут.
Если не бойцы, то их командиры должны знать, где им заправиться, где пополнить боекомплект, когда он закончится, в радиусе 10-20 км хотя бы, а не одну точку, которая может накрыться и тогда они уже цель.
Этот бесценный опыт появляется не сразу, а с годами, которые мы просто потеряли, красуясь 8 лет на выставках.
21.01.2022 10:45 Ответить
кабинетный вояка...... гладко было на бумаге, но забыли про овраги
21.01.2022 11:08 Ответить
Хай Єрмак подзвонить Козаку і попроситб, щоб раша почекала з наступом, бо в нас знов така х..ня: добровольців багато, але командування не встигає.
21.01.2022 11:51 Ответить
Хитрая отмазка о свершившемся формировании. Вроде бы оно есть, но идет комплектование.

И как была информация в других источниках, речь идет о комплектовании в пределах численности мирного времени 10000, или по 60 на один батальон (за вычитом бригадного уровня), при плановой численности военного времени 600 на один батальон. Этой численности хватит только охранять склады с оружием и боеприпасами, и, если Бог пошлет, казармы, учебные и технические помещения, и, не дай Бог, транспорт.
21.01.2022 12:26 Ответить
Так точно, особенно когда «разрешили» использовать мисливську зброю. Это же на нас зайцев и кроликов Пуйло запустит.
21.01.2022 12:52 Ответить
