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В Киеве на дистанционку перевели около 70 школ, - КГГА

В Киеве на дистанционку перевели около 70 школ, - КГГА

В Киеве на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель председателя Киевгорадминистрации Анна Старостенко.

"Киев - это самый большой город в Украине. У нас 425 школ, и пока нет необходимости закрыть все школы одновременно. Еще в начале карантина мы довели до всех учебных заведений специальный регламент работы во время ковида. Каждый директор школы имеет четкую инструкцию о том, как действовать в случае, если заболели дети в классе, учителя или другие работники. Сейчас на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений", - сказала Старостенко.

Как сообщалось, в школах Киева COVID-19 болеют более 2 тысяч учеников и 652 работника.

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КГГА (2989) дистанционное обучение (115)


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Вообще динстанционка это не так уж плохо. Если брать шкилу - то не какого тебе булинга, никаго дитячего харчування скумбрией по 8 грн за кило - пошел взял бутербродик в холодильнике и все ок. Так же и по работе - весь офисный планктон, кто пашет за компом - я бы отправил на удаленку. Бухгалтеров, программистов, аналитиков и тд. Ведь в коллективах тоже бывают проблемы и конфликты, а тут опача, холодильник, и бутербродик рядом. Как по мне нужно разогнать все правительства и отдать власть корпорациям, и шоб платили всем безусловный базовый доход, ну а мудакам которые хотят заниматься творчеством и быть независимыми личностями могу сказать номер карты приват банка, шоб переводили мне свой безусловный базовый доход, а я буду сидеть дома с котом и собакой и писать на цензоре
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29.01.2022 11:47 Ответить
Давно вже треба всі школи перевести! Половини дітей нема в класах, хворіють вчителі так, що нема, кому заміняти вже. Це не навчання. Діти все одне пропускають матеріал. Клічко, починай вже думати!
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29.01.2022 12:05 Ответить
Ну взагалі то вірно у заголовці статті дістанційку взяли у лапки. Бо це не дистанційка. Це казна що.
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29.01.2022 14:26 Ответить
Не кажіть за всіх. У нас в дитини дуже гарно проходить. Більше, навіть, подобається вдома бо аудіювання по англійському краще чутно, наприклад. Вчителя і видно, і презентації тобі пояснюють. Ще бажання вчитись треба, а якщо у ваших нема - то вони і в школі на задніх лавах в телефоні втикають
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29.01.2022 15:53 Ответить
Я знаю про що кажу. Моя дитина вже другий рік поспіль вчиться у ліцеї з дистанційною формою навчання. Мені є що з чим порівнювать. Ми недаремно його перевели з загальноосвітньої школи туди. Так йому зручіше і у звичайних школах програма аж ніяк не разрахована на дистанційку, та й методичної базибракує. А зручніше йому тому, що він окрім загальної освіти зараз вчиться ще в компьютерній академії "Крок" у дорослій групі програмінгу(в цьому році закінчуе, бо вступив туди у 13 років), крім того у прошлому році пройшов конкурс і був прийнятий у якості юніора UGS. Крім того з двома носіями (один з Америки, інший з Канади) регулярно зараз практикує англійський суржик (американську розмовну мову). Так шо йому ніколи втикати в телефон. Також він зараз в науковій роботі МАН, що йде паралельно програмі UGS, розробляє інтерфейс спілкування людини з машиною для штучного інтелекту. Тобто ця програма перекладає майже з любої людської мови в майже будь яку машинну ще й до того алгоритм дій вистроює. Он і прям зараз сидить спілкується. У нього вільної хвилини немає в телефон втикати.
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29.01.2022 16:25 Ответить
Ви знаєте про ваш конкретний досвід і не треба про всі школи узагальнувати. Всі знайомі мені ще в минулому році перейшли в Гугл Світ, де все прекрасно проводиться онлайн. Причому ці школи звичайні.
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29.01.2022 16:53 Ответить
Я кажу про те що бачу в порівнянні.
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29.01.2022 17:00 Ответить
Ось ми не сиділи в телефонах ) https://www.youtube.com/watch?v=HzHJ3BrEFh4
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29.01.2022 17:12 Ответить
В нас були інші часи. Але я наприклад сидів і у фотогуртку, і радіоелектронікою займався, і ракетомоделюванням. До електроніки доречі зараз повернувся. Душа, так би мовити, потребує і трошики часу зʼявилося. Та й відпочиваю таким чином. Ще замайнулося мені у лампочках світлодіодних поколупатися. Взявся лагодити та виводити їх у нормальний режим роботи, а не так як китайці роблять на замовлення наших бариг - типу щоб були дешеві та світили яскраво. Ось і заженають їх у дикі режими тому і працюють два-три роки. Та й зараз далеко не всі в телефонах сидять. Бува що сидять, але далеко не вся безглуздо. Багато хто працює або з освітньою метою. У мого сина взагалі вільного часу немає. Навіть у вихідні. Вони мабудь в нього ще більше завантажені ніж будні. Зустрічі, конференції, тренінги та інше. Як трохи часу зʼявляється, то йде до басейну у спорткомплекс. Це теж треба організму фізичного навантаження. Так що наш час з цим порівнювати, як на мене, не можна.
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29.01.2022 18:11 Ответить
 
 