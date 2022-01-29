В Киеве на дистанционку перевели около 70 школ, - КГГА
В Киеве на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель председателя Киевгорадминистрации Анна Старостенко.
"Киев - это самый большой город в Украине. У нас 425 школ, и пока нет необходимости закрыть все школы одновременно. Еще в начале карантина мы довели до всех учебных заведений специальный регламент работы во время ковида. Каждый директор школы имеет четкую инструкцию о том, как действовать в случае, если заболели дети в классе, учителя или другие работники. Сейчас на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений", - сказала Старостенко.
Как сообщалось, в школах Киева COVID-19 болеют более 2 тысяч учеников и 652 работника.
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